Karur Stampede: मृतकों के परिवार को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे तमिल एक्टर विजय, भगदड़ में अब तक गई 39 लोगों की जान

Karur Stampede: अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) नेता विजय ने करूर की दुखद घटना के बाद एक गहरा भावुक संदेश दिया. लोगों को अपने दिल में बसने वाले कहकर संबोधित करते हुए विजय ने बताया कि कैसे इस घटना ने उन्हें गहरे दुख में डुबो दिया है और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए उनके पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं. उन्होंने उन अनेक लोगों के चेहरों को याद किया जिनसे वे मिले थे और कहा कि उन लोगों का प्यार उनके मन को तकलीफ दे रहा है. विजय ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके अपूरणीय क्षति को स्वीकार किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि सांत्वना के कोई भी शब्द प्रियजनों को खोने के दर्द को कम नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने परिवारों को आश्वस्त किया कि वह उनके दुख में उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह एक अपूरणीय क्षति है. चाहे कोई भी सांत्वना के शब्द कहे, दर्द तो रहेगा ही. फिर भी आपके परिवार का हिस्सा होने के नाते इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहना मेरा कर्तव्य है.

என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். கற்பனைக்கும் எட்டாத வகையில், கரூரில் நேற்று நிகழ்ந்ததை நினைத்து, இதயமும் மனதும் மிகமிகக் கனத்துப் போயிருக்கும் சூழல். நம் உறவுகளை இழந்து தவிக்கும் பெருந்துயர்மிகு மனநிலையில், என் மனம் படுகிற வேதனையை எப்படிச் சொல்வதென்றே… — TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 28, 2025

भगदड़ के बाद विजय ने की मुआवजे की घोषणा

एक रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान विजय ने घोषणा की कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खो दिए हैं उन्हें 20 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि घायलों और इलाज करा रहे लोगों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया कि कोई भी धनराशि इस तरह के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती लेकिन उन्होंने त्रासदी के समय एक-दूसरे का साथ देना परिवार का कर्तव्य बताया. विजय ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की और आशा व्यक्त की कि वे शीघ्र ही अपने परिवारों के पास सुरक्षित लौट आएंगे. उन्होंने आश्वासन दिया कि तमिलगा वेत्री कझगम इलाज करा रहे लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने में तत्पर रहेगा. अपने संदेश को विश्वास और एकजुटता के संदेश के साथ समाप्त करते हुए विजय ने लोगों से इस त्रासदी के बाद की स्थिति में शक्ति और धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया. उन्होंने लिखा कि ईश्वर की कृपा से आइए हम सब इस सब से उबरने का प्रयास करें.