तनाव के बावजूद कोलकाता और ढाका पहुंचे भारत-बांग्लादेश के वॉर वेटरन? 16 दिसंबर की वो कहानी, जिस पर हर भारतीय को होगा गर्व

तनाव के बावजूद कोलकाता और ढाका पहुंचे भारत-बांग्लादेश के वॉर वेटरन? 16 दिसंबर की वो कहानी, जिस पर हर भारतीय को होगा गर्व

Vijay Diwas: भारतीय सेना (Indian Army), इतिहास के पन्नों में 16 दिसंबर की तारीख के जिक्र के दौरान अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा चुकी है. भारत-पाकिस्तान युद्ध साल 1971 में 3 दिसंबर को शुरू होकर 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना (Pak Army) के सरेंडर के साथ खत्म हुआ था. जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:33 PM IST
तनाव के बावजूद कोलकाता और ढाका पहुंचे भारत-बांग्लादेश के वॉर वेटरन? 16 दिसंबर की वो कहानी, जिस पर हर भारतीय को होगा गर्व

Vijay Diwas 16 December: बांग्लादेश और भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है. 16 दिसंबर 1971 का दिन भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ही ऐतिहासिक है. 1971 वह साल है जब भारत ने बांग्लादेशियों के खिलाफ पाकिस्तानी सैनिकों के दमनकारी कृत्यों को कुचलकर रख दिया था और पाक से अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश बना जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था. आपको बताते चलें कि 16 दिसंबर 1971 तक चले युद्ध का जो इतिहास लिखा गया था, उसकी नींव 1947 में ही पड़ गई थी जब भारत का बंटवारा करवाकर पाकिस्तान अलग देश बन गया था.

विजय दिवस की धूम

भारत और बांग्लादेश, दोनों 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाते हैं. इस मौके पर दोनों ही देश कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वॉर वेटरन और सैनिकों को भेजते हैं. बांग्लादेश वैसे तो 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है. लेकिन असल में वो 16 दिसंबर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था. भारतीय उच्चायोग के बयानों में कई बार कहा जा चुका है कि इस तरह की यात्राएं दोनों देशों की अनूठी दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं.

भाषाई आंदोलन

14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग हुआ, जिसके दो हिस्से बने- एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान. पूर्वी पाकिस्तान में कुल 56 फीसदी आबादी रहती थी, और इनकी भाषा बांग्ला थी. वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो जैसी भाषाएं बोली जाती थीं. 

विद्रोह की भावना

पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को पूर्वी पाक में बांग्ला बोलने वाले लोगों से परेशानी थी. बांग्ला के बारे में उनकी सोच थी कि इस पर हिंदुओं का प्रभाव है. हालात ये थे कि बांग्ला को राष्ट्रीय भाषा मानने से इनकार कर दिया गया और इस भाषा में किसी भी तरह के सरकारी कामकाज पर रोक लगा दी गई. यहीं से पूर्व पाकिस्तान में विद्रोह की भावना का जागरण हुआ.

देखते ही देखते 1952 में भाषा को लेकर आंदोलन शुरू हुआ. पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का हर स्तर पर घोर अपमान किया जाने लगा और फिर अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर हमान ने एक नई क्रांति की शुरुआत की. वह पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आवाज बने, और ये बात पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को चुभने लगी.

1970 में बड़ा राजनीतिक खेला

1965 में कमुजीबुर रहमान ने खुलकर पश्चिमी पाकिस्तान के सामने अपनी मांगों को रखा, जिसके बाद उन्हें 1968 में अगरतला षड्यंत्र के तहत भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने के आरोप में फंसाया गया. इसके बाद 1970 में बड़ा राजनीतिक खेल शुरू हुआ. दरअसल 1970 के आम चुनाव में पूर्व पाकिस्तान में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग ने 162 में से 160 सीटों पर जीत दर्ज की. शेख मुजीबुर रहमान की लोकप्रियता काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत ने शेख मुजीबुर रहमान की इस जीत को मानने से इनकार कर दिया था.

धीरे-धीरे हालात खराब होते गए और जगह-जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने दमनकारी अभियान चलाना शुरू किया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने खुद को बचाने के लिए भारत में शरण ली थी. बांग्लादेश ने 1971 में मुक्ति संग्राम के तहत पाकिस्तान से स्वाधीनता हासिल की थी.

पाकिस्तान सेना ने किया नरसंहार फिर भारत की सेना के आगे किया सरेंडप

25 मार्च से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैनिकों ने नरसंहार किया. इसके बाद भारत ने 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, जो 16 दिसंबर को खत्म हुआ. युद्ध में भारत की बड़ी जीत हुई और पाकिस्तान के करीब 82 हजार सैनिकों को भारत ने बंदी बना लिया.

fallback

 

इसके अलावा करीब 11 हजार नागरिक भी भारत की चपेट में आए. 1974 में पाकिस्तान ने मजबूरी में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, जिसके बाद इन 195 लोगों के खिलाफ दायर मामले को खत्म कर वापस उनके देश भेज दिया. (IANS)

