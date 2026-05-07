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Hindi Newsदेशफ्लोर टेस्ट से पहले लोकभवन टेस्ट क्यों दे रहे विजय? बहुमत पर सुप्रीम कोर्ट ने 32 साल पहले कौन सा फैसला दिया था

फ्लोर टेस्ट से पहले 'लोकभवन टेस्ट' क्यों दे रहे विजय? बहुमत पर सुप्रीम कोर्ट ने 32 साल पहले कौन सा फैसला दिया था

तमिलनाडु में जनादेश आए कई दिन हो गए, लेकिन अब तक राज्य में सरकार किसकी बनेगी, ये साफ नहीं है. सभी दलों को इस समय अपने लिए अवसर दिख रहा है. टीवीके के थलापति विजय सबसे बड़े दल के नेता होने के बाद भी दो बार लोकभवन की चौखट से लौटा दिए गए हैं. ऐसे में राज्यपाल किसे सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं? जानिए.

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 07, 2026, 05:48 PM IST
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Tamil Nadu government formation
Tamil Nadu government formation

पांच राज्यों के चुनाव में सबकी टकटकी पश्चिम बंगाल पर लगी रही, लेकिन खेला तमिलनाडु में हो रहा. राज्य में टीवीके (Tamilaga Vettri Kazhagam) सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी विजय को सरकार बनाने का मौका नहीं मिल रहा. विजय और सीएम की कुर्सी के बीच अब 'संवैधानिक रेफरी' की भूमिका निभाने वाले राज्यपाल ही आड़े आ गए हैं. आज लगातार दूसरी बार राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उन्हें पूर्ण बहुमत न होने का हवाला देते हुए 'खाली हाथ' लौटा दिया. 

कमल हासन ने कहा- जनादेश का हो रहा अपमान

राज्यपाल का तमिलगा वेट्री कज़गम के संस्थापक विजय के प्रति ऐसा रवैया नई बहस को जन्म दे रहा. अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने राज्यपाल की ओर से विजय को सरकार बनाने के लिए न बुलाने पर कहा है कि वे अब राज्य के जनादेश का अपमान कर रहे हैं. कमल का कहना है कि राज्यपाल को सबसे बड़े दल के रूप में टीवीके को सरकार गठन के लिए बुलाना चाहिए. 

राज्यों में कई बार करीबी नतीजे आने की सूरत में सरकार गठन में राज्यपाल की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. ऐसे कई मौके आए हैं जब राज्यपाल सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का मौका देते हैं, तो कुछ नजीर नंबर 2 के दल को सरकार बनाने के न्यौते के भी हैं. यानी राज्यपालों की 'अंतरात्मा की आवाज' पर थोड़ा अंकुश लगाने और संघीय ढांचे की अहमियत बनाए रखने के लिए न्यायपालिका ने कुछ फैसले दिए हैं.

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9 जजों की बेंच ने दिया है ऐतिहासिक फैसला

लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने 32 साल पहले एक ऐतिहासिक फैसला दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं, बल्कि विधानसभा के पटल पर होना चाहिए. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. 11 मार्च 1994 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी पर रोक लगाई. कोर्ट ने संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए कहा कि बहुमत का फैसला 'फ्लोर टेस्ट' के जरिए होना चाहिए. 

मिलना चाहिए 'फ्लोर टेस्ट' का मौका

राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर नियमों का हवाला देकर विजय को दो बार लोकभवन से लौटा चुके हैं. अब सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक टीवीके अब मद्रास हाईकोर्ट का रुख कर सकती है. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते विजय कोर्ट में दलील दे सकते हैं कि उन्हें शपथ लेने के बाद विधानसभा में 'फ्लोर टेस्ट' का मौका मिलना चाहिए. 

(ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में TVK बहुमत से दूर, विजय के लिए 'आपदा' में DMK-AIADMK को दिखने लगा 'अवसर'! धुर-विरोधियों के साथ आने की अटकलें)

कर्नाटक में मौका मिला पर गिर गई थी सरकार

थोड़ा पीछे चलते हैं. साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कमोबेश तमिलनाडु जैसे ही परिणाम आए थे. किसी को बहुमत नहीं मिला था. 224 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी 104 सीटों पर रुक गई, यानी बहुमत से थोड़ी दूर. इस पर 80 सीटों वाली कांग्रेस और 37 सीटों वाली जेडीएस ने फौरन गठबंधन कर बहुमत का जादुई नंबर क्रॉस कर लिया. इसके बाद भी राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का मौका दिया. उन्होंने शपथ ली और फ्लोर टेस्ट से पहले ही बहुमत न होने के चलते इस्तीफा दे दिया. 

(ये भी पढ़ें- सरकार बनाने का दावा करने गए विजय को राज्यपाल ने लौटाया! क्या तमिलनाडु में बदलेगी पिक्चर?)

महाराष्ट्र में भी बिन बहुमत फडणवीस को छोड़नी पड़ी थी कुर्सी

अगले साल यही सीन महाराष्ट्र में दोहराया गया. 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना में तकरार हो गई. उद्धव सीएम की कुर्सी के लिए अड़े तो गठबंधन टूट गया. बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी. तब भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलवा दी. साथ ही डिप्टी सीएम के रूप में अजित पवार ने शपथ ले ली. हालांकि कुछ ही घंटों में यहां भी बहुमत न होने पर फडणवीस ने रिजाइन कर दिया. 

तमिलनाडु में क्या है बहुमत का जादुई नंबर? 

तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं. राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए. विजय के पास 112 विधायकों का ही समर्थन है. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (Dravida Munnetra Kazhagam) को 59 सीटें, AIADMK (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) को 47 सीटें, PMK को चार,  IUML को 2, CPI को 2, VCK को 2,  CPI(M) को 2, BJP को 1, DMDK को 1  और AMMKMNKZ को 1 सीटें मिली हैं. 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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