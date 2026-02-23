Advertisement
trendingNow13119981
Hindi Newsदेशतमिलनाडु में विजय vs स्टालिन? ‘तमिलनाडु ही विजय है कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी मॉडल सरकार’ को उखाड़ फेंकेंगे

तमिलनाडु में विजय vs स्टालिन? ‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी मॉडल सरकार’ को उखाड़ फेंकेंगे

तमिलनाडु चुनाव 2026: तमिलनाडु में प्रमुख विपक्षी दल एआईएडीएमके अलग-थलग दिख रही है. यहां AIADMK-BJP-PMK के गठबंधन का मकसद एमके स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके के खिलाफ एक एकजुट विपक्ष के रूप में खड़ा होना था. इन राजनीतिक दलों से इतर सबसे अधिक चर्चा तमिल सुपरस्टार एक्टर से राजनेता बने विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की हो रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 23, 2026, 05:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TVK Chief Vijay Pic (a
TVK Chief Vijay Pic (a

TVK Chief Vijay: तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय ने सत्ताधारी डीएमके पर प्रचंड हमला बोला है. तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के चीफ विजय ने वेल्लोर में पार्टी की एक रैली में विजय ने कहा, 'के कामराज, अन्नादुरई और एम जी आर जैसे दिग्गजों के जमाने में तमिलनाडु एक शानदार राज्य था. अब यहां एक फर्जी मॉडल की सरकार चल रही है. एक स्टैंड-अप कॉमेडी जैसी सरकार है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव ऐतिहासिक और चमत्कारिक साबित होने जा रहा है'.

झूठे वादे करती है डीएमके: विजय

विजय ने लोगों से उनकी पार्टी टीवीके के चुनाव चिह्न ‘व्हिसल’ (सीटी) पर वोट देने की अपील की. विजय ने कहा, 'मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (M K Stalin) झूठे वादे करके जनता को गुमराह करते हैं. इसलिए मैं आपसे टीवीके को वोट देने की अपील करता हूं.' दो दिन पहले विजय ने चेन्नई की रैली में कहा था कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी.

डीएमके और एआईएडीएमके भले ही विजय को भाव न दे रहे हों, लेकिन टीवीके की रैलियों में उमड़ रही भीड़ इशारा करती है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

'चुनाव जनता और स्टालिन सर के बीच'

विजय ने कहा, 'एमके स्टालिन ने फर्जी वादे किए हैं और लोगों को धोखा दिया है. जब तमिलनाडु में TVK की सरकार बनेगी, तब मैं खुद हर जिले में जाकर लोगों से मिलूंगा. यह चुनाव तमिलनाडु की जनता और डीएमके सरकार के बीच है. 'मुकाबला जनता और स्टालिन सर के बीच' है. हमारा वोट, हमारा अधिकार है. कोई इसे हमसे नहीं छीन सकता. उम्मीद है हमारा हर वोट ‘व्हिसल’ निशान को जाएगा.'

तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला DMK की अगुवाई वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA) और एआईएडीएमके (AIADMK) की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक (NDA) गठबंधन के बीच दिख रहा है. SPA में कांग्रेस (INC) और DMDK जैसी पार्टियां शामिल हैं. MMK और MDMK जैसे अन्य दलों से गठबंधन पर बातचीत चल रही है.

दूसरी ओर एनडीए में एआईएडीएमके के अलावा बीजेपी है. जिसमें पीएमके (PMK) समेत कई अन्य दल भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- 'चाहे पीएम मोदी के पिताजी ही क्यों न आ जाएं...', तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल

2021 में किसको कितनी सीटें?

2021 के पिछले विधानसभा चुनावों में डीएमके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इनमें से 18 सीटों पर उसने शानदार जीत हासिल की थी. AIADMK सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई थी. डीएमके की जीत के बाद, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Vijay

Trending news

एकतरफा इश्क के जूनुन में शख्स ने खोया आपा, बीच सड़क विवाहिता पर बरसाईं गोलियां
Punjab news
एकतरफा इश्क के जूनुन में शख्स ने खोया आपा, बीच सड़क विवाहिता पर बरसाईं गोलियां
तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी छंटनी, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम
Sir
तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी छंटनी, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम
‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी सरकार’ को उखाड़ फेंकेगे
Vijay
‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी सरकार’ को उखाड़ फेंकेगे
भारत टैक्सी के 'सारथियों' से अमित शाह की खास बातचीत, शेयर लेकर बन सकते हैं मालिक
Bharat Taxi
भारत टैक्सी के 'सारथियों' से अमित शाह की खास बातचीत, शेयर लेकर बन सकते हैं मालिक
कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
Bengaluru
कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
Mamata Banerjee
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
 pm modi
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
kolkata
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
Indian Army
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
tehreek e taliban hindustan
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या