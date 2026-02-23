तमिलनाडु में विजय vs स्टालिन? ‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी मॉडल सरकार’ को उखाड़ फेंकेंगे

तमिलनाडु चुनाव 2026: तमिलनाडु में प्रमुख विपक्षी दल एआईएडीएमके अलग-थलग दिख रही है. यहां AIADMK-BJP-PMK के गठबंधन का मकसद एमके स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके के खिलाफ एक एकजुट विपक्ष के रूप में खड़ा होना था. इन राजनीतिक दलों से इतर सबसे अधिक चर्चा तमिल सुपरस्टार एक्टर से राजनेता बने विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की हो रही है.
TVK Chief Vijay: तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय ने सत्ताधारी डीएमके पर प्रचंड हमला बोला है. तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के चीफ विजय ने वेल्लोर में पार्टी की एक रैली में विजय ने कहा, 'के कामराज, अन्नादुरई और एम जी आर जैसे दिग्गजों के जमाने में तमिलनाडु एक शानदार राज्य था. अब यहां एक फर्जी मॉडल की सरकार चल रही है. एक स्टैंड-अप कॉमेडी जैसी सरकार है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव ऐतिहासिक और चमत्कारिक साबित होने जा रहा है'.
विजय ने लोगों से उनकी पार्टी टीवीके के चुनाव चिह्न ‘व्हिसल’ (सीटी) पर वोट देने की अपील की. विजय ने कहा, 'मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (M K Stalin) झूठे वादे करके जनता को गुमराह करते हैं. इसलिए मैं आपसे टीवीके को वोट देने की अपील करता हूं.' दो दिन पहले विजय ने चेन्नई की रैली में कहा था कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी.
डीएमके और एआईएडीएमके भले ही विजय को भाव न दे रहे हों, लेकिन टीवीके की रैलियों में उमड़ रही भीड़ इशारा करती है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है.
विजय ने कहा, 'एमके स्टालिन ने फर्जी वादे किए हैं और लोगों को धोखा दिया है. जब तमिलनाडु में TVK की सरकार बनेगी, तब मैं खुद हर जिले में जाकर लोगों से मिलूंगा. यह चुनाव तमिलनाडु की जनता और डीएमके सरकार के बीच है. 'मुकाबला जनता और स्टालिन सर के बीच' है. हमारा वोट, हमारा अधिकार है. कोई इसे हमसे नहीं छीन सकता. उम्मीद है हमारा हर वोट ‘व्हिसल’ निशान को जाएगा.'
तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला DMK की अगुवाई वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA) और एआईएडीएमके (AIADMK) की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक (NDA) गठबंधन के बीच दिख रहा है. SPA में कांग्रेस (INC) और DMDK जैसी पार्टियां शामिल हैं. MMK और MDMK जैसे अन्य दलों से गठबंधन पर बातचीत चल रही है.
दूसरी ओर एनडीए में एआईएडीएमके के अलावा बीजेपी है. जिसमें पीएमके (PMK) समेत कई अन्य दल भी शामिल हैं.
2021 के पिछले विधानसभा चुनावों में डीएमके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इनमें से 18 सीटों पर उसने शानदार जीत हासिल की थी. AIADMK सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई थी. डीएमके की जीत के बाद, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने थे.
