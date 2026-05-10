विजय की 'टीम-10' तैयार: 'थलापति' के साथ इन 9 लोगों ने ली शपथ, देखें विजय कैबिनेट की पूरी लिस्ट!

TVK Cabinet Ministers List: Vijay की अगुवाई में तमिलनाडु में नई सरकार का गठन हो गया है. ताजा जानकारी के मुताबिक, विजय ने 9 मंत्रियों की सूची राज्यपाल को सौंपी थी. TVK की पहली कैबिनेट में अनुभवी नेताओं, युवा चेहरों और प्रोफेशनल पृष्ठभूमि वाले नेताओं को जगह दी गई है.
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Thalapathy Vijay Oath Ceremony: तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव के बीच C. Joseph Vijay ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ नौ सदस्यीय शुरुआती मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली और इसी के साथ Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) की पहली सरकार की औपचारिक शुरुआत भी हो गई. यह मंत्रिमंडल राजनीतिक अनुभव, युवा चेहरों, सामाजिक समीकरणों और तकनीकी विशेषज्ञता का संतुलन माना जा रहा है. विजय ने उन नेताओं को भी अहम जगह दी है, जिन्होंने पार्टी के विकास में बड़ी भूमिका निभाई.
राज्यपाल को भेजी गई सूची के मुताबिक, विजय के साथ शपथ लेने वाले नौ नेताओं में संगठन, प्रशासन, युवा चेहरों और प्रोफेशनल बैकग्राउंड का संतुलन देखने को मिल रहा है. संभावित विभागों की सूची का आवंटन इस प्रकार बताया जा रहा है:
- CM विजय- गृह और लोक प्रशासन विभाग
- अधव अर्जुन- खेल और आबकारी विभाग
- सेंगोत्तैयान– लोक निर्माण विभाग (PWD)
- वेंकटरमण– स्कूली शिक्षा विभाग
- N. आनंद– नगर प्रशासन
- निर्मल कुमार – बिजली विभाग
- राजमोहन – आदि द्रविड़ कल्याण विभाग
- अरुण राज – वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग
विजय ने अभी तक कीर्तना और T.K. प्रभु को विभाग आवंटित नहीं किए हैं
विजय की इस पहली कैबिनेट में अनुभवी नेताओं के साथ नए और युवा चेहरों को भी जगह दी गई है. AIADMK के पूर्व दिग्गज नेता सेंगोत्तैयान का शामिल होना सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है. वहीं सबसे युवा चेहरे के तौर पर कीर्तना की एंट्री ने युवाओं का ध्यान खींचा है. इसके अलावा डॉक्टर, पूर्व नौकरशाह और प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को शामिल कर विजय ने नई राजनीति का संकेत देने की कोशिश की है.
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Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया था. अब विजय की अगुवाई वाली नई सरकार को 13 मई से पहले विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा. कांग्रेस, CPI, CPI(M), VCK और IUML के समर्थन से सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. सिनेमा के सुपरस्टार से सत्ता के शिखर तक पहुंचे विजय की यह राजनीतिक पारी अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है.
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