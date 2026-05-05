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Opinion: तमिलनाडु में विजय की जीत बस एक सुपरस्टार की जीत नहीं है

तमिलनाडु में विजय का राजनीतिक उभार द्रविड़ राजनीति की थकान का संकेत माना जा रहा है. M. G. Ramachandran और N. T. Rama Rao जैसे सफल उदाहरणों के विपरीत, कई अभिनेता राजनीति में टिक नहीं पाए. अब सवाल है कि क्या विजय नई दिशा देंगे या उसी पुराने ढांचे में समा जाएंगे.

 

Written By  Shantanu Gupta |Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 05, 2026, 01:19 PM IST
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव

Vijay Thalapathy: भारतीय राजनीति का सिनेमा से रिश्ता हमेशा जटिल और रोचक रहा है. पर्दे पर देवताओं की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जब वास्तविक जीवन में जनता के बीच उतरते हैं, तो अक्सर उन्हें एक मसीहा की तरह देखा जाता है. लेकिन यह रील से रियल की यात्रा जितनी नाटकीय दिखती है, उतनी ही कम बार स्थायी राजनीतिक सफलता में बदल पाती है. करिश्मा कई अभिनेताओं को राजनीति में प्रवेश दिलाता है, पर उसे दीर्घकालिक सत्ता में बदलना बहुत कम लोगों के बस की बात रही है.

विजय की एंट्री: बदलाव या प्रयोग?

इस संदर्भ में दो नाम अलग से उभरते हैं एम. जी. रामचंद्रन (MGR) और एन. टी. रामाराव (NTR). MGR ने एक कल्याणकारी राजनीतिक मॉडल खड़ा किया, जिसने तमिलनाडु की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया. वहीं NTR ने पार्टी बनाने के तुरंत बाद ही सत्ता पर कब्जा कर लिया, तेलुगु अस्मिता और व्यवस्था-विरोधी भावना की लहर पर सवार होकर. लेकिन इन उदाहरणों के अलावा तस्वीर उतनी प्रेरक नहीं है. चिरंजीवी अपनी लोकप्रियता को सत्ता में नहीं बदल पाए, कमल हासन अभी भी चुनावी रूप से सीमित हैं, और पवन कल्याण निर्णायक सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

ऐसे परिदृश्य में विजय का उभार सिर्फ एक और फिल्म स्टार का राजनीतिक प्रयोग नहीं माना जा सकता. यह एक गहरे और संरचनात्मक बदलाव का संकेत है. यह बदलाव सिर्फ सत्ता-विरोधी भावना तक सीमित नहीं है, बल्कि उस व्यापक थकान को दर्शाता है जो दशकों से तमिलनाडु की राजनीति पर हावी द्रविड़ विचारधारा के प्रति पैदा हुई है.

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विजय की द्रविड़ राजनीति की थकान को करता है उजागर

विजय का उदय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह द्रविड़ राजनीति की उस थकान को उजागर करता है, जो लगातार दोहराव, वैचारिक ठहराव और सीमित होती राजनीतिक कल्पना का परिणाम है. लंबे समय तक तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ पहचान, एंटी-हिंदी विमर्श और भारत के बाकी हिस्सों के प्रति एक विरोधी दृष्टिकोण के इर्द-गिर्द घूमती रही. जो कभी सामाजिक न्याय का एक सशक्त आंदोलन था, वह धीरे-धीरे एक कठोर राजनीतिक ढांचे में बदल गया. समय के साथ यह ढांचा एक आदत बन गया, और राजनीति में आदतें अंततः थकान पैदा करती हैं.

आज द्रविड़ राजनीति खत्म नहीं हो रही है, बल्कि थकती हुई नजर आ रही है. नेतृत्व में पहले जैसा आकर्षण और करिश्मा नहीं रहा, विचारधारा की धार अब घिसकर सामान्य और पूर्वानुमेय नारों में बदल गई है, और शासन भले ही चलता रहे, लेकिन उसमें प्रेरणा का तत्व कमजोर पड़ गया है. यही वह खाली स्थान है, जहां विजय की एंट्री होती है.

लेकिन यहीं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़ा होता है, क्या विजय इस थकान से ऊपर उठ पाएंगे, या वे भी इसी ढांचे में समा जाएंगे? इतिहास इस संदर्भ में एक स्पष्ट चेतावनी देता है. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का उदाहरण सामने है. उन्होंने वामपंथी शासन के खिलाफ बदलाव का वादा करते हुए सत्ता हासिल की, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने पुराने ढांचे को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक नए रूप में दोहराया. राजनीतिक हिंसा जारी रही, उद्योग विरोधी रुख बना रहा, और व्यवस्था का चरित्र बदलने के बजाय केवल चेहरे बदल गए.

यही वह जाल है, जिससे विजय को बचना होगा. यह रास्ता आसान भी है और आकर्षक भी. तमिलनाडु में सबसे सरल राजनीतिक रणनीति यही है कि द्रविड़ राजनीति के मौजूदा ढांचे को अपनाया जाए, उसकी भाषा को बरकरार रखा जाए, केवल लहजे में थोड़ी नरमी या बदलाव लाया जाए और खुद को उसी राजनीति का एक नया संस्करण बताया जाए. यह तरीका सुरक्षित है, परिचित है और अल्पकाल में सफल भी हो सकता है, लेकिन यह वास्तविक परिवर्तन नहीं ला सकता.

यदि विजय इसी रास्ते पर चलते हैं, तो उनका उभार निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उसे ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकेगा. इतिहास में जगह बनाने के लिए उन्हें इस चक्र को तोड़ना होगा, न कि उसे आगे बढ़ाना होगा. इसका मतलब यह है कि उन्हें न केवल द्रविड़ राजनीति से आगे बढ़ना होगा, बल्कि उस विभाजनकारी मानसिकता से भी बाहर निकलना होगा, जो भाषा और क्षेत्रीय असुरक्षाओं को लगातार उभारती रहती है. एंटी-हिंदी विमर्श का अत्यधिक उपयोग और तमिल पहचान को भारतीय पहचान के विरोध में प्रस्तुत करना अब तेजी से बदलते भारत में अपना प्रभाव खो रहा है.

तमिल मतदाता अपनी आकांक्षाओं को दे रहा महत्व

आज का तमिल मतदाता अपनी सांस्कृतिक पहचान को छोड़ नहीं रहा है, लेकिन वह अब उसके साथ-साथ आकांक्षाओं को भी महत्व दे रहा है. रोजगार, उद्योग, आर्थिक विकास और वैश्विक जुड़ाव जैसी चीजें अब उसके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई हैं. यही वह अवसर है, जहां विजय एक नई दिशा दे सकते हैं. वे तमिल राजनीति को केवल प्रतिरोध की राजनीति से निकालकर उसे प्रासंगिकता और विकास की राजनीति में बदल सकते हैं.

इसके लिए केंद्र सरकार के साथ उनका संबंध भी निर्णायक होगा. भारतीय राजनीति में विपक्ष का मतलब केवल विरोध करना नहीं होता. नवीन पटनायक इसका एक सफल उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए भी केंद्र सरकार के साथ व्यावहारिक सहयोग किया और ओडिशा के विकास को प्राथमिकता दी. विजय के लिए भी ऐसा संतुलन जरूरी होगा. उन्हें किसी राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निरंतर टकराव की राजनीति भी उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है.

क्या पुराना ढांचा ही अपनाएंगे विजय?

तमिलनाडु की आर्थिक प्रगति अब राष्ट्रीय विकास से जुड़ी हुई है. बुनियादी ढांचा, निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए केंद्र के साथ समन्वय आवश्यक है. नरेंद्र मोदी सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग करना, बिना अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खोए, समझौता नहीं बल्कि प्रभावी शासन का संकेत होगा.

साथ ही विजय को द्रविड़ राजनीति के उन तीखे और विभाजनकारी पहलुओं से दूरी बनानी होगी, जो एंटी-हिंदू, एंटी-हिंदी और एंटी-नॉर्थ जैसे विमर्श को बढ़ावा देते हैं. यह रुख राजनीति को सीमित करता है और समाज को विभाजित करता है. तमिलनाडु को अब पुराने वैचारिक संघर्षों की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक नए संतुलन की जरूरत है, जहां सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक महत्वाकांक्षा एक साथ आगे बढ़ें और राष्ट्रीय एकता के साथ सामंजस्य स्थापित करें.

यह निश्चित रूप से विजय का महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन केवल एक क्षण ही भविष्य तय नहीं करता. भारतीय राजनीति का इतिहास यह दिखाता है कि स्टारडम केवल दरवाजा खोलता है, लेकिन उसके बाद सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति उस अवसर को कैसे आकार देता है. NTR इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपनी लोकप्रियता को एक संगठित राजनीतिक ताकत में बदल दिया. इसके विपरीत कई अन्य अभिनेता केवल लोकप्रियता तक सीमित रह गए.

ये भी पढ़ें: थलापति विजय चेन्‍नई के किंग तो बन गए लेकिन बहुमत के लिए 10 का दम कैसे दिखाएंगे?

 

विजय आज उसी मोड़ पर खड़े हैं. यदि वे द्रविड़ राजनीति के मौजूदा ढांचे के भीतर एक और खिलाड़ी बनकर रह जाते हैं, तो उनका उभार उल्लेखनीय जरूर होगा, लेकिन सीमित रहेगा. लेकिन यदि वे इस ढांचे से बाहर निकलकर एक नई राजनीतिक दिशा देते हैं, द्रविड़ थकान को तमिल आकांक्षा में बदलते हैं, पुराने टकरावों से ऊपर उठते हैं, केंद्र के साथ संतुलित और व्यावहारिक संबंध बनाते हैं और भविष्य की राजनीति की एक नई कहानी गढ़ते हैं, तो उनका प्रवेश केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति की भाषा और दिशा दोनों को बदल सकता है. यही उनका सबसे बड़ा अवसर है और यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी.

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Shantanu Gupta

शांतनु गुप्ता द रामायण स्कूल के संस्थापक, एक प्रतिष्ठित भारतीय लेखक, TEDx वक्ता और टीवी पैनलिस्ट हैं.

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