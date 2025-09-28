Advertisement
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की करूर रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह

Vijay Rally Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में अबतक 39 लोगों की जान चली गई है. इस बीच पुलिस ने खुलासा किया कि आयोजकों ने लगभग 10000 लोगों की भीड़ की उम्मीद में एक मैदान मांगा था लेकिन लगभग तीन गुना ज्यादा लोग आ गए, जो विजय को देखने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जिसके कारण ये भगदड़ मच गई.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:27 AM IST
Karur Stampede: तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने करूर में अभिनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ की जांच के लिए न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में एक जांच आयोग के गठन का आदेश दिया है. बता दें, करूर में शनिवार को अभिनेता से राजनेता बने विजय की रैली में भगदड़ मच गई थी. इस भगदड़ में 10 बच्चों सहित कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए.

क्या भगदड़ के पीछे थी आयोजकों की गलती?

रैली की योजना के बारे में बात करते हुए पुलिस ने खुलासा किया कि आयोजकों ने लगभग 10000 लोगों की भीड़ की उम्मीद में एक मैदान मांगा था लेकिन लगभग तीन गुना ज्यादा लोग आ गए. समाचार एजेंसी एएनआई ने तमिलनाडु के प्रभारी डीजीपी जी. वेंकटरमण के हवाले से बताया कि TVK की पिछली रैलियों में कम भीड़ होती थी लेकिन इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग आए. हालांकि आयोजकों ने करूर में एक बड़े मैदान का अनुरोध किया था जिसमें लगभग 10000 लोगों के आने की उम्मीद थी लेकिन लगभग 27000 लोग इकट्ठा हो गए. अधिकारी ने यह भी बताया कि रैली दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित की जानी थी लेकिन शनिवार सुबह 11 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि जब विजय शाम 7:40 बजे पहुंचे तब तक भीड़ बिना पर्याप्त भोजन और पानी के घंटों से इंतजार कर रही थी यही हकीकत है. सुरक्षा स्थिति के बारे में बात करते हुए अधिकारी ने बताया कि 500 ​​से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. उन्होंने आगे कहा कि विजय ने पुलिसकर्मियों की भूमिका की सराहना की. अधिकारी ने आगे कहा कि विजय ने खुद पुलिस की भूमिका की सराहना की लेकिन इस बात पर जोर दिया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भी भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

तमिलनाडु के प्रभारी डीजीपी ने घटना और भगदड़ से जुड़ी जानकारियों पर चर्चा करते हुए कहा कि इस त्रासदी के पीछे के सही कारणों का पता जांच के बाद ही चलेगा. उन्होंने आगे कहा कि एक सदस्यीय आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है. तब तक मैं इस पर और कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. तीन दशकों से अधिक समय से तमिल सिनेमा स्टार विजय, 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) लॉन्च करने के बाद से लोगों से मिलने आए थे लेकिन तभी ये घटना हो गई. विजय ने समर्थकों को संबोधित करना शुरू किया जिसके तुरंत बाद भगदड़ मच गई. समर्थक दोपहर से ही विजय को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे. जैसे ही वह अपने प्रचार वाहन के ऊपर से भाषण दे रहे थे, भीड़भाड़ वाले मैदान में लोगों के बेहोश होकर गिरने से अफरा-तफरी मच गई. बेहोश होने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. 

 

विजय ने व्यक्त किया दुख 

एक रिपोर्ट के अनुसार, विजय ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया घायल समर्थकों पर पानी की बोतलें फेंकी और स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस से मदद की अपील की. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने संवाददाताओं को बताया कि अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 13 पुरुष, 17 महिलाएं, 4 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं. 26 पुरुषों और 25 महिलाओं सहित 51 अन्य लोगों का इलाज चल रहा है. राज्य सरकार ने पीड़ितों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की है. स्टालिन ने कहा कि उन्होंने राहत और चिकित्सा व्यवस्था की निगरानी के लिए मा सुब्रमण्यम सहित मंत्रियों को तैनात किया है. विजय ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरा दिल टूट गया है; मैं असहनीय, अवर्णनीय पीड़ा और दुःख में हूं. मैं करूर में जान गंवाने वाले अपने प्यारे भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और संवेदना व्यक्त करता हूं मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Karur Stampede

;