Tamilnadu: 'चुनावी रैली में कभी नहीं गवांई इतने...', करूर भगदड़ पीड़ित के परिजनों से CM स्टालिन ने की मुलाकात; मुवाअजे का ऐलान

Vijay Rally Stampede:  बीते शनिवार को तमिलनाडु के करूर में TVK के अध्यक्ष और अभिनेता विजय द्वारा संबोधित एक रैली में 39 लोग मारे गए थे. इस घटना पर अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की प्रतिक्रिया आई है. स्टालिन ने रविवार को कहा कि हमारे राज्य के इतिहास में किसी राजनीतिक दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान कभी नहीं गई. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 28, 2025, 07:43 AM IST
Vijay Rally Stampede: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन रविवार तड़के करूर पहुंचे और उन लोगों के परिवारों से मिले जिनकी टीवीके नेता और अभिनेता विजय के एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच जाने के कारण मौत हो गई थी. इस घटना पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया. शोक संतप्त परिवारों से मिलने के बाद सीएम स्टालिन ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं गहरे दुख के साथ यहां खड़ा हूं. मैं करूर में हुई भीषण दुर्घटना का वर्णन करने में असमर्थ हूं.

 मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि कल शाम लगभग 7:45 बजे जब मैं चेन्नई में अधिकारियों से बात कर रहा था मुझे खबर मिली कि करूर में ऐसी घटना हुई है. जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को फोन किया उनसे पूछताछ करने को कहा और उन्हें अस्पताल जाने का निर्देश दिया. जब मैंने मृतकों की संख्या के बारे में खबर सुनी तो मैंने पास के मंत्रियों को करूर जाने का निर्देश दिया.

मृतकों के परिवारों को मिलेगा 10 लाख रुपये का मुआवजा: सीएम स्टालिन

सीएम स्टालिन ने आगे कहा कि अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है. हमारे राज्य के इतिहास में किसी राजनीतिक दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान कभी नहीं गई और भविष्य में भी ऐसी त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए. फिलहाल 51 लोगों का इलाज चल रहा है. स्टालिन ने आगे कहा कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. घायलों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. मैंने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन का आदेश दिया है.

 

 

10 बच्चों समेत गई 39 लोगों की जान

बता दें कि सीएम स्टालिन ने घायलों से मिलने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा भी किया तथा हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की. स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने पुष्टि की कि मृतकों में 10 बच्चे, 17 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं, जबकि 80 से अधिक लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. राज्य सरकार ने भगदड़ की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है. इससे पहले स्टालिन ने अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दिया था कि वे भीड़ में बेहोश हुए लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करें, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

पीएम मोदी ने व्यक्त किया शोक

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करूर भगदड़ पर तमिलनाडु सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. अमित शाह ने राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री स्टालिन से भी बात कर स्थिति की समीक्षा की और हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया. अधिकारियों ने बताया कि भगदड़ शाम करीब 7.30 बजे हुई, जब टीवीके नेता विजय भारी भीड़ को संबोधित कर रहे थे. अभिनेता-राजनेता अपने प्रचार वाहन के ऊपर से बोल रहे थे. बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यपाल आरएन रवि ने भी भगदड़ में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है.

 

