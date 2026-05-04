Tamil Nadu Chunav Result 2026: सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार, अब सियासत के भी 'ब्लॉकबस्टर'; तमिलनाडु चुनाव में थलपति की एंट्री से DMK-AIDMK की बढ़ी टेंशन!

पहली बार चुनावी मैदान में तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) पार्टी ने अपने डेब्यू में ही सियासी हलचल तेज कर दी है. पार्टी के प्रमुख विजय थलपति के नेतृत्व में यह नई राजनीतिक ताकत अब बड़े दलों को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है.
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Tamilnadu Assembly Elections 2026: पहली बार चुनावी मैदान में तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) पार्टी ने अपने डेब्यू में ही सियासी हलचल तेज कर दी है. पार्टी के प्रमुख विजय थलपति के नेतृत्व में यह नई राजनीतिक ताकत अब बड़े दलों को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है. आमतौर पर नई पार्टियों को अपनी पहचान बनाने में समय लगता है, लेकिन टीवीके ने शुरुआत से ही जनता के बीच मजबूत पकड़ बना ली है.
शुरुआती रुझानों की मानें तो, खबर लिखे जाने तक तमिलनाडु की 234 सीटों में से 74 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं डीएमके 64 और एआईडीएमके 46 सीटों पर आगे चल रही है.पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र जो तमिलनाडु के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और चेन्नई जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण शहरी सीट है और चेन्नई उत्तर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. इस सीट से विजय थलापति मैदान में है और वह आगे चल रहे हैं. ऐसे में टीवीके को न केवल एक 'गेम-चेंजर' के तौर पर बल्कि उस मुकाबले में सबसे आगे चलने वाले (front-runner) के तौर पर स्थापित करता है. पहले यह उम्मीद थी कि वह तीन पक्षों के बीच एक बेहद कड़ा मुकाबला होगा.
रिपोर्ट्स की मानें तो, इस बार के रुझानों में युवाओं, पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं और बदलाव की चाह रखने वाले लोगों का झुकाव टीवीके की ओर साफ दिखाई दे रहा है. विजय थलपति की लोकप्रियता खासकर फिल्मी दुनिया से जुड़े होने के चलते पार्टी के लिए बड़ा फायदा साबित हो रही है. उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन रही है जो पारंपरिक राजनीति से अलग सोच रखता है और जनता के मुद्दों को सीधे तरीके से उठाता है.
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि टीवीके का यह प्रदर्शन संकेत देता है कि राज्य की राजनीति में बदलाव की लहर चल रही है. अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले समय में टीवीके एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर सकती है. फिलहाल, पहले ही चुनाव में जिस तरह से यह पार्टी मुकाबला कर रही है, उसने सभी को चौंका दिया है और चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है.
हालांकि अंतिम नतीजे तो मतगणना पूरी होने के बाद ही साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में यह दिखा दिया है कि वह सिर्फ एक नई पार्टी नहीं, बल्कि एक गंभीर दावेदार भी है.