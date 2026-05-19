CM विजय का तमिल राष्ट्रवाद और कांग्रेस की कश्मकश! प्रभाकरन का 'जिन्न' फिर क्यों जागा?

भारतीय राजनीति में कुछ किरदार 'जिन्न' जैसे होते हैं, जो कभी भी प्रकट हो जाते हैं और सियासतदां उन्हें अपने-अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं. ऐसा ही एक किरदार है लिट्टे चीफ वेलुपिल्लई प्रभाकरन का. तमिलनाडु के नए-नवेले मुख्यमंत्री विजय थलापति ने कल प्रभाकरन को एक कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि दी, जिसने BJP को एक 'मौका' दे दिया.

सत्ता में भागीदारी मिलती रहे बस...

लिट्टे चीफ को दी गई श्रद्धांजलि ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तमिलनाडु के सीएम ने उसी LTTE मुखिया प्रभाकरन को श्रद्धांजलि दी, जिसने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की. मालवीय ने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस को इस बात से कोई दिक्कत तब तक नहीं होगी, जब तक कि उन्हें सत्ता में भागीदारी मिलती रहेगी. मालवीय ने कहा कि डीएमके भी लिट्टे समर्थक रही है. इसके बावजूद कांग्रेस ने डीएमके के साथ दोस्ती की. कांग्रेस को इस रिश्ते में अभी भी असहज स्थिति नहीं लगी.

श्रीलंकाई तमिलों की आवाज उठाते रहे हैं विजय

सीएम विजय शुरू से श्रीलंकाई तमिलों के हितों के लिए आवाज उठाते रहे हैं. विजय ने ईलम तमिलों को 'गर्भनाल से जुड़ा रिश्तेदार' के रूप में परिभाषित किया था. विजय ने द्रविड़ राजनीति और तमिल राष्ट्रवाद, दोनों को बहुत अच्छे से साधते हुए अब तक का सफर तय किया है. उन्होंने तमिल राष्ट्रवाद और द्रविड़ विचारधारा को परस्पर विरोधी न मानकर अपनी मिट्टी की दो आंखें बताया था.

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Tamil Nadu’s new Chief Minister has paid homage to LTTE chief Velupillai Prabhakaran, whose outfit assassinated former Prime Minister Rajiv Gandhi. Of course, Rahul Gandhi would have no problem with it, as long as the Congress gets a slice of power. After all, the DMK too was an… pic.twitter.com/1HRaI1xmzm — Amit Malviya (@amitmalviya) May 19, 2026

प्रियंका ने माफ किया, सोनिया ने सजा कम कराई

यही वो जगह है जहां कांग्रेस को सबसे बड़ी चोट पहुंची थी. इसी बुनियाद पर जिस संगठन की नींव पड़ी, वो राजीव गांधी के लिए जानलेवा बनी. हालांकि राजीव की बेटी प्रियंका गांधी ने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया था. प्रियंका ने अपने पिता के हत्यारों में से एक नलिनी श्रीहरन से वेल्लोर में सीधे जेल जाकर मुलाकात की थी. बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने नलिनी को माफ कर दिया है. यही काम राहुल गांधी ने भी किया. उन्होंने भी नफरत की जगह माफी दी. सोनिया गांधी की अपील पर ही नलिनी की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला गया.

कौन था लिट्टे चीफ प्रभाकरन

प्रभाकरन ने 1976 में अलग तमिल राष्ट्र बनाने के लिए एक आतंकी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) बनाया था, जिसे दुनिया लिट्टे नाम से जानती है. प्रभाकरन का जन्म 26 नवंबर 1954 में श्रीलंका के जाफना में हुआ था. इस संगठन के लड़ाकों को तमिल टाइगर्स भी कहते थे. लिट्टे ने कई हमले किए. कहा जाता है कि प्रभाकरन ने अपनी एक अलग सेना बना ली थी, जिसमें विमानों से लेकर रॉकेट तक शामिल थे. 1991 में 21 मई को देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इसी संगठन ने तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक सुसाइड बम धमाके में हत्या कर दी थी. उसके लगभग 18 साल बाद 18 मई 2009 में श्रीलंकाई सेना और लिट्टे की भिड़ंत में प्रभाकरन को ढेर कर दिया गया था.

मुल्लिवैक्कल की यादों को संजोकर रखेंगे...

प्रभाकरन की बरसी के मौके पर विजय ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम हम मुल्लिवैक्कल की यादों को अपने दिलों में संजोकर रखेंगे! समुद्र पार रहने वाले अपने तमिल भाइयों के अधिकारों के लिए हम हमेशा एकजुट रहेंगे! मुल्लिवैक्कल श्रीलंका में स्थित वह जगह है, जहां 2009 में श्रीलंकाई सेना ने प्रभाकरन को मार गिराया था.

दुनियाभर में फैले श्रीलंकाई तमिल समुदाय और भारत के कई तमिल लोग हर साल 18 मई को 'मुल्लिवैक्कल स्मृति दिवस' के रूप में मनाते हैं. प्रभाकरन को मारने के लिए श्रीलंकाई सेना की ओर से जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें कई नागरिक मारे गए तो कई लापता भी हुए थे.