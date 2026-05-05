जानें कौन है विजय थलापति की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम, क्यों उड़ रही है तृषा संग अफेयर की अफवाह

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अपनी पार्टी TVK के शानदार प्रदर्शन के बाद 'थलपति' विजय राजनीति के नए किंग बनकर उभरे हैं. लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बीच उनकी निजी जिंदगी को लेकर आई एक खबर ने उनके करोड़ों फैंस को हैरान कर दिया है. पिछले 27 सालों से विजय के साथ साये की तरह रहने वाली उनकी पत्नी संगीता सोर्नालिंगम के साथ उनके अलगाव और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ उनके रिश्तों की चर्चा इंटरनेट पर जोरों पर है.

कौन हैं संगीता सोर्नालिंगम?

संगीता सोर्नालिंगम विजय की पत्नी हैं और वे मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम (UK) में रहने वाले एक श्रीलंकाई तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं. विजय और संगीता की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. संगीता, विजय की बहुत बड़ी फैन थीं और एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी. साल 1999 में दोनों ने शादी की थी. उनके दो बच्चे हैं- बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा.

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तलाक की अर्जी और चौंकाने वाले आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स और कथित तौर पर ANI के हवाले से यह खबर सामने आई थी कि संगीता ने चेन्नई के चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी. इस अर्जी में कथित तौर पर विजय के 'एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर' (बाहरी संबंध) और परिवार से बढ़ती दूरी को मुख्य वजह बताया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, संगीता ने दावा किया है कि उन्हें 2021 में विजय के किसी और के साथ रिश्तों के बारे में पता चला था, जिससे उनके भरोसे को गहरी चोट पहुंची.

तृषा कृष्णन के साथ क्या है रिश्ता?

विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट रही है. फिल्म 'लियो' (Leo) के बाद से ही दोनों के असल जिंदगी में भी साथ होने की अफवाहें उड़ रही हैं. हाल ही में जब विजय की पार्टी चुनाव जीत रही थी, तब तृषा को उनके घर के बाहर और मंदिर में प्रार्थना करते देखा गया. हालांकि, विजय या तृषा में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. दोनों हमेशा से एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताते रहे हैं.

27 साल के रिश्ते में क्यों आई दरार?

संगीता पिछले काफी समय से विजय के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रही हैं. यहां तक कि विजय की पार्टी TVK के बड़े कार्यक्रमों और चुनावी रैलियों से भी वे नदारद रहीं. ईटी की रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि विजय और संगीता पिछले कुछ समय से अलग रह रहे हैं. संगीता ने अपनी याचिका में कथित तौर पर उपेक्षा और भावनात्मक तनाव का जिक्र किया है.

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अफवाहें या हकीकत?

विजय हमेशा से अपनी निजी जिंदगी को पर्दे के पीछे रखना पसंद करते हैं. अभी तक विजय की टीम या खुद एक्टर ने तलाक की इन खबरों की पुष्टि नहीं की है. जहां एक तरफ उनके फैंस राजनीति में उनकी नई पारी का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुपरस्टार की टूटती शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या विजय इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं.