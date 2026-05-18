6 महीने भी नहीं चलेगी विजय की सरकार...! DMK विधायक की भविष्यवाणी से उड़ी TVK की नींद

DMK MLA Predicts Vijay Govt: तमिलनाडु की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया है. अनिता राधाकृष्णन ने दावा किया है कि Vijay की TVK सरकार 6 महीने भी नहीं टिकेगी. उन्होंने कहा कि M K Stalin जल्द फिर सत्ता में लौटेंगे, जबकि TVK ने सरकार को स्थिर बताया है.
Trending Photos
Vijay TVK Government: तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. अनिता राधाकृष्णन (Anita Radhakrishnan) ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय (Joseph Vijay) और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कडगम (TVK) की सरकार पर बड़ा हमला बोला है. डीएमके विधायक ने दावा किया कि विजय के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएगी और जल्द ही एमके स्टालिन (M K Stalin) दोबारा सत्ता में लौटेंगे.
दक्षिण तमिलनाडु में आयोजित एक पार्टी कार्यक्रम में राधाकृष्णन ने टीवीके नेता आधव अर्जुन (Aadhav Arjuna) को खुली चुनौती दे डाली. उन्होंने कहा कि अगर अर्जुन में हिम्मत है तो वह विधायक पद से इस्तीफा दें और तिरुचेंदूर सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़ें. राधाकृष्णन ने कहा कि यह सरकार सिर्फ कुछ महीने और चलेगी. अगर हिम्मत है तो इस्तीफा देकर मैदान में आइए. तिरुचेंदूर हमारा गढ़ है, यहां हम किसी को भी हरा देंगे.
बता दें कि तिरुचेंदूर सीट पिछले करीब 25 वर्षों से राधाकृष्णन का मजबूत गढ़ मानी जाती है. उन्होंने पहली बार 2001 में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के टिकट पर जीत हासिल की थी. बाद में वह द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम में शामिल हो गए और इस सीट पर अपना दबदबा बनाए रखा.
राधाकृष्णन ने पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कोलाथुर क्षेत्र को सिंगापुर जैसा विकसित किया था. हालिया विधानसभा चुनाव में स्टालिन को पूर्व डीएमके नेता वीएस बाबू (VS Babu) से हार का सामना करना पड़ा था, जो बाद में विजय की टीवीके में शामिल हो गए थे. राधाकृष्णन ने दावा किया कि आने वाले कुछ महीनों में स्टालिन फिर मुख्यमंत्री बनेंगे.
तमिलनाडु में विजय की चुनावी जीत को राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है. टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था. यह बहुमत से केवल 10 सीटें कम था. बाद में कांग्रेस, वामपंथी दलों और Viduthalai Chiruthaigal Katchi के समर्थन से विजय ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई. यह पहली बार था जब दशकों से चली आ रही डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सत्ता की अदला-बदली टूटती दिखाई दी.
मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय को विधानसभा में विश्वास मत का सामना करना पड़ा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूसरे दौर के मतदान में उन्होंने 144 वोट हासिल किए जबकि विपक्ष को केवल 22 वोट मिले. इस दौरान AIADMK के कुछ विधायकों द्वारा पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर टीवीके के पक्ष में मतदान करने की खबरों ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी थी.
ये भी पढ़ें: दबोचा गया धमकी देने वाला सिरफिरा! CM सुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे आखिर किसका हाथ?
सरकार बनने के बाद से टीवीके प्रशासन को नियुक्तियों, फैसलों और शासन शैली को लेकर लगातार विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ रहा है. डीएमके लगातार दावा कर रही है कि सरकार के भीतर अस्थिरता है, जबकि टीवीके इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है. फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में बयानबाजी और सत्ता संघर्ष का दौर तेज हो चुका है, और आने वाले महीनों में यह टकराव और बढ़ सकता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.