Vijay Thalapathy Result in TN Election 2026: बस दो साल पहले अस्तित्व में आई एक्टर विजय की पार्टी टीवीके तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) सियासी आगाज में ही रुझानों के मुताबिक सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती दिख रही है.
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Vijay Thalapathy Result in TN Election 2026: तमिलनाडु की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है. बस दो साल पहले अस्तित्व में आई एक्टर विजय की पार्टी टीवीके तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) सियासी आगाज में ही रुझानों के मुताबिक सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती दिख रही है. इस तरह की कल्पना तो एग्जिट पोल्स में भी नहीं की गई थी. ज्यादातर एग्जिट पोल सीएम स्टालिन की पार्टी डीएमके के लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने के अनुमान व्यक्त कर रहे थे, सिर्फ एक एग्जिट पोल ने इसके उलट अनुमान जाहिर किया था. एक्सिस माय इंडिया (Axis My India) के एग्जिट पोल ने अपने एग्जिट पोल में बताया था कि इस बार 35 प्रतिशत वोट शेयर के साथ विजय की पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है.
उनका अनुमान रुझानों को देखते हुए सही साबित होता लग रहा है.एग्जिट पोल में उनकी TVK को 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया था.
ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है कि टीवीके की स्थापना महज दो साल पहले हुई थी जबकि डीएमके 75 साल पुरानी पार्टी है और अन्नाडीएमके की स्थापना 65 साल पहले हुई थी.
विजय को क्यों मिली कामयाबी
सबसे पहली बात तो ये नई नवेली पार्टी बनाने के बाद उन्होंने डीएमके और अन्नडीएमके से पर्याप्त दूरी बनाए रखी. उन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया. लोग इन परंपरागत दलों को वर्षों से देख रहे थे और ऊब गए थे . ऐसे में तीसरे विकल्प के रूप में उभरे विजय के रूप में उनको एक मजबूत विकल्प दिखा. दूसरी बात, 33 सालों के फिल्करियर में विजय ने फिल्मों में जिस तरह के किरदार निभाए उससे उनकी गरीबों के मसीहा की छवि विकसित हई. उन्होंने अपनी इस इमेज के साथ युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया. ये उनके सबसे मजबूत वोटबैंक साबित हुए.
क्या कहते हैं रुझान
TVK 104 सीटों पर बढ़त के साथ सबसे आगे चल रही है. विजय खुद तिरुचिरापल्ली (पूर्व) निर्वाचन क्षेत्र में 3,000 से अधिक वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं. पार्टी नेता वी.एस. बाबू भी एक 'दिग्गज को हराने वाले' (giant killer) के रूप में उभरते दिख रहे हैं; रिपोर्ट लिखे जाने तक, वह कोलाथुर में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के खिलाफ 2,551 से अधिक वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं.
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इस बीच, सत्ताधारी DMK के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA) का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है, क्योंकि उन्हें केवल 54 सीटों पर ही बढ़त मिली है. इस गठबंधन में अब तक सबसे बड़ी पार्टी DMK है, जिसे केवल 37 सीटों पर बढ़त मिली है—जो 100 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य से कोसों दूर है.
AIADMK के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन दूसरे स्थान पर है, जिसे केवल 74 सीटों पर बढ़त मिली है. चुनाव आयोग के अनुसार, वोटों की गिनती का तीसरा दौर शुरू हो चुका है, और कई निर्वाचन क्षेत्रों में गिनती के 20 से अधिक दौर होने की संभावना है.
तिरुचिरापल्ली (पूर्व) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की गिनती के तीसरे दौर में, तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के विजय 12,523 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं. उनके प्रतिद्वंद्वी, इनिगो इरुदयराज को 7,237 वोट मिले हैं और वह पीछे चल रहे हैं.
TVK नेता के.ए. सेंगोत्तैयन, जिन्होंने पहले AIADMK छोड़ दी थी, गोबिचेट्टीपालयम में भी 3,000 से अधिक वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं; उन्हें अब तक 15,000 से अधिक वोट मिले हैं. इस निर्वाचन क्षेत्र में DMK के नेता नल्लासिवम पीछे चल रहे हैं, जिन्हें अब तक लगभग 11,000 वोट मिले हैं.
विलिवक्कम में, TVK के वरिष्ठ नेता आधव अर्जुन को 8,436 वोट मिले हैं, और वह 2,038 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं.
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