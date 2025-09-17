₹1 करोड़ नकद, 20 किलो सोना...नकाबपोश बदमाशों ने SBI बैंक में की दिनदहाड़े डकैती, ग्राहकों के अकाउंट्स पर कितना होगा असर?
₹1 करोड़ नकद, 20 किलो सोना...नकाबपोश बदमाशों ने SBI बैंक में की दिनदहाड़े डकैती, ग्राहकों के अकाउंट्स पर कितना होगा असर?

SBI Bank Robbery: कर्नाटक के विजयपुरा जिले में तीन नकाबपोश बदमाशों ने एसबीआई बैंक के शाखा में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है. बदमाशों ने  ₹21 करोड़ से ज्यादा की नकदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए. पुलिस घटना की जांच कर रही है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 17, 2025, 04:14 PM IST
₹1 करोड़ नकद, 20 किलो सोना...नकाबपोश बदमाशों ने SBI बैंक में की दिनदहाड़े डकैती, ग्राहकों के अकाउंट्स पर कितना होगा असर?

Karnataka SBI Bank Robbery: कर्नाटक के विजयपुरा जिले में मंगलवार शाम को एक बड़ी लूट की घटना हुई. यहां तीन नकाबपोश बदमाशों ने देशी पिस्तौल और चाकुओं के साथ एसबीआई की शाखा में घुसकर बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. पुलिस के मुताबिक, यह घटना मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे चाडचन कस्बे में हुई. बैंक अधिकारियों ने बताया कि बदमाशों ने करीब ₹21 करोड़ से ज्यादा की नकदी और सोने के आभूषण लूट लिए. ऐसे में, यहां सवाल उठता है कि बैंक में लूट के बाद ग्राहकों के अकाउंट्स पर क्या असर पड़ता है? ये जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि दिनदहाड़े बदमाशों ने बैंक में इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया. 

बदमाशों ने लूट की वारदात को कैसे अंजाम दिया?

पुलिस के मुताबिक, तीन नकाबपोश बदमाश कस्टम बनकर बैंक में घुसे इसके बाद उन्होंने कहा कि वे खाता खोलना चाहते हैं. जैसे ही अंदर घुसे उन्होंने बैंक मैनेजर, कैशियर और अन्य कर्मचारियों को पिस्तौल और चाकू दिखाकर सभी के हाथ-पांव बांध दिए और करीब ₹1 करोड़ नकद और करीब 20 किलो सोने के गहने, जिनकी कीमत करीब ₹20 करोड़ है लेकर फरार हो गए. यह जानकारी एफआईआर में भी दी गई है.

'कैश निकालो, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा'

इतना ही नहीं,  एक बदमाश ने बैंक मैनेजर को धमकाया और कहा अगर कैश नहीं निकाला तो तुम्हें मार दूंगा. वहीं, विजयपुरा एसपी  लक्ष्मण निमबरगी ने बताया कि शुरुआती  जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने नकली नंबर प्लेट लगी सुजुकी EVA गाड़ी का इस्तेमाल किया. लूट के बाद वे महाराष्ट्र के पंढरपुर की तरफ भाग गए. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई है. एसपी लक्ष्मण निमबरगी ने कहा, 'जांच चल रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है.' अब चलिए जानते हैं बैंक में लूट के बाद ग्राहकों के अकाउंट्स पर क्या असर होता है.

बैंक में लूट के बाद ग्राहकों के अकाउंट्स पर कितना असर?

बैंक में लूट की घटना के बाद ग्राहकों के खातों पर कई तरह के असर पड़ सकते हैं. हालांकि, ये पूरी तरह बैंक की सुरक्षा व्यवस्था, बीमा और रिजर्व बैंक के नियमों पर निर्भर रहते हैं. इसलिए ग्राहक को घबराने की जरूरत नहीं है. एक्सपर्ट के मुताबिक,  बैंक में लूट होने पर ग्राहकों के खातों में जमा पैसे सुरक्षित रहते हैं. क्योंकि बैंक की राशि का बीमा होता है और उनका डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित होता है. लेकिन लूट के बाद कुछ वक्त के लिए बैंक की शाखा बंद रह सकती है. जिसकी वजह से ग्राहकों को लेन-देन करने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, एटीएम और ऑनलाइन सर्विस सामान्य रूप से चलती रहती हैं. जबकि बैंक और पुलिस पूरी कोशिश करते हैं कि ग्राहकों को कोई नुकसान न हो. अगर किसी ग्राहक का पैसा लूट में चला भी जाए तो बैंक और संबंधित विभाग उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी लेते हैं.

59 किलो सोना पर डाका, मैनेजर समेत तीन गिरफ्तार 

कर्नाटक में इस तरह की ये पहली घटना नहीं है. इससे पहले एक और बड़ी बैंक डकैती हुई थी. रिपोर्टों के मुताबिक, इसी साल जून में बदमाशों ने विजयपुरा में ही केनरा बैंक की एक शाखा से 59 किलो गिरवी रखा सोना और ₹5.2 लाख नकद चुरा लिए थे. पुलिस ने इस मामले सिलसिले में शाखा प्रबंधक समेत तीन मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. अफसरों के मुताबिक, मनागुली गांव स्थित केनरा बैंक शाखा के पूर्व मैनेजर विजयकुमार मिरियाल की पहचान इस मुख्य आरोपी के रूप में हुई है. 

