विधायक ने IPS अफसर के धर्म पर की विवादित टिप्पणी, असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी पार्टी को दिया करारा जवाब

Owaisi on Padi Kaushik Reddy: बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी ने करीमनगर सीपी गौश आलम के खिलाफ धार्मिक टिप्पणी करके बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था. इसके बाद आईपीएस एसोसिएशन और एआईएमआईएम पार्टी की कड़ी निंदा के बाद विधायक ने इसे 'जुबान फिसलना' बताते हुए माफी मांगी थी. असदुद्दीन ओवैसी ने इसी मामले को लेकर आज कौशिक रेड्डी को घेरा है. बीआरएस के विधायक पाडी कौशिक रेड्डी के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी (@asadowaisi) ने पूरी पार्टी को करारा जवाब दिया है.

कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, वो स्पष्ट रूप से मुसलमानों के प्रति घृणा और कर्तव्य निभा रहे एक अधिकारी के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल है. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनके और उनकी पार्टी के मन में वास्तव में क्या चल रहा है. एक नव निर्वाचित विधायक का इस तरह का बयान यह दर्शाता है कि उन पर आरएसएस की मानसिकता हावी हो गई है. बीआरएस नेतृत्व को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह पार्टी की छवि को बुरी तरह उजागर करता है और उसके नेतृत्व की चुप्पी को दर्शाता है, जो बेहद निराशाजनक है, खासकर केसीआर के मुख्यमंत्री के रूप में एक दशक लंबे कार्यकाल को देखते हुए ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.'