'गाजी के टारगेट पर है विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और पलट गया 1971 युद्ध का पासा

Story of Ghazi Submarine and INS Vikrant: वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग बस शुरू होने ही वाली थी. लेकिन इस जंग की सबसे खतरनाक चाल समंदर के नीचे चली जा चुकी थी. पाकिस्तान ने समंदर में उतारा था…अपना सबसे खतरनाक शिकारी, PNS ग़ाज़ी. यह अमेरिका में बनी सबमरीन थी, जिसका मिशन भारत के सबसे ताकतवर युद्धपोत आईएनएस विक्रांतको डुबो देना था. अगर यह डूब जाता तो 1971 की जंग शुरू होने से पहले ही भारत आधी जंग हार चुका होता.



हालांकि, पाकिस्तान की इस साजिश को सुन लिया गया था. एक ऐसे शख्स ने जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी. वो कोई नेवी ऑफिसर नहीं था. कोई जनरल नहीं था बल्कि वो पाकिस्तान आर्मी के एक ब्रिगेडियर की बहू थी. उसने एक ऐसी खबर भेजी, जिसने हिंद महासागर की सबसे बड़ी जंग का रुख बदल दिया.

देश के लिए बेटी बन गई जासूस

यह सिर्फ़ एक जासूस की कहानी नहीं है. यह एक मरते हुए बाप की आख़िरी ख़्वाहिश की कहानी है. एक बेटी की क़ुर्बानी की कहानी है. एक ऐसे मिशन की कहानी है, जिसे दुनिया ने पचास साल तक नहीं जाना.

हिदायत खान. कश्मीर का अमीर व्यापारी और पाकिस्तान के जनरलों का दोस्त. लेकिन असल में वह भारत का जासूस था. अब कैंसर उसे खा रहा था. कमरे में उसकी 20 साल की बेटी सहमत थी. हिदायत ने बेटी को बुलाया कि अब उसके पास समय कम है. इसलिए अब उसे एक जरूरी काम करना होगा.

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पिता ने उसे कहा कि उसे जासूस बनकर पाकिस्तान जाना होगा. वहां पर ब्रिगेडियर सईद का बेटा इकबाल .पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन है. वह उसका हाथ मांग रहा है. ऐसे में उस घर में शादी होने पर वह दुश्मन की नसों में घुस जाएगी.

बेटी सहमत ने कुछ कहना चाहा तो पिता हिदायत ने कहा कि आज वतन पुकार रहा है. असल में सहमत अभिनव नाम के एक हिंदू लड़के से प्यार करती थी. वह यही बात अपने पिता से कहना चाहती थी लेकिन जब पिता ने उसे देश की याद दिलाई तो वह चुप हो गई. वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे.

एक 20 साल की लड़की, जिसे जासूसी का ज भी नहीं पता था. जो वायलिन बजाती थी, डांस करती थी. उसे दुश्मन देश जाने को कहा जा रहा था. एक ऐसी जगह, जहां पकड़े जाने की सजा सिर्फ मौत थी. ऐसे में क्या वो पाकिस्तानी फ़ौज के सबसे ताकतवर परिवार में घुसकर उनका भरोसा जीत पाएगी.

पाकिस्तानी कैप्टन से रचाया निकाह

आखिर में बेटी ने अपनी पिता को हां कह दिया. इसके बाद सहमत खान पाकिस्तान पहुंची और निकाह के बाद आदर्श बहू बन गई. वह बच्चों को म्यूजिक सिखाने लगी- यहां तक कि राष्ट्रपति और तानाशाह जनरल याह्या खान के पोते-पोतियों को संगीत सिखाय. लेकिन रात होते ही वह भारत की देशभक्त जासूस बन जाती थी. वह बाथरूम में छिपे ट्रांसमीटर से भारत को खबर भेजती थी.



लेकिन घर के पुराना नौकर अब्दुल को उस पर शक हो गया था. वो सहमत के हर कदम पर नजर रखने लगा था. वहीं रावलपिंडी में सहमत ने जल्दी ही सबका भरोसा जीत लिया था. वह एक आदर्श बहू थी, जो कम बोलती थी लेकिन तहजीबदार थी.

उसका पति पाकिस्तानी फौज का एक ईमानदार अफसर था. शायद यही सहमत की सबसे बड़ी मुश्किल थी. दिन में वो बहू थी. लेकिन रात होते ही भारत की आंख और कान बन जाती थी.

एक दिन डाइनिंग टेबल पर खाना परोसते वक्त उसने अपने ससुर ब्रिगेडियर सईद को किसी को फोन पर कहते सुना,

जंग अब दूर नहीं है और दिल्ली को इस बार बड़ा जवाब मिलेगा. खाना परोसने के बहाने सहमत चुपचाप वहीं बनी रही, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस बातचीत पर लगा रहा. उसने यह खबर भारत भेजी.

याह्या खान के घर तक बनाई पैठ

इतना कुछ करने के बावजूद सहमत जानती थी कि सिर्फ घर की दीवारों से काम नहीं चलेगा. असली सूचनाएं निकालने के लिए उसे घर की चौखट से बाहर निकलना होगा. वह एक स्कूल में बतौर संगीत शिक्षिका बन गई. वह साधारण स्कूल नहीं था. वहां पर याह्या खान के पोते पढ़ते थे. इन्हीं बच्चों के जरिए सहमत उस ड्राइंग रूम तक पहुंच गई, जहां पर भारत के खिलाफ जंग की साजिशें रची जाती थीं.



एक दिन सहमत ने देखा कि जनरल के कमरे में नक्शा खुला है. सहमत वायलिन सिखाते-सिखाते रुकती है और नजर नक्शे पर पहुंच जाती है. नक्शे पर लिखा है: INS VIKRANT उसकी आंखें ठहर जाती हैं. सहमत को समझ आ गया था…इस जंग का असली निशाना क्या है. अब उसे वो बातें पता चलने लगी थीं…जो किसी भी भारतीय जासूस के लिए नामुमकिन थीं.

सहमत ने ससुर का भरोसा इस तरह जीता कि उनका प्रमोशन हुआ. अब टॉप सीक्रेट फाइलें सीधे उसी डाइनिंग टेबल पर आने लगीं. एक साधारण सी लड़की…दुश्मन के घर में इतनी गहराई तक घुस चुकी थी कि अब पाकिस्तान की जंग की योजनाएं सबसे पहले उसी तक पहुंचती थीं.



हर रात जब घर के सारे लोग सो रहे होते तो वह बाथरूम में जाती और पानी का नल चलाकर अपना छिपा ट्रांसमीटर निकालकर मोर्स कोड के जरिए सारी सूचनाएं दिल्ली भेज देती. ऐसा करने से पाकिस्तानी फौज की हर हलचल सीधे दिल्ली पहुंच रही थी और दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं थी.

सहमत का शौहर इकबाल स्वभाव से एक अच्छा इंसान था. वो सहमत से सच में प्यार करता था. यही सबसे बड़ा ज़हर था. उस झूठ में जो सहमत जी रही थी.

घर के पुराने नौकर को हो गया था शक

एक दिन सहमत बाजार में एक दुकान पर रुकती है. दुकानदार अखबार लपेटते हुए उसे एक चिट देता है. सहमत हाथ में लेती है. खोलती है, पढ़ती है और फिर एक पल रुकती है. असल में RAW के हैंडलर ने खबर भेजी थी कि अभिनव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था. उसने शादी कर ली थी.

यह जानकर सहमत की आंखों में कोई आंसू नहीं बल्कि एक गहरा खालीपन पसर गया. वो दुनिया, जो उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में छोड़ी थी. वो हमेशा के लिए बंद हो गई थी. अब वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा था. सिर्फ मिशन बचा था और अपना वतन. सहमत चिट मोड़कर जेब में रखती है. सिर ऊंचा करके आगे चल देती है.

एक रात घर के सबसे पुराने नौकर अब्दुल जब बाहर झाडू लगा रहा है तो उसकी नजर बाथरूम की खिड़की पर पड़ती है. उसे एंटीना की तरह बाहर निकला एक तार दिखता है. यह देखकर अब्दुल चौंक जाता है. उसकी आंखें बाज की तरह तेज़ थीं. उस रात उसने कुछ ऐसा देखा, जो उसे देखना नहीं चाहिए था.



अगले दिन अब्दुल चुपचाप सहमत का पीछा करता है. सहमत बाथरूम की तरफ जाती है. वह फर्श की टाइल हटाकर ट्रांसमीटर बाहर निकालती है. तभी बाहर से अब्दुल के जूतों की आहट आती है. सहमत घबराकर टाइल वापस रखती है, लेकिन जल्दबाजी में एक कोना ठीक से नहीं बैठता. अब्दुल दरवाजे के बाहर खड़ा कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है. अंदर से टिक... टिक... टिक की आवाज आती रहती है.

फौजी ट्रक से कुचलकर कर दिया काम तमाम

सहमत कमरे से बाहर जाती है. दरवाजे की आड़ में छुपा अब्दुल सफाई के बहाने बाथरूम में घुसता है. उसकी नजर उस ढीली टाइल पर पड़ती है. वह उसे हटाता है. अंदर चमकता हुआ 'मोर्स कोड ट्रांसमीटर' मिलता है. यह देखते ही अब्दुल तेज़ी से बाहर की तरफ भागता है.



उसे ऐसा करते हुए सहमत ने भी ऊपर खिड़की से देख लिया. उसकी सांस अटक जाती है और धड़कन तेज हो जाती है. एक पल में जैसे सब कुछ बदल गया था. अगर अब्दुल ब्रिगेडियर तक पहुंच गया तो सहमत का मिशन और उसकी जिंदगी दोनों खत्म हो जाने थे.

एक पल भी विचारे बिना सहमत बाहर की ओर भागी. सामने एक फौजी ट्रक खड़ा था, जिसमें चाबी लगी थी. जबकि सड़क पर अब्दुल भाग रहा था. सहमत ने चाबी से ट्रक स्टार्ट कर अब्दुल पर चढ़ा दिया. इसके बाद सहमत ट्रक से उतरती है. नीचे देखती है और फिर ऊपर आसमान की तरफ. उसकी आंखें पत्थर हो चुकी थीं.

उस रात सहमत ने पहली बार किसी की जान ली थी. एक बुज़ुर्ग नौकर की, जिसका कोई कसूर नहीं था. सिवाय इसके कि उसने सच देख लिया था. जासूसी की दुनिया में इसे कोलेटरल डैमेज कहते हैं. लेकिन सहमत के लिए यह एक ऐसा बोझ था, जो वो ज़िंदगी भर नहीं उतार पाई.



सहमत वापस अंदर जाती है. शावर में बैठ जाती है. पानी बहता रहता है. वो हिलती नहीं. उस रात पानी के नीचे सहमत रो नहीं रही थी बल्कि वो खुद को धो रही थी. लेकिन खून का धब्बा कभी नहीं धुला.

एमआई अफसर जेठ के मन में थी शंका

अगले दिन घर में खुसुर-पुसुर का माहौल था. घर में ब्रिगेडियर सईद, इकबाल और इकबाल का बड़ा भाई मेजर महबूब सईद भी मौजूद था. वह मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात था. सबको समझ नहीं आ रहा था कि अब्दुल पुराना आदमी था और पचास साल से परिवार की सेवा कर रहा था. वह रात को अचानक सड़क पर क्यों था?



तभी महबूब की नजर सहमत पर पड़ती है. एक पल के लिए सहमत की नजर नहीं हिलती. महबूब मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर था. उसका काम था- झूठ को पकड़ना और उसकी नज़र अब सहमत पर थी.

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अगले दिन सहमत बाजार में जाती है. वहां पर उसे RAW हैंडलर का आदमी मिलता है. वह उसके पास से गुजरते हुए चुपके से बोलता है कि महबूब जांच कर रहा है. आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं. लेकिन सहमत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था बल्कि आंखों के पीछे तूफान था.



सहमत को पता चल गया था कि महबूब सच के बहुत करीब आ गया था. कड़ियां जुड़ रही थीं और एक बार जुड़ गईं...तो खेल खत्म. सहमत के सामने अब एक ही रास्ता था. लेकिन वो रास्ता इंसानियत की हर हद पार करता था.

खास तकनीक से कर दिया काम तमाम

RAW ने उसे एक हथियार दिया था और वह था एक छाता. लेकिन यह कोई मामूली छाता नहीं था. इसकी नोक में था- मर्क्यूरी. एक ऐसा ज़हर जो शरीर में जाते ही हार्ट अटैक जैसा असर करे और किसी को शक भी न हो. महबूब बाज़ार में भीड़ में आगे बढ़ रहा था. तभी सहमत पीछे से आती है और भीड़ का फायदा उठाकर जानबूझकर टकराई.



छाते की नोक महबूब की बांह पर लगी. महबूब ने एक पल रुककर बांह को देखा और फिर आगे बढ़ गया. वहीं सहमत भीड़ में गुम हो गई. महबूब को लगा कि उसे एक मामूली खरोंच आई. उसे नहीं पता था कि उसकी रगों में मौत दौड़ चुकी है. घर तक पहुंचते-पहुंचे महबूब बेहोश हो जाता है. उसे कार्डियेक अरेस्ट आता है और धड़कन रुक जाती है.

यह खबर सुनकर घर में महबूब की बीवी मुनीरा बिलख जाती है. तब सहमत उसे गले लगाकर सांत्वना देती है. सहमत उसी औरत को गले लगा रही थी, जिसका सुहाग उसी ने उजाड़ा था. मुनीरा को गले लगाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे. पहली बार उसे लगा- मैं अब इंसान नहीं रही.

एक दिन ब्रिगेडियर सईद अपने फोन पर किसी को कह रहा था कि मेरे घर में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं. ISI को बताओ और जांच शुरू करो. वहीं इकबाल भी सोच में पड़ा होता है. तभी उसका ध्यान सहमत के व्यवहार के बारे में जाता है. खासकर रात को बाथरूम में घंटों बिताने की आदत और अब्दुल का एक्सीडेंट.

असमंजस में रहा कैप्टन पति

इकबाल उठता है और बाथरूम में जाता है. फर्श पर नज़र डालता है तो एक टाइल थोड़ी अलग लगती है. इकबाल झुकता है. टाइल हटाने की कोशिश करता है. तभी सहमत दरवाज़े पर आ जाती है और पूछती है कि क्या ढूंढ रहे हैं?इकबाल मुड़कर देखता है. फिर उठ जाता है और कुछ नहीं कहकर चला जाता है.

इकबाल को अपनी बीवी पर शक हो चुका था. लेकिन वो यकीन नहीं करना चाहता था. क्योंकि यकीन का मतलब था अपनी बीवी को दुश्मन मानना. वो उसे बहुत प्यार करता था. वहीं रावलपिंडी में ISI की गाड़ियां तेज़ी से सईद के घर की तरफ बढ़ रही थीं.



वहीं सहमत बाजार जाती है तो RAW हैंडलर अचानक पास से गुजरता है. वह उसे कहता है कि आज रात यहां से हर हाल में निकलना होगा. सहमत का चेहरा. एक पल के लिए सब कुछ ठहर जाता है.



वो लम्हा आ गया था. जिसके लिए वो दो साल से तैयार थी. लेकिन जिसके लिए कोई तैयार नहीं हो सकता, वो था जाने का वक्त. उस रात सहमत कमरे में सो रहे इकबाल को देखती है. उसकी नज़र कमरे में घूमती है. इकबाल की वर्दी. एक पुरानी तस्वीर- दोनों की शादी की. सहमत उसे छूती है. एक पल रुकती है.



इकबाल एक अच्छा इंसान था. उसका कोई कसूर नहीं था. लेकिन जासूसी की दुनिया में अच्छे लोग भी नुकसान में रहते हैं. सहमत तस्वीर वापस रखती है. घर से बाहर निकलती है.

जब पकड़ लिया पाकिस्तान का बड़ा सीक्रेट

नवंबर 1971. जंग बस शुरू होने वाली थी. सहमत रावलपिंडी में महीनों से अपना किरदार बखूबी निभा रही थी. आदर्श बहू, प्यारी बीवी. बच्चों की चहेती टीचर. लेकिन उस रात किस्मत ने उसके दरवाज़े पर दस्तक दी.



उस रात सहमत अपने ससुर के स्टडी रूम में दाखिल होती है. वह टेबल पर रखी एक फ़ाइल के पन्ने जल्दी-जल्दी पलटती है. सहमत के हाथ अचानक रुकते हैं. चेहरा पीला पड़ जाता है. लिखा था TOP SECRET. कई महीनों की जासूसी के बाद…वो फाइल आखिरकार सहमत के हाथ लग गई. लेकिन उस फ़ाइल में जो लिखा था. उसे पढ़कर सहमत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई.



फाइल खुलती है और मैप दिखता है. उसमें एक लाल गोले में लिखा था, "ऑपरेशन ग़ाज़ी", "टारगेट: आईएनएस विक्रांत", "विशाखापट्टनम". पाकिस्तान की सबमरीन ग़ाज़ी कराची से बंगाल की खाड़ी के लिए निकल चुकी थी. जिसकी भारत को भनक तक नहीं थी.

सूचना मिलते ही खिल गया एडमिरल नंदा का चेहरा

उस रात सहमत बाथरूम में जाकर फर्श की टाइल हटाकर मोर्स कोड ट्रांसमीटर से मैसेज टाइप करती है, "GHAZI POSITION VISAKHAPATNAM TARGET VIKRANT". ऐसा करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे.



यह उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी मैसेज था. एक-एक अक्षर का मतलब था हज़ारों भारतीय जवानों की जान. अगर यह खबर भारत तक नहीं पहुंची कुछ ही दिनों में भारतीय नेवी का सबसे बड़ा जहाज समंदर में डूब चुका होगा.



जब वह मैसेज भेज रही थी, तब बाहर उसका पति इकबाल दरवाजा खटखटा रहा था.पति को शक हो चुका था लेकिन सहमत रुकी नहीं. उस वक्त रावलपिंडी में इकबाल को लगा होगा कि उसकी बीवी बाथरूम में है. उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी मौत और जिंदगी के बीच भारत का भाग्य टाइप कर रही है.



भारतीय नौसेना हेडक्वार्टर में उस रात एक अधिकारी हेडफ़ोन पर मैसेज सुनता है. एडमिरल एस.एम. नंदा का चेहरा कुछ सोचते हुए एक धीमी मुस्कान के साथ खिल उठता है. उन्होंने आदेश दिया, विक्रांत को अंडमान ले जाओ. अभी. विशाखापट्टनम में झूठे सिग्नल भेजो. ग़ाज़ी को जाल में फंसाओ. अब गाजी जहां जाएगी, उसे वहां वो नहीं मिलेगा जो वो ढूंढ रही है.



भारत ने जुआ खेला. विक्रांत सुरक्षित छिप गया. लेकिन ग़ाज़ी को लगा- शिकार वहीं है और उस खाली जगह पर भेजा गया एक पुराना जहाज़- आईएनएस राजपूत. 3 दिसंबर 1971…गाजी विशाखापट्टनम के पास पहुंच चुकी थी. लेकिन वहां उसका इंतजार कर रहा था एक जाल. पाकिस्तानी कमांडर को रडार पर एक बड़ा जहाज़ दिखा. उसे लगा- यही विक्रांत है.

गाजी को बंगाल की खाड़ी में दे दी जलसमाधि

सबमरीन के अंदर कमांडर ज़फर मोहम्मद खान आदेश देता है कि माइन्स तैयार करो. आज रात विक्रांत डूबेगा. वहीं पहले से तैयार भारतीय युद्धपोत डेप्थ चार्ज गिराता है. यह एक पारंपरिक पनडुब्बी-रोधी (Anti-submarine) हथियार है, जिसका उपयोग पनडुब्बी को नष्ट करने या उसे सतह पर आने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है. भयंकर धमाका होता है और पानी उछलता है. गाजी अंदर ही फटकर डूब जाती है.

धमाका इतना भयानक था कि सारा समंदर कांप उठा. ग़ाजी के टॉरपीडो खुद फट गए. 93 पाक नाविक समंदर की कोख में हमेशा के लिए समा गए. वहीं विक्रांत बच गया और 1971 की जंग का नक्शा बदल गया.

रावलपिंडी के उस बाथरूम से निकला एक छोटा से मैसेज ने भारत की किस्मत को बदल दिया. लेकिन जीत के साथ मुसीबत भी आई. पाक इंटेलिजेंस बौखला गई. शक की सुई सीधे ब्रिगेडियर सईद के घर की तरफ घूम चुकी थी.

इसके बाद भारत ने सहमत को तुरंत पाकिस्तान से निकालने का फैसला किया. एक सुबह सहमत बाज़ार जाने के बहाने घर से निकलती है. दरवाज़े पर रुककर एक बार पीछे मुड़ती है. उसने उस घर को एक बार देखा. जहां उसने दो साल की ज़िंदगी जी थी. एक झूठ के साथ.

RAW एजेंट्स ने सुरक्षित तरीके से ले आए स्वदेश

बाहर RAW एजेंट्स उसका इंतजार कर रहे हैं. सहमत उनकी गाड़ी में बैठी और फिर पाकिस्तान से परछाई की तरह गायब हो गई. वह एक प्लेन में बैठती है और देश से बाहर निकल जाती है.



वहीं इकबाल घर में देखता है तो सहमत नजर नहीं आती. वह बाथरूम में जाता है तो दरवाजा खुला दिखता है. वह टाइल उठाकर देखता है उसके अंदर वायर का टुकड़ा नजर आता है. इसके बाद इकबाल पूरी कहानी समझ जाता है.

इकबाल खिड़की से आसमान देखता है. उसे दूर जाता हुआ प्लेन दिखता है. उस दिन पहली बार कबाल को समझ आया कि उसकी बीवी कौन थी.



सहमत को लाने वाला प्लेन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरता है. 21 साल की सहमत गर्भवती और थकी हुई थी. नीचे उतरने के बाद वो घुटने टेकती है, जमीन चूमती है और आसमान की तरफ देखती है वो भारत लौट आई थी. लेकिन अकेली नहीं. उसकी कोख में पल रहा बच्चा पाकिस्तानी फौजी का था. हालांकि उसकी रगों में बहने वाला संकल्प हिंदुस्तानी था. उसने उस बच्चे को जन्म दिया और बड़ा करके भारतीय सेना को सौंप दिया.

देश कभी नहीं जान पाया असली नाम

लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था. भारत लौटकर सहमत ने अपनी बाकी जिंदगी उसी अब्दुल के घर पंजाब के मलेरकोटला में बिताई. यह आज तक रहस्य है कि उसने ऐसा क्यों किया. क्या यह उसका पश्चाताप था या कोई और राज. उसने वतन के लिए घर तोड़ा. घर के लिए वतन नहीं. सहमत खान उसका कोड नेम था. उसका असली नाम आज भी राज है, जो कभी सामने नहीं आ पाएगा.