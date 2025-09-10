Tiger News: बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो छलका ग्रामीण का गुस्सा, 10 कर्मचारी पकड़कर पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News: बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो छलका ग्रामीण का गुस्सा, 10 कर्मचारी पकड़कर पिंजरे में कर दिए बंद

Tiger News in Hindi: मवेशियों को लगातार निशाना बना रहे बाघ को पकड़ने में जब वन विभाग नाकाम रहा तो गांव के लोगों का गुस्सा छलक उठा. उन्होंने वन विभाग के 10 कर्मचारियों को ही बंदी बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 10, 2025, 05:10 PM IST
Karnataka Tiger News in Hindi: जानवरों की लगातार जान ले रहे बाघ को पकड़ने में नाकामी वन विभाग के कर्मचारियों को इतनी भारी पड़ेगी, यह उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा. गुस्साए ग्रामीणों ने विभाग के 10 कर्मचारियों को बंधक बना लिया और उन्हें कई घंटे तक जबरन उसी पिंजरे में बंद करके रखा, जिसे उन्होंने बाघ को को पकड़ने के लिए रखा था. बाद में जब पुलिस को घटना की सूचना मिली तो कर्मचारियों को पिंजरे से बाहर निकलवाया गया. 

बाघ ने गांव में मचा दिया कोहराम!

दंग कर देने वाली यह घटना कर्नाटक कर्नाटक के बोम्मालापुरा गांव में मंगलवार को हुई. यह गांव बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बफर जोन के तहत आता है और इसे बाघों के आवास का प्राकृतिक आवास माना जाता है. स्थानीय किसान गंगप्पा के खेत में पहले बाघ देखा गया था. उसके बाद गांव में कई मवेशियों के मारे जाने की घटनाएं होने लगीं. 

पिंजरा लगाना भी नहीं आया काम

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी शिकायत गांव के लोगों ने वन विभाग से की थी. विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया लेकिन नाकाम रहे. वन विभाग की इस नाकामी से ग्रामीण नाराज थे. उनका कहना था कि विभाग सिर्फ पिंजरा लगाकर बैठा है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे. बाघ के ढूंढने के लिए तलाशी अभियान भी नहीं चलाया जा रहा. 

Viral VIDEO: 'यहां के राजा हैं हम', शेरनी के साथ जा रहे बच्चे को उठा ले गया बाज, भड़की मां ने पीछा किया और फिर...

कर्मचारियों को कर दिया पिंजरे में बंद

गांव के लोगों ने मंगलवार को एक बार फिर बाघ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी. इसके बाद बाघ पकड़ने के लिए विभाग के 10 कर्मचारियों की टीम गांव में पहुंची. गांव के लोगों ने नाराजगी जताते हुए उनसे बहस की. इसके बाद भड़के लोगों ने सभी 10 कर्मचारियों को उसी पिंजरे में बंद कर दिया, जो उन्होंने बाघ को पकड़ने के लिए लगाया था. इस दौरान उनसे मोबाइल फोन भी छीन लिया गया.

कई घंटे बाद पुलिस ने करवाए रिहा

कई घंटे बंद रहने के बाद उनके फोन वापस लौटाए गए. जिसके बाद उन्होंने कॉल करके अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खुद के पिंजरे में बंद होने की सूचना दी. इसके बाद पुलिस गांव में पहुंची और सभी कर्मियों को पिंजरे से बाहर निकलवाया. वन विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट पर पुलिस ने केस दर्ज करके 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है. हालांकि ग्रामीणों में गुस्सा अभी भी बना हुआ है. उनका कहना है कि अगर वन विभाग ने जल्द ही बाघ को नहीं पकड़ा तो वे उसके दफ्तर का घेराव करेंगे.

