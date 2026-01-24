Advertisement
trendingNow13084699
Hindi Newsदेशपरीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा भावे?

परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा भावे?

Vinoba Bhave Story: साल 1916 की एक दोपहर थी एक छात्र विनायक इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए मुंबई जा रहा था, ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में गहरा द्वंद्व था. अचानक उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना कोई साधारण छात्र नहीं कर सकता था.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 24, 2026, 12:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा भावे?

Vinoba Bhave Story: 1916 में विनोबा भावे ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण की रिपोर्ट अखबार में पढ़ी थी इस भाषण ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा छोड़ने का निर्णय ले लिया.

25 मार्च 1916 को जब वे अपनी 'इंटरमीडिएट' परीक्षा देने के लिए मुंबई जा रहे थे तब उन्होंने रास्ते में ही स्कूल के उन सभी प्रमाणपत्रों को आग के हवाले कर दिया. जिन्हें लोग भविष्य की चाबी मानते थे. यह कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक 'ऋषि' के जन्म की पदचाप थी. उन्होंने परीक्षा में बैठने के बजाय बनारस जाकर संस्कृत का अध्ययन करने और बाद में गांधीजी से मिलने का फैसला किया.

इसके बाद वे 7 जून 1916 को अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में गांधीजी से मिले, उनके शिष्य बन गए. वह विनायक ही आगे चलकर 'विनोबा' बना, जिसे महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया  था.

Add Zee News as a Preferred Source

आज जब हम भारत के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास को देखते हैं तो वर्ष 1983 में 25 जनवरी को एक स्वर्णिम अध्याय की तरह चमकता है. जब इस महान तपस्वी को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजा गया.

विनायक नरहरि भावे का 'विनोबा' बनना उनके प्रखर आध्यात्मिक झुकाव, गृहत्याग, और गांधी के विचारों के प्रति समर्पण का परिणाम था. 1916 में गांधी से मिलने के बाद उनके सेवा भाव और सरलता से प्रभावित होकर, आश्रम के सदस्यों ने विनायक को सम्मानपूर्वक 'विनोबा' (एक आदरणीय पारंपरिक नाम) कहना शुरू कर दिया.

11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोदे गांव में जन्मे विनायक नरहरि भावे के व्यक्तित्व में गजब का विरोधाभास था. उनके पिता नरहरि शंभू राव एक आधुनिक और तर्कशील बुनकर थे. मां रुक्मिणी देवी भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रतिमूर्ति थीं, विनायक ने पिता से गणित की सूक्ष्मता और माता से उपनिषदों की गहराई सीखी.

महात्मा गांधी के साथ उनकी पहली मुलाकात 1916 में हुई गांधी ने तत्काल पहचान लिया था, यह साधारण युवक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक हीरा है. आश्रम के एक साथी ने उन्हें 'विनोबा' नाम दिया. देखते ही देखते यह नाम अहिंसा और सेवा का पर्याय बन गया. गांधी विनोबा से इतने प्रभावित थे कि 1940 में जब 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' शुरू हुआ, तो उन्होंने पंडित नेहरू से पहले विनोबा को प्रथम सत्याग्रही चुना था.

आजाद भारत के इतिहास में 18 अप्रैल 1951 का दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता. तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में विनोबा ने देखा कि कुछ दलित परिवार खेती के लिए जमीन मांग रहे हैं, विनोबा ने गांव के लोगों से अपील की तभी एक जमींदार, वेदिरे रामचंद्र रेड्डी उठे और अपनी 100 एकड़ जमीन स्वेच्छा से दान कर दी.

यहीं से 'भूदान आंदोलन' का जन्म हुआ, विनोबा ने इसे 'यज्ञ' कहा वे अगले 13 वर्षों तक पैदल चलते रहे. कल्पना कीजिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति लाठी के सहारे पूरे भारत की खाक छान रहा है, लोगों के दिलों को पिघलाकर उनसे जमीन मांग रहा है. उनका तर्क सरल था आप मुझे बेटा मानकर अपनी जमीन का छठा हिस्सा दें, परिणामस्वरूप लगभग 44 लाख एकड़ जमीन स्वेच्छा से दान में मिली. यह दुनिया की सबसे बड़ी अहिंसक भूमि सुधार क्रांति थी.

यह भी पढ़ें: जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'; ब्रिटेन तक थे इस भारतीय शासक के चर्चे

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Vinoba Bhave Story

Trending news

परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
Republic Day
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी उड़ानें, कड़ाके की ठंड ने कंपाए हाड़, कितना रहा तापमान?
jammu kashmir weather
कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी उड़ानें, कड़ाके की ठंड ने कंपाए हाड़, कितना रहा तापमान?
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
uddhav thackeray
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
mumbai crime
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?
Ravi River
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?
वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
Vande Mataram
वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस
first republic day
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस