इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बड़ा बवाल, छात्रों और गार्ड के बीच मारपीट, आगजनी और फायरिंग

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र नेता और सिक्योरिटी के बीच बवाल हो गया है. मामूली कहासुनी के बाद दोनों के बीच हुई मारपीट हो गई. इस दौरान फायरिंग की भी खबर आई. बवाल बढ़ता देख मौके पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है. यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

छात्रों और गार्ड के बीच हुई मारपीट की इस घटना में कई छात्र घायल हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है. वहीं, यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग का आरोप लगाया है. झड़प के दौरान आगजनी की खबर है. जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ को बहाल करने को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान गार्ड्स के साथ बवाल हो गया.

Uttar Pradesh | Protest over fee hike in Allahabad University premises in Prayagraj; motorbike torched, car damaged by protesters; police present at the spot pic.twitter.com/KJ37pgdtK7

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 19, 2022