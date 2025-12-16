Ludhiana Jail Clash: लुधियाना की जेल में कैदियों और पुलिसवालों के बीच महासंग्राम, जेल सुपरिटेंडेंट का फूटा सिर, कई घायल

Ludhiana Jail Fight: लुधियाना सेंट्रल जेल में मंगलवार को कैदियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट, पुलिसकर्मी और कुछ कैदी बुरी तरह घायल हो गए. जेल में 'मिनी दंगा' रात करीब 8 बजे भड़का. कैदियों के दो समूहों के बीच लड़ाई शुरू हुई, जिसके बाद वह हिंसा में तब्दील हो गई.

सीनियर अफसरों पर किया हमला

जब पुलिस ने बीचबचाव और स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की तो कैदियों के एक समूह ने सीनियर अफसरों पर हमला कर दिया. इस दौरान जेल सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिद्दू को सिर के पीछे चोटें आई हैं. उन पर किसी कैदी ने पीछे से ईंट से वार किया. उनको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. इस दौरान कुछ अन्य अफसर भी घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

जेल के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तीन पुलिस स्टेशनों से पुलिसकर्मी जेल पहुंचे. जेल के अंदर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और सीनियर अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी गई है. सूत्रों ने बताया कि अब स्थिति कंट्रोल में है, हालांकि जेल के अंदर तनाव बना हुआ है. घायलों की हालत और घटनाक्रम के बारे में और जानकारी का इंतजार है. जल्द ही मामले की जांच शुरू की जा सकती है. अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

इस घटना की जानकारी जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को दी गई है और उन्होंने इस पूरी घटना की रिपोर्ट सीनियर अफसरों से मांगी है. चश्मदीदों का कहना है कि करीब जेल परिसर से 20 मिनट तक साइरन की आवाजें सुनाई देती रहीं और सेंट्रल जेल के बाहर का माहौल तनावपूर्ण रहा. एक चश्मदीद ने बताया कि एक बैरेक के पास करीब 200 से 250 कैदियों ने पुलिसवालों पर हमला बोल दिया. इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया.घटना के बाद जेल प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों का जमावड़ा जेल के बाहर लगा रहा. अतिरिक्त सुरक्षा बलों और एंबुलेंस भी तैनात की गई है.