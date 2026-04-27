बंगाल में VIP की सुरक्षा में तैनात CISF कर्मियों ने दिखाई बहादुरी, असाधारण साहस का दिया परिचय; जानें मामला

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी हैं. अगले तथा आखिरी चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है. पूरे राज्य में सीआईएसफ के जवान डटे हुए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं. इस बीच 26 अप्रैल को देर रात एक घटना हुई, जिसमें बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह और उनके बेटे पवन सिंह (बीजेपी विधायक) को जगदल थाना के निकट असामाजिक तत्वों ने घेर लिया. बता दें कि दोनों नेताओं को सीआईएसएफ की सुरक्षा मिली हुई है.

इस घटना के बाद CISF SSG कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को सुरक्षित रूप से उनके-उनके आवास तक पहुंचाया. इसी दौरान पवन सिंह के आवास पर असामाजिक तत्वों के एक समूह द्वारा पथराव किया गया, देशी बम फेंके गए तथा फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं. इस गंभीर परिस्थिति में पोस्ट इंचार्ज SI/Exe राकेश कुमार एवं उनकी टीम ने अदम्य साहस का परिचय दिया.

जब सीआईएसएफ जवानों ने दिखाया साहस

आत्मरक्षा एवं वीआईपी की सुरक्षा हेतु SI/Exe राकेश कुमार ने जवाबी फायरिंग की. इस दौरान कांस्टेबल योगेश, जो हमलावरों का मुकाबला कर रहे थे, के बाएं पिंडली (काफ) में गोली लगने से वे घायल हो गए. CISF SSG कर्मियों की त्वरित, समन्वित एवं साहसिक कार्रवाई के कारण हमलावर मौके से भाग खड़े हुए तथा वीआईपी पूर्णतः सुरक्षित रहे.

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कांस्टेबल योगेश वर्तमान में अपोलो अस्पताल, कोलकाता में उपचाराधीन हैं तथा उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. बीजेपी विधायक पवन सिंह ने CISF कर्मियों की बहादुरी और समर्पण की सराहना करते हुए बल के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है.

सीआईएसएफ कांस्टेबल के साहसिक कार्य की हो रही सराहना

प्रवीर रंजन, आईपीएस, महानिदेशक, CISF ने कांस्टेबल योगेश के इस साहसिक कार्य की सराहना की. उत्साहवर्धन हेतु उन्होंने स्वयं अस्पताल जाकर घायल जवान का हालचाल जाना. उनके साथ प्रवीण कुमार, आईपीएस, महानिदेशक, BSF तथा सुधीर कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक, CISF भी उपस्थित थे. महानिदेशक, CISF ने जवान एवं उनके परिवार को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा एवं हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

वीआईपी सुरक्षा के क्षेत्र में CISF का अहम योगदान

वर्तमान में CISF अपने उच्च प्रशिक्षित एवं पेशेवर कर्मियों के माध्यम से 198 वीआईपी संरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है. वीआईपी सुरक्षा में तैनात कर्मियों को कठोर चयन प्रक्रिया एवं विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होता है. यह घटना बल की तत्परता, पेशेवर दक्षता एवं वीआईपी की सुरक्षा के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है. वर्षों से CISF ने न केवल औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की है, बल्कि वीआईपी सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक सक्षम एवं विश्वसनीय बल के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है.