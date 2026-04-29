Advertisement
trendingNow13197958
Hindi Newsदेशबंगाल के उत्तर 24 परगना में आपस में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मियों ने संभाला मोर्चा; VIDEO

बंगाल के उत्तर 24 परगना में आपस में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मियों ने संभाला मोर्चा; VIDEO

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई. लोगों ने बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इस बीच बंगाल के उत्तर 24 परगना से एक खबर सामने आई है यहां पर  बूथ नंबर 120 पर TMC और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 29, 2026, 06:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल के उत्तर 24 परगना में आपस में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मियों ने संभाला मोर्चा; VIDEO

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है. शाम पांच बजे तक के आए नतीजों के अनुसार, दूसरे चरण में 89.99 प्रतिशत मतदान हुआ है. 142 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान के बीच कुछ जगहों से हिंसा और तनाव की खबरें सामने आईं. वहीं, उदयनारायणपुर खोसलपुर में एक बुजुर्ग की मौत से भी तनाव पैदा हुआ है. 

दरअसल, मतदान समाप्त होने के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज की वोटिंग के दौरान नॉर्थ 24 परगना में अरबिंदा रैली के बूथ नंबर 120 पर TMC और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है दो गुट आपस में भिड़े हैं. इस दौरान बीजेपी के नेता और पूर्व एमपी अर्जुन सिंह मौके पर मौजूद रहे. 

बंगाल में वोटिंग समाप्त 

पश्चिम बंगाल में आज 142 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई. दूसरे चरण में भी बंगाल के लोगों ने बंपर वोटिंग की है. शाम पांच बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, करीब 90 प्रतिशत मतदान रहा. बंगाल में हुए चुनाव में इस हिंसा की कम घटनाएं देखने को मिली हैं. केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण हिंसा की घटनाओं में कमी आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर देसी बम मिलने से भी हड़कंप मचा है. इसके अलावा कुछ-कुछ जगहों पर हिंसा और तनाव की घटनाएं देखने को मिली, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया. 

यह भी पढ़े: धर्म पूछकर चाकू मारने वाला जुबैर अंसारी कर रहा अजीबोगरीब बर्ताव, पूछताछ के दौरान बार-बार हाथ धोता रहा; अब दे रहा नहाने पर जोर

बुजुर्ग की मौत बढ़ा तनाव 

गौरतलब है कि  उदयनारायणपुर खोसलपुर ग्राम पंचायत के बलरामपुर प्राथमिक विद्यालय के बूथ नंबर 245 पर केंद्रीय बलों द्वारा धक्का दिए जाने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक का नाम पूर्ण चंद्र डोलुई (81) है. तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के साथ मतदान करने बूथ पर गए थे, लेकिन बेटे को बूथ में प्रवेश नहीं करने दिया गया. 81 वर्षीय व्यक्ति को अकेले मतदान करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन जब वह मतदान केंद्र से देर से निकला, तो कथित तौर पर केंद्रीय सेना के एक जवान ने उसे धक्का दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. इस घटना में टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी ने नाराजगी जताई है. 

यह भी पढ़ें: बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु का घेराव, पुलिस का लाठीचार्ज और EVM पर टेप

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

West Begal Elections 2026

Trending news

उत्तर 24 परगना में आपस में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मियों ने खदेड़ा
West Begal Elections 2026
उत्तर 24 परगना में आपस में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मियों ने खदेड़ा
धर्म पूछ चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बर्ताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा?
Zubair Ansari
धर्म पूछ चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बर्ताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा?
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
West Bengal assembly elections
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
West Bengal
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
Live: बंगाल में ममता बनर्जी सीएम की पहली पसंद, सुवेंदु को कितने लोग मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं; Zeenia ने बताया
Zeenia Exit Poll 2026
Live: बंगाल में ममता बनर्जी सीएम की पहली पसंद, सुवेंदु को कितने लोग मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं; Zeenia ने बताया
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
Bombay High Court
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे
ISIS
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम ने दौड़ाई सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'
Narendra Modi news
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम ने दौड़ाई सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'
आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से भेजी गई थी हथियारों की खेप, दिल्ली पुलिस ने सब कुछ दबोचा
Delhi news
आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से भेजी गई थी हथियारों की खेप, दिल्ली पुलिस ने सब कुछ दबोचा