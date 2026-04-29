बंगाल के उत्तर 24 परगना में आपस में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मियों ने संभाला मोर्चा; VIDEO

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है. शाम पांच बजे तक के आए नतीजों के अनुसार, दूसरे चरण में 89.99 प्रतिशत मतदान हुआ है. 142 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान के बीच कुछ जगहों से हिंसा और तनाव की खबरें सामने आईं. वहीं, उदयनारायणपुर खोसलपुर में एक बुजुर्ग की मौत से भी तनाव पैदा हुआ है.

दरअसल, मतदान समाप्त होने के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज की वोटिंग के दौरान नॉर्थ 24 परगना में अरबिंदा रैली के बूथ नंबर 120 पर TMC और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है दो गुट आपस में भिड़े हैं. इस दौरान बीजेपी के नेता और पूर्व एमपी अर्जुन सिंह मौके पर मौजूद रहे.

बंगाल में वोटिंग समाप्त

पश्चिम बंगाल में आज 142 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई. दूसरे चरण में भी बंगाल के लोगों ने बंपर वोटिंग की है. शाम पांच बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, करीब 90 प्रतिशत मतदान रहा. बंगाल में हुए चुनाव में इस हिंसा की कम घटनाएं देखने को मिली हैं. केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण हिंसा की घटनाओं में कमी आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal: Violent clash broke out between TMC and BJP workers at Booth Number 120, Arabinda Rally in North 24 Parganas as voting for the second and last phase of West Bengal elections is over. (Note: Strong language) pic.twitter.com/KPVDf5ZACl — ANI (@ANI) April 29, 2026

बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर देसी बम मिलने से भी हड़कंप मचा है. इसके अलावा कुछ-कुछ जगहों पर हिंसा और तनाव की घटनाएं देखने को मिली, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया.

यह भी पढ़े: धर्म पूछकर चाकू मारने वाला जुबैर अंसारी कर रहा अजीबोगरीब बर्ताव, पूछताछ के दौरान बार-बार हाथ धोता रहा; अब दे रहा नहाने पर जोर

बुजुर्ग की मौत बढ़ा तनाव

गौरतलब है कि उदयनारायणपुर खोसलपुर ग्राम पंचायत के बलरामपुर प्राथमिक विद्यालय के बूथ नंबर 245 पर केंद्रीय बलों द्वारा धक्का दिए जाने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक का नाम पूर्ण चंद्र डोलुई (81) है. तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के साथ मतदान करने बूथ पर गए थे, लेकिन बेटे को बूथ में प्रवेश नहीं करने दिया गया. 81 वर्षीय व्यक्ति को अकेले मतदान करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन जब वह मतदान केंद्र से देर से निकला, तो कथित तौर पर केंद्रीय सेना के एक जवान ने उसे धक्का दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. इस घटना में टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी ने नाराजगी जताई है.

यह भी पढ़ें: बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु का घेराव, पुलिस का लाठीचार्ज और EVM पर टेप