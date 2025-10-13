Advertisement
trendingNow12959997
Hindi Newsदेश

डांस फ्लोर पर नाचती महिला को आया हार्ट अटैक, चेहरे के बल गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video

Karva Chauth Viral Video: पंजाब के बरनाला में करवा चौथ के दौरान एक महिला को नाचते समय दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई. घटना से परिवार और दोस्तों में शोक की लहर है. सोशल मीडिया पर लोग महिला को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Viral Karva Chauth Video: करवा चौथ की पार्टी में एक 59 वर्षीय महिला आशा रानी को नाचते समय दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई. जानकारी के अनुसार, ये घटना पंजाब के बरनाला के तपा में करवा चौथ के दिन घटी. महिला अपने पति तरसेम लाल की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर डांस कर रही थीं तभी अचानक वह गिर पड़ीं और उनकी मौत हो गई. रिश्तेदारों के मुताबिक, वह और आस-पड़ोस की दूसरी महिलाएं डीजे पर बज रहे पंजाबी गानों पर नाचकर इस मौके का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुई थीं. कार्यक्रम में पीली साड़ी पहने आशा रानी जमीन पर गिरने से कुछ पल पहले नाचती हुई दिखाई दे रही थीं. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब यह घटना एक गाने में नाचते दौरान घटी. 

 

बता दें, आशा रानी एक समाजसेवी परिवार से ताल्लुक रखती थीं और अपने घर परिवार में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थीं. वह अपनी सहेलियों के साथ डीजे पर नाचकर खुशियां मना रही थीं जब उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा. मृतक महिला के पति तरसेम लाल ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दुखद घटना से शहर में शोक की लहर है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट