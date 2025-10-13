डांस फ्लोर पर नाचती महिला को आया हार्ट अटैक, चेहरे के बल गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video

Viral Karva Chauth Video: करवा चौथ की पार्टी में एक 59 वर्षीय महिला आशा रानी को नाचते समय दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई. जानकारी के अनुसार, ये घटना पंजाब के बरनाला के तपा में करवा चौथ के दिन घटी. महिला अपने पति तरसेम लाल की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर डांस कर रही थीं तभी अचानक वह गिर पड़ीं और उनकी मौत हो गई. रिश्तेदारों के मुताबिक, वह और आस-पड़ोस की दूसरी महिलाएं डीजे पर बज रहे पंजाबी गानों पर नाचकर इस मौके का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुई थीं. कार्यक्रम में पीली साड़ी पहने आशा रानी जमीन पर गिरने से कुछ पल पहले नाचती हुई दिखाई दे रही थीं. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब यह घटना एक गाने में नाचते दौरान घटी.

A woman collapsed while dancing and died just before breaking the fast on Karva Chauth in a small town of #Punjab ⁦@timesofindia⁩ pic.twitter.com/Gop2Eepns4 — Neel Kamal (@NeelkamalTOI) October 13, 2025

बता दें, आशा रानी एक समाजसेवी परिवार से ताल्लुक रखती थीं और अपने घर परिवार में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थीं. वह अपनी सहेलियों के साथ डीजे पर नाचकर खुशियां मना रही थीं जब उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा. मृतक महिला के पति तरसेम लाल ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दुखद घटना से शहर में शोक की लहर है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.