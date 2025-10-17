Advertisement
धूप- बारिश और...डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने

Viral News: दिवाली का त्योहार करीब है. इसी बीच बेंगलुरु में एक जेप्टो डिलीवरी एजेंट ने अपनी कमाई सोशल मीडिया पर शेयर की. जिसे देखकर लोगों को पसीने छूट गए हैं. इस पोस्ट पर लोग कई तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 17, 2025, 12:48 PM IST
Trending Photos

Bengaluru News: दिवाली के त्योहार को लेकर पूरे देश में उत्साह है. आने वाले एक दो हफ्ते त्योहारों से भरे हुए हैं. बहुत सारे लोग त्योहार के सीजन में घर भी जाने लगे हैं. इसी बीच बेंगलुरु में एक जेप्टो डिलीवरी एजेंट ने अपनी कमाई सोशल मीडिया पर शेयर की. उसकी कमाई की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. वायरल पोस्ट को देखकर दफ्तर में बैठे लोगों को पसीने छूट गए, लोग उसकी पोस्ट पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

शेयर किया स्क्रीनशॉट 
जेप्टो डिलीवरी एजेंट ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और बताया कि उसने सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक 12 घंटे की शिफ्ट में काम करके एक हफ़्ते में 21,000 रुपये कमाए. इस दौरान उसने कुल 387 ऑर्डर डिलीवर किए और अगर पेट्रोल का खर्ज निकाल दिया जाए तो उसने 18,906 रुपये कमाए. 

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
यूजर ने अपने 40वें हफ्ते का विवरण भी शेयर किया. यह हफ्ता 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक था. स्क्रीनशॉट में 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को क्रमश 3,749.4 रुपये, 3,379.9 रुपये, 2,460.3 रुपये और 4,020.3 रुपये की कुल कमाई दिखाई, इस पोस्ट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक यूजर्स ने उसकी कड़ी मेहनत की सराहना. 

एजेंट ने कही ये बात 
हालांकि उसने ये भी कहा कि मांग और मौसम की वजह से कमाई बदलती रहती है. उन्होंने बताया कि कभी-कभी व्यस्त समय या बारिश के दौरान सर्ज बोनस का लाभ मिलता है. डिलीवरी एजेंट ने लिखा कि जो बेहतर है वह बारिश है, पूरी तरह से बारिश नहीं, बल्कि हल्की बारिश जो लंबे समय तक चलती है क्योंकि उन्हें बारिश का तेज झोंका मिलता है. बारिश का जिक्र करते हुए लिखा कि एक हफ्ते में मैंने सिर्फ 3 दिन काम किया और सिर्फ 600-700 पेट्रोल से 12 हजार कमाए, क्योंकि उन तीन में से दो दिन शाम 6 बजे से रात 11-12 बजे तक लगातार बारिश होती रही. उसकी इतनी कमाई देखकर लोग भौचक्के हो गए. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

