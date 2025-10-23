VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी; भाई दूज पर घर में मचा कोहराम

Rail Accident Viral Video While Making Reel: आज के दौर में सोशल मीडिया पर ‘परफेक्ट रील’ बनाना कई युवाओं के लिए जुनून बन चुका है. हर दिन लाखों लोग नए ट्रेंड्स, डांस, डायलॉग्स और खतरनाक स्टंट्स के वीडियो बनाकर लाइक्स और व्यूज़ बटोरने में लगे हैं. लेकिन यह दीवानगी कई बार जानलेवा भी साबित हो रही है. ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा ओडिशा के पुरी ज़िले में हुआ, जहां 15 वर्षीय एक किशोर की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वह मोबाइल पर रील शूट करते हुए मौत के क़रीब पहुंच गया. जब वह रील बना रहा था, तभी पीछे से मौत ने उस पर झपट्टा मारा और उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई. अब किशोर के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

रील बनाते समय आया ट्रेन की चपेट में

यह दिल दहला देने वाली घटना पुरी ज़िले के जनकदेईपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई. पुलिस के अनुसार, मृतक किशोर अपने दोस्तों के साथ रेल लाइन पर रील शूट कर रहा था. रील के लिए वह ट्रेन के ट्रैक पर चलता हुआ वीडियो बना रहा था. जब वह पुल के ऊपर पहुंचकर रील बना रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रेन आ गई.

अपनी मस्ती में मगन किशोर को ट्रेन के आने का अंदाजा तक नहीं हुआ. पलभर में ही वह उसकी चपेट में आ गया. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के समय उसके साथ मौजूद दोस्त हादसा देख बुरी तरह डर गए. वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ.

मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई अपनी मौत

जब तक वे कुछ सोच पाते, तब तक ट्रेन गुजर चुकी थी और सामने पड़ी थी उनके दोस्त की लाश. पुलिस ने बताया कि किशोर के हाथ में मोबाइल फोन था, जिसमें वह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. उस मोबाइल में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. जिससे पुष्टि हुई कि रील शूट करने की कोशिश में ही उसकी जान चली गई. इस वजह से उसके दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई.

इस घटना के सामने आने के बाद पुरी में सब लोग दंग है. भाई दूज के दिन एक परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया. पुरी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए जान जोखिम में न डालें. पुलिस अफसरों ने कहा है कि रेलवे ट्रैक या किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में वीडियो शूट करना अपराध है और यह सिर्फ कानून तोड़ना नहीं, बल्कि जानलेवा भी हो सकता है.

Tragic accident occurred in Puri district, #Odisha A 15-year-old boy was hit by train & died near #Janakdeipur railway station. The accident occurred while he was filming a video reel on his mobile phone on the railway track.#Reels#reelsvideo pic.twitter.com/XB613GdZX0 — Nikita Sareen (@NikitaS_Live) October 23, 2025

घटना के बाद रेलवे पुलिस ने आसपास के स्टेशनों और स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की है. अधिकारियों का कहना है कि युवाओं को सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जाएगा. स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को सोशल मीडिया की अंधी दौड़ का परिणाम बताया है और कहा है कि माता-पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए.

सोशल मीडिया का खतरनाक ट्रेंड

बताते चलें कि बीते कुछ महीनों में देशभर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां ‘खतरनाक रील्स’ बनाने के शौक में युवाओं ने अपनी जान खतरे में डाली. कभी चलते वाहनों पर लटककर वीडियो बनाना, कभी रेलवे ट्रैक या ऊंची इमारतों पर स्टंट करना- यह ट्रेंड धीरे-धीरे एक ‘वर्चुअल एड्रेनालिन रश’ में बदल चुका है.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह लाइक्स और व्यूज़ की होड़ युवाओं को असली खतरे से अंधा बना देती है. ऐसे में जनकदेईपुर का यह हादसा फिर याद दिलाता है कि एक पल का रोमांच कभी-कभी पूरी जिंदगी की कीमत मांग लेता है. रील्स बनाना बुरा नहीं है, लेकिन सुरक्षा की अनदेखी किसी के लिए मौत का कारण बन सकती है.