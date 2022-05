Viral Video: ट्रैफिक पुलिस ने बीच सड़क पर ली रिश्वत, डायरेक्ट पॉकेट में रखवाए पैसे!

No Google Pay, No Phone Pe, No UPI: कैमरे में कभी-कभी कुछ ऐसे किस्से कैद हो जाते हैं जो रिश्वतखोरों का पर्दाफाश कर देते हैं. ट्विटर (Twitter) पर वायरल एक वीडियो में एक फीमेल ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर एक औरत से पैसे लेती नजर आ रही है. ये किस्सा महाराष्ट्र (Maharashtra) के पिंपरी के साईं चौक का है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल इस आधे मिनट के वीडियो में दो औरतें एक स्कूटी (Scooty) पर बैठी नजर आ रही हैं. इनकी स्कूटी के आगे दो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं. स्कूटी से एक औरत उतरकर जाती है और लेडी ट्रैफिक पुलिस (Lady Traffic Police) से कुछ बातचीत करती है. इसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर सकता है. पूरा मामला जानने से पहले आप भी इस वायरल वीडियो को जरूर देखें...

No Google pay, No Phone pe, No UPI...... Direct Pocket pay

नोट को पॉकेट में रखवाया

स्कूटी से उतरी हुई औरत ने धीरे से अपनी पॉकेट से नोट (Note) निकाला और ट्रैफिक पुलिस की पॉकेट में रख दिया. पॉकेट में पैसे रखवाते समय ट्रैफिक पुलिस ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और फोन (Phone) चलाने का नाटक करने लगी. पैसे लेने के बाद लेडी ट्रैफिक पुलिस ने उन दोनों औरतों को जाने दिया. बता दें कि उन दोनों ने मास्क (Mask) पहना था और लेडी ट्रैफिक पुलिस ने एक कपड़े से अपने मुंह और नाक को ढका हुआ था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

2020 में वायरल हुआ ये वीडियो सोशल मीडिया पर दोबारा से वायरल (Viral) हो रहा है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'नो गूगल पे, नो फोन पे, डायरेक्ट पॉकेट पे.' वीडियो वायरल होने के बाद जांच की गई तो इस लेडी ट्रैफिक पुलिस की पहचान स्वाति सोनार (Swati Sonnar) के तौर पर हुई और इसे सर्विस से सस्पेंड (Suspend) कर दिया गया.

