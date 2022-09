Video: सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल, बाल-बाल बची महिला की जान

Viral car accident: सोशल मीडिया पर सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला कार और ऑटो रिक्शा की जोरदार भिड़ंत की चपेट में आते-आते रह गई. शुक्र यह रहा कि महिला को एक खरोंच तक नहीं आई. इस वीडियों को एक आईपीएस अधिकारी ने लोगों को जागरुक करने के लिए शेयर किया है. आइये आपको दिखाते हैं ये चौंका देने वाला वीडियो.

वायरल हो रहा हादसे का वीडियो

वायरल वीडियो में एक महिला सड़क पार कर रही थी. जिस तरफ महिला जा रही थी, वहां सड़क की दूसरी छोर पर एक ऑटो रिक्शा खड़ा था. इसमें ड्राइवर और कुछ सवारियां भी बैठी थीं. इसी दौरान पीछे से एक तेज गति कार आई और ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी.

कार की टक्कर से पलट गया ऑटो रिक्शा

अचानक आई सफेद रंग की तेज रफ्तार कार ऑटो से टकरा गई जिससे ऑटो पलट गया. ऑटो रिक्शा से टकराने के बाद असंतुलित कार आगे जा के एक पिलर में टकरा गई. हादसे के दौरान महिला और ऑटो रिक्शा और कार के बीचो-बीच आ गई थी. लेकिन किस्मत से महिला को जरा भी चोट नहीं आई.

IPS ने शेयर किया वीडियो

वीडियो को आईपीएस अधिकारी वी.सी. सज्जनार ने ट्विटर पर शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि 'बाल-बाल बचे, लेकिन हम कब तक किस्मत पर निर्भर रहेंगे?' सड़कों पर जिम्मेदार बनें #RoadSafety."

