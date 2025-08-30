Virar Building Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे

Mumbai Crime Branch Takes Action on Virar Building Collapse: इमारत के निर्माण से जुड़े बिल्डर नीतल साने (48 वर्ष) को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद केस को गंभीरता से लेते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई. टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है.
Virar Tragedy: मुंबई के विरार पूर्व में हुए रमाबाई अपार्टमेंट हादसा मामले में 17 लोगों ने अपनी जान गवां दी जबकि एक शख्स को उसके मोबाइल फोन पर आई कॉल ने काल के गाल में जाने से बचा लिया. वहीं अब मुंबई की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. 26 अगस्त की रात को मुंबई के विरार में यह हादसा तब हुआ जब एक बहुमंजिला इमारत अचानक से भरभराकर ढह गई थी. इस हादसे में 17 लोग मारे गए जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे.
मुंबई में विरार के विजय नगर इलाके में इमारत ढहने की वजह से जहां 17 लोगों की मौत हो गई थी तो वहीं एक शख्स को उसके मोबाइल पर आई कॉल ने बचा लिया था. दरअसल इसी की दूसरी मंजिल पर रहने वाले पंकज जीना जो कि एक शिप पर नौकरी करते थे, हादसे से महज 15 मिनट पहले एक फोन कॉल की वजह से इमारत से बाहर चले गए थे. इसी 15 मिनट में ये हादसा हुआ और इमारत ढह गई. पंकज के साथ रहने वाले हरीश सिंह बिष्ट, दीपक सिंह बोरा और गोविंद सिंह रावत रहते थे. ये सभी लोग इस हादसे में मारे गए जबकि पंकज को उनके मोबाइल पर आई कॉल ने काल के गाल से बचा लिया.
क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार
वहीं इसके बाद इस मामले में इमारत के निर्माण से जुड़े बिल्डर नीतल साने (48 वर्ष) को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद केस को गंभीरता से लेते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई. टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें प्लॉट मालिक की दो बेटियां (शुभांगी और संध्या पाटील) के अलावा सुरेंद्र और मंगेश पाटील शामिल हैं. सभी को शनिवार को वसई की सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा. पुलिस के अनुसार, जमीन मालिक परशुराम दलवी और बिल्डर नीतल साने के बीच 2008 से 2009 के बीच एक निर्माण समझौता हुआ था, जिसके तहत रमाबाई अपार्टमेंट का निर्माण किया गया था.
सीएम फडणवीस ने हादसे पर जताया दुख
हालांकि, हादसे के बाद निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही और संभावित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठे. विरार पूर्व में रमाबाई अपार्टमेंट की चार मंजिला इमारत बुधवार रात करीब 12:10 बजे अचानक गिर गई थी. इस हादसे के बाद 26 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन अन्य 17 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दुख जताया और पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद की घोषणा की. इसी बीच वसई-विरार महानगरपालिका के सहायक आयुक्त गिलसन घोंसलेविस ने हादसे के बाद बिल्डर नितल गोपीनाथ साने (48) और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
बिना इजाजत के हुआ था इमारत का निर्माण
इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 और महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम की तीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की.एफआईआर के मुताबिक, बिना अनुमति इमारत का निर्माण हुआ. इसमें 54 फ्लैट और 4 दुकानें बनाई गईं, जिसमें खराब गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल हुआ. फिलहाल इस मामले में कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.
