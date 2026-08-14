/₹13000 करोड़ का ड्रग सिंडिकेट, दुबई में ठिकाना; NCB कैसे लाई भगोड़े ड्रग माफिया वीरेंद्र बसोया को वापस?

Virendra Singh Basoya Extradition UAE: अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल्स और सीमाओं के पार बैठकर भारत में नशे का जाल बुनने वाले सिंडिकेट्स के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से ₹13000 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट के मुख्य मास्टरमाइंड और वांटेड ड्रग किंगपिन वीरेंद्र सिंह बसोया को सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित कर भारत वापस लाने में कामयाबी हासिल की है.
लंबे समय से खाड़ी देश में छिपा बैठा बसोया खुद को कानून के शिकंजे से बाहर मान रहा था. लेकिन इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन, डिजिटल इंटेलिजेंस और इंटरपोल के जरिए चलाए गए एक गुप्त और बेहद सटीक ऑपरेशन के दम पर उसे दिल्ली की विशेष अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए इसे केंद्र सरकार की 'जीरो टॉलरेंस अगेन्स्ट नारकोटिक्स' नीति का ऐतिहासिक माइलस्टोन करार दिया है.
गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस कामयाबी की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि मोदी सरकार विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों को लगातार ट्रैक कर रही है और उनके पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर रही है. नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति में एक नया मील का पत्थर साबित करते हुए NCB ने भगोड़े ड्रग किंगपिन वीरेंद्र सिंह बसोया को UAE से वापस लाने में कामयाबी हासिल की है.
शाह ने आगे स्पष्ट किया कि भारतीय एजेंसियां अब केवल फुटकर विक्रेताओं पर नहीं, बल्कि 'टॉप-टू-बॉटम' और 'बॉटम-टू-टॉप' रणनीति के तहत ड्रग कार्टेल की रीढ़ तोड़ने पर काम कर रही हैं. उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, वे भारत के कानून से बच नहीं पाएंगे.
Modi govt is relentlessly tracking down drug traffickers hiding abroad and destroying their entire ecosystem with a ruthless approach.
Creating a new milestone in the policy of zero tolerance against narcotics, the NCB secured the return of fugitive drug kingpin Virender Singh…
Amit Shah (@AmitShah) August 14, 2026
वीरेंद्र सिंह बसोया का नाम भारतीय जांच एजेंसियों की रडार पर अचानक नहीं आया. इसके पीछे एक लंबा और जटिल सिंडिकेट था, जिसकी कड़ियां पुणे, दिल्ली और गुजरात से लेकर सीधे लंदन और दुबई तक जुड़ी हुई थीं.
21 फरवरी 2024 को पुणे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी करके दिवेश चरणजीत भूटानी और संदीप कुमार राजपाल बसोया को गिरफ्तार किया था. इनके कब्जे से करीब 970 किलोग्राम मेफेड्रोन (Mephedrone - 'म्याऊं-म्याऊं') जब्त की गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत हजारों करोड़ रुपये आंकी गई थी.
जांच आगे बढ़ी तो डेल्टा लॉजिस्टिक्स के मालिक संदीप हनुमानसिंह यादव और कंपनी मैनेजर देवेंद्र रामफुल यादव के नाम सामने आए. सिंडिकेट की कार्यप्रणाली बेहद शातिराना थी.
- कवर शिपमेंट: ड्रग्स को सामान्य औद्योगिक और कमर्शियल कंसाइनमेंट के रूप में पैक किया जाता था.
- सप्लाई चेन का इस्तेमाल: लीगल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए इन पैकेट्स को कस्टम और सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचाते हुए सीधे लंदन के लिए रवाना किया जाना था.
- मास्टरमाइंड की पहचान: पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ के बाद साफ हुआ कि पूरे ऑपरेशन का असली रिमोट कंट्रोल दुबई में बैठे वीरेंद्र सिंह बसोया के हाथ में था.
इस अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का मुख्य सूत्रधार वीरेंद्र सिंह बसोया है, जिसे भारतीय जांच एजेंसियों के कड़े प्रयासों के बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है. यह सिंडिकेट करीब ₹13000 करोड़ से अधिक के वैश्विक नेटवर्क का संचालन कर रहा था, जिसके तहत जांच एजेंसियों ने 970 किलोग्राम मेफेड्रोन और ₹5000 करोड़ से अधिक मूल्य की कोकीन जैसी भारी खेप जब्त की हैं.
इस गिरोह का सप्लाई रूट भारत के प्रमुख औद्योगिक व महानगरीय केंद्रों पुणे, दिल्ली और चेन्नई से शुरू होकर सीधे UAE, ब्रिटेन (UK) और अन्य यूरोपीय देशों तक फैला हुआ था. इस काले कारोबार में पारिवारिक साठगांठ भी सामने आई है, जिसमें वीरेंद्र बसोया का बेटा ऋषभ बसोया भी बराबर का साझेदार रहा है; वह फिलहाल विदेश में फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है.
जैसे ही देश में उसके खिलाफ छापेमारी तेज हुई, बसोया कानूनी शिकंजे से बचने के लिए खाड़ी देश भाग निकला था. उसे लगा कि सरहद पार बैठकर वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन जांच एजेंसियों ने एक दोतरफा चक्रव्यूह तैयार किया:
1. लोकल से ग्लोबल मैपिंग (Bottom-to-Top): स्थानीय स्तर पर ड्रग बेचने वालों और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों की कॉल डिटेल्स, हवाला लेन-देन और बैंक खातों को ट्रैक किया गया.
2. हाई-लेवल फाइनेंशियल इंटरसेप्शन (Top-to-Bottom): विदेश भेजे गए पैसों, शेल कंपनियों और कंटेनर ट्रैकिंग डेटा के जरिए दुबई में बसोया के वास्तविक ठिकाने की पहचान की गई.
3. इंटरपोल और गैर-जमानती वारंट (NBW): दिल्ली की अदालत से गैर-जमानती वारंट हासिल करने के बाद भारतीय एजेंसियों ने यूएई के अधिकारियों के साथ कानूनी और कूटनीतिक समन्वय स्थापित किया. रेड नोटिस के आधार पर उसे हिरासत में लेकर भारत लाया गया.
वीरेंद्र बसोया की यह वापसी कोई एकलौता मामला नहीं है. यह भारत सरकार के उस आक्रामक ब्लूप्रिंट का हिस्सा है, जिसके तहत विदेशी जमीन को सुरक्षित ठिकाना समझने वाले तस्करों को एक-एक कर वापस लाया जा रहा है.
इसी साल अप्रैल में, NCB ने 'ऑपरेशन ग्लोबल-हंट' के तहत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सिंडिकेट से जुड़े 59 वर्षीय ग्लोबल ड्रग किंगपिन मोहम्मद सलीम डोला को तुर्किये के बेयलिकदुजू से हिरासत में लेकर नई दिल्ली डिपोर्ट करवाया था.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, साल 2019 से 2026 के बीच भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अपराधों में लिप्त 274 भगोड़ों को 36 देशों से वापस लाने में सफल रहा है. ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को जमींदोज करने के लिए गृह मंत्रालय ने NCB वार्षिक रिपोर्ट और राष्ट्रीय विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029) लागू किया है-
- मल्टी-एजेंसी टास्क फोर्स: देश के 40 से अधिक मंत्रालय और विभाग मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग, कानून प्रवर्तन और नशा मुक्ति पर एक साथ काम कर रहे हैं.
- NDPS एक्ट की समीक्षा: नशीले पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रीकर्सर केमिकल्स और सिंथेटिक ड्रग्स पर शिकंजा कसने के लिए कानून को और अधिक सख्त बनाया जा रहा है.
- इकोसिस्टम का खात्मा: नीति का सीधा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी ड्रग सिंडिकेट आर्थिक या संगठनात्मक रूप से दशकों तक दोबारा सिर न उठा सके.
भारत लाए जाने के बाद वीरेंद्र सिंह बसोया को NCB की हिरासत में विशेष अदालत में पेश किया जा रहा है. जांच अधिकारी उससे निम्नलिखित बिंदुओं पर गहन पूछताछ की तैयारी कर रहे हैं:
- हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग: हजारों करोड़ रुपये की ड्रग कमाई को किन-किन विदेशी खातों और शेल कंपनियों में निवेश किया गया?
- स्थानीय मददगार: भारत के अंदर ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग और पोर्ट क्लीयरेंस में कौन-कौन से सफेदपोश लोग और लॉजिस्टिक्स कंपनियां उसकी मदद कर रही थीं?
- ऋषभ बसोया का सुराग: विदेश में छिपे उसके बेटे ऋषभ और अन्य सहयोगियों के सटीक ठिकानों का पता लगाना.
वीरेंद्र बसोया की यह गिरफ्तारी न केवल भारत में नशे के फैलाव पर एक बड़ा ब्रेक है, बल्कि दुनिया भर के ड्रग माफियाओं के लिए एक सीधा और कड़ा संदेश भी है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों की 'सेफ हेवन' की मियाद अब खत्म हो चुकी है.