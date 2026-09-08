/9 महीने में दूसरा भारत दौरा: ब्रिक्स से पहले PM मोदी से मिलेंगे पुतिन, Su-57 जेट और रुपया-रूबल व्यापार पर होगी डील?

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मंच तैयार है. 12 से 13 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे. 11 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स नेताओं की बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता होगी. इसकी पुष्टि रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने की है. उन्होंने इस उच्चस्तरीय बैठक की पुष्टि करते हुए भारत को रूस का शीर्ष रणनीतिक साझेदार बताया है.
दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि पुतिन और पीएम मोदी के बीच होने वाली इस द्विपक्षीय वार्ता का सबसे बड़ा रणनीतिक आकर्षण रक्षा क्षेत्र से जुड़ा प्रस्ताव है. उन्होंने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि रूस भारत को अपना पांचवीं पीढ़ी का आधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमान Su-57 बेचने का प्रस्ताव रखेगा.
अब सवाल यह है कि Su-57 विमान क्या है? दरअसल, यह विमान अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक से बना है, इसलिए यह दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आसानी से नहीं आता. यह हवा में उड़ते विमानों और ज़मीन पर मौजूद ठिकानों, दोनों पर मिसाइलों से सटीक हमला कर सकता है. इसमें लगे बेहद ताकतवर रडार और आधुनिक सेंसर इसे जंग के मैदान में और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं.
क्रेमलिन के प्रवक्ता के अनुसार, दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेनदेन अब काफी हद तक अपनी-अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं (रुपया-रूबल) में हो रहा है. बैठक के दौरान नीचे दिए गए आर्थिक मुद्दों पर चर्चा केंद्रित रहेगी:
भारतीय कंपनियों के लिए रूसी बाजार में नए अवसर तलाशने और रूसी उत्पादों की भारत में सीधी आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति बनाने की योजना है.
दोनों देशों के बीच माल ढुलाई को आसान बनाने के लिए परिवहन गलियारों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा.
द्विपक्षीय बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय भू-राजनीति से जुड़े अहम मुद्दों पर भी खुलकर बात होगी. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन रूस-यूक्रेन युद्ध के मौजूदा हालात और इसके वैश्विक प्रभावों पर विचार शेयर करेंगे. इसके अलावा, फारस की खाड़ी में बढ़ते तनाव और उससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होने की उम्मीद है.
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा 'हम भारत को जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं. हम भारत को वैश्विक बहुमत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानते हैं, और निश्चित रूप से हम इस बात की सराहना करते हैं कि भारत वैश्विक बहुमत की विभिन्न प्रक्रियाओं में बहुत योगदान दे रहा है.'
व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा महज नौ महीनों के भीतर उनकी दूसरी भारत यात्रा होगी. इससे पहले वे 4 दिसंबर 2025 को भारत आए थे, जो रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उनका पहला भारतीय दौरा था. उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर पुतिन का आत्मीय स्वागत किया था और दोनों नेता एक ही गाड़ी से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे, जहां मोदी ने उनके सम्मान में निजी रात्रिभोज का आयोजन किया था और रूसी भाषा में अनुवादित 'भगवद्गीता' भेंट की थी. आगामी 11 सितंबर की बैठक दोनों देशों के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को नई गति देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.