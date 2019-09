रूस के व्लादिवोस्तोक में पीएम मोदी और पुतिन मिले, दोनों के बीच होनी है द्विपक्षीय चर्चा

व्लादिवोस्तोकः दो दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज व्लादिवोस्तोक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी रूस के एक प्रमुख पोत निर्माण यार्ड का संयुक्त दौरा करने के लिए निकल चुके हैं. आज दोपहर दोनों नेताओं के बीच शिखर बैठक होगी. इसके बाद डेलिगेशन लेवल की बातचीत भी होगी.

Vladivostok: Prime Minister Narendra Modi departs for Zvezda ship-building complex along with Russian President Vladimir Putin. #Russia pic.twitter.com/02Dqbjzo0r — ANI (@ANI) September 4, 2019

पीएम मोदी बुधवार सुबह रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचे. जहां उन्हें एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi receives guard of honour, on his arrival in Vladivostok. He is on a 3-day visit to Russia. pic.twitter.com/o5AMKrd6zy — ANI (@ANI) September 3, 2019

अपने दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री यहां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (ईईएफ) व दोनों देशों के बीच के 20वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.

रूस पहंचने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया, 'रूस के सुदूर पूर्व की राजधानी व्लादिवोस्तोक पहुंच गए हैं. इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की आशा है.'

Landed in Vladivostok, capital of the Russian Far East and the crossroads of a dynamic region. Looking forward to joining various programmes in this short but important visit. pic.twitter.com/cLa0hh5iby — Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2019

इसके बाद मोदी व्लादिवोस्तोक के सुदूर पूर्वी संघीय विश्वविद्यालय (FEFU) पहुंचे, जहां भारतीय प्रवासियों ने शानदार स्वागत किया.

Prime Minister Narendra Modi welcomed by the Indian diaspora in Russia, at the Far Eastern Federal University (FEFU) in Vladivostok. pic.twitter.com/B0NcE4n4Tq — ANI (@ANI) September 4, 2019

रूस रवाना होने से पहले पीएम मोदी का ट्वीट

मेरी इस यात्रा का उद्देश्य व्लादिवोस्तोक में 5वीं पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेना और उनके साथ भारत और रूस के बीच 20वीं वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक करना है .

4 सितंबर का कार्यक्रम

- 9:30 AM : ज़्वेज़्दा जहाज निर्माण संयंत्र का दौरा

- 11:30 AM : 20वां सालाना भारत-रूस सम्मेलन



प्रतिनिधिमंडल की बातचीत

- 1:30 PM : समझौतों पर दस्तखत

साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस

- 4:30 PM : 'स्ट्रीट ऑफ द फार ईस्ट' प्रदर्शनी का दौरा

- 5:30 PM : रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के रात्रि भोज में शामिल

5 सितंबर का कार्यक्रम

6:00 AM – 6:30 AM : जापान के पीएम शिंजो अबे के साथ बैठक

6:45 AM – 7:15 AM : मंगोलिया के राष्ट्रपति खाल्त्मागिन बाटुल्गा के साथ बैठक

9:30 AM : भारतीय बिजनेस पवेलियन का दौरा

11:30 AM : 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शामिल

3:00 PM : फेटिसोव एरिना में जूडो टूर्नामेंट का दौरा

4:30 PM : भारत के लिए रवाना