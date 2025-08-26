बिग बॉस फेम मुस्लिम व्लॉगर जैस्मिन जाफर ने मंदिर के तालाब में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
बिग बॉस फेम मुस्लिम व्लॉगर जैस्मिन जाफर ने मंदिर के तालाब में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ

Vlogger Jasmin Jaffar Row: एक गैर-हिंदू व्लॉगर के मंदिर के तालाब में पैर धोने का मामला काफी बढ़ गया है. मंदिर प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर व्लॉगर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. कहा गया है कि विवाह संबंधी अनुष्ठानों और कार्यों को छोड़कर, मंदिर के नजदीकी इलाकों में वीडियो लेने पर भी बैन है तो यूट्यूबर ने रील कैसे बनाई?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 26, 2025, 01:06 PM IST
बिग बॉस फेम मुस्लिम व्लॉगर जैस्मिन जाफर ने मंदिर के तालाब में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ

Jasmin Jaffar Kerala Temple Video: देश के एक प्रसिद्ध मंदिर में गैर-हिंदू व्लॉगर के रील बनाने पर विवाद पैदा हो गया है. इस मुस्लिम व्लॉगर का नाम जैस्मिन जाफर (जैस्मीन जफर) है. उन्होंने मंदिर के तालाब में पैर भी धोए थे. हिंदू समुदाय के लोगों ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. बात पुलिस तक पहुंची और अब मंदिर प्रशासन पूरे परिसर का शुद्धिकरण करने जा रहा है. 

मामला केरल के प्रसिद्ध गुरुवायुर मंदिर का है. जाफर का मंदिर वाला वीडियो देखने के बाद मंगलवार को मंदिर प्रशासन परिसर का शुद्धिकरण अनुfallbackष्ठान करा रहा है. मंदिर प्रशासन का कहना है कि व्लॉगर और बिग बॉस रियलिटी शो की पूर्व प्रतियोगी जैस्मिन जाफर ने रील बनाते समय मंदिर के तालाब में अपने पैर धोए थे. मंदिर के पदाधिकारी ओ. बी. अरुणकुमार ने कहा है कि 20 अगस्त से होने वाले मंदिर के सभी अनुष्ठान मंगलवार को किए जाएंगे. 

मंदिर के तालाब का नियम 

बताया जा रहा है कि व्लॉगर जाफर ने कथित तौर पर 20 अगस्त को मंदिर के तालाब में वीडियो शूट किया था. इसमें वह अपने पैर को तालाब के पानी में धोते देखी जा सकती हैं. इस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. दरअसल, मंदिर के नियमों के मुताबिक मंदिर का तालाब गैर-हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है इसीलिए मंदिर प्रशासन ने जाफर के इस कृत्य को मंदिर की प्रथाओं का उल्लंघन माना है. 

आज मंदिर में शुद्धिकरण अनुष्ठान के चलते लोगों की एंट्री भी कुछ समय के लिए रोकी गई है. गुरुवायुर मंदिर में देवता गुरुवायुरप्पन हैं, जो कृष्ण भगवान का बालरूप हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बिग बॉस की पूर्व प्रतिभागी ने मांगी माफी

विवाद बढ़ा तो सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और बिग बॉल मलयालम की पूर्व प्रतिभागी जैस्मिन जाफर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने लिखा कि वह जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थीं.

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

Kerala News

Trending news

