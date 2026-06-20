सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति और हर व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखता है. जब व्यक्ति की दृष्टि चयनात्मक हो जाती है तो वो व्यक्ति ज्ञानी या बुद्धीजीवी नहीं, बल्कि स्वार्थी और पक्षपाती माना जाता है. आज श्रीमद भगवत गीता के इस सार को सामने रखने की वजह है छद्म बुद्धिजीवियों की वो करतूत जो सिनेमा के जरिए भी एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है. इस कोशिश को समझने के लिए आपको वो पोस्ट देखना चाहिए जो आज सोशल मीडिया पर डीबेट का विषय बन गया.
एक कथित बुद्धीजीवी ने इस पोस्ट में लिखा है मैं अभी वॉयस ऑफ हिंद रजब फिल्म देखकर लौटी हूं और फिल्म देखने के बाद मेरा दिल भर आया है. पूरे सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए सिर्फ 10 लोग आए थे. ये मुंबई जैसे शहर के लिए शर्मनाक है.
इस पोस्ट में जिस वॉयस ऑफ हिंद रजब फिल्म का जिक्र किया गया है. शायद आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा. इसी वजह से पहले हम आपको इस फिल्म के बारे में जानकारी दे देते हैं. ये फिल्म गाजा की एक ऐसी बच्ची की सच्ची कहानी पर आधारित है जो वर्ष 2024 में इजरायली फौज की गोलीबारी के बीच फंस गई थी. एक युद्ध में किसी बच्ची का फंस जाना वाकई पीड़ादायक है लेकिन ना तो उस बच्ची का संबंध भारत से था और ना ही उस गोलाबारी का. फिर आखिर क्यों मुंबईवालों के लिए शर्मनाक जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया. इसी वजह से ये पोस्ट गाजा से जुड़े एक और कथित एजेंडा को हवा देने की कोशिश नजर आती है. ये हवा कैसे और क्यों दी गई. अब ये भी समझिए.
सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के सामने आते ही एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलने वाला तबका सक्रिय हो गया. ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए आपको इस पोस्ट पर आए कमेंट देखने चाहिए. पोस्ट में फिल्म ना देखने पर मुंबई वालों के लिए शर्मनाक शब्द लिखा गया तो कमेंट में लिखा गया कि मुस्लिमों के प्रति इन लोगों की नफरत की कोई सीमा नहीं है. एक और कमेंट में लिखा गया कि फिल्म ना देखना भारतीयों की हिपोक्रेसी यानी पाखंड का प्रमाण है.
पोस्ट करने वाले ने मुंबई वालों शर्मनाक करार दे दिया. पोस्ट पर कमेंट करने वालों ने भारतवासियों को ही पाखंडी कह दिया...और ये सब क्यों कहा गया, क्योंकि लोगों ने गाजा से जुड़ी बस एक फिल्म नहीं देखी. जिस फिल्म के लिए एजेंडा का ढोल पीटा जा रहा है, अब जरा उसकी हकीकत भी देख लीजिए. ताकि आप समझ सकें कि छद्म बुद्धीजीवी जिस फिल्म का परचम लहरा रहे हैं, उसे लेकर दर्शकों की राय क्या है.
एक तो फिल्म को देखने ही बहुत कम लोग पहुंचे थे. जो पहुंचे भी थे उनमें से कई को फिल्म पसंद नहीं आई. यानी भारतीय दर्शक गाजा से जुड़ी इस कहानी से खुद को जोड़ नहीं पाए लेकिन गाजा प्रेमी कथित कुंठा क्लब का कोई इलाज नहीं है . आज तक इस लॉबी ने अपने मुद्दों से जनता के बीच सेलेक्टिव एजेंडा चलाने की कोशिश की थी. भारत की जनता को ये कोशिश कबूल नहीं हुई तो अब इस बात पर तुले हुए हैं कि जनता उनके एजेंडा वाली फिल्म को देखे. आपको कुछ और तथ्य दिखाते हैं ताकि आप फिल्म वाले इस एजेंडा को बेहतर तौर पर समझ सकें.
एक अनुमान के अनुसार गाजा युद्ध के दौरान गाजा के समर्थन में भारत के अंदर 150 से 400 प्रदर्शन हुए थे. कुल मिलाकर इन प्रदर्शनों में 2 से 5 लाख लोग शामिल हुए थे. जिस गाजा पर ये फिल्म बनी है. उसके पहले दो दिनों में कुछ हजार टिकट तक नहीं बिक पाए हैं. तो बेहतर होगा कि एजेंडा फैलाने वाले पहले इस फिल्म को परखें, उसके बाद मुंबईवालों या भारतवासियों पर कोई टिप्पणी करें. इन छद्म बुद्धीजीवियों के एजेंडा को हम धर्मगुरुओं और समाज के प्रतिनिधियों तक भी ले गए ताकि पता चल सके कि फिल्म को लेकर चलाए जा रहे इस एजेंडा को ये लोग किस नजर से देखते हैं.