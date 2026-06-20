इस पोस्ट में जिस वॉयस ऑफ हिंद रजब फिल्म का जिक्र किया गया है. शायद आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा. इसी वजह से पहले हम आपको इस फिल्म के बारे में जानकारी दे देते हैं. ये फिल्म गाजा की एक ऐसी बच्ची की सच्ची कहानी पर आधारित है जो वर्ष 2024 में इजरायली फौज की गोलीबारी के बीच फंस गई थी. एक युद्ध में किसी बच्ची का फंस जाना वाकई पीड़ादायक है लेकिन ना तो उस बच्ची का संबंध भारत से था और ना ही उस गोलाबारी का. फिर आखिर क्यों मुंबईवालों के लिए शर्मनाक जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया. इसी वजह से ये पोस्ट गाजा से जुड़े एक और कथित एजेंडा को हवा देने की कोशिश नजर आती है. ये हवा कैसे और क्यों दी गई. अब ये भी समझिए.