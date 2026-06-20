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'द वॉयस ऑफ हिंद रजब': फिल्म, सोशल मीडिया बहस और छद्म एजेंडे पर बड़ा सवाल

सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति और हर व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखता है. जब व्यक्ति की दृष्टि चयनात्मक हो जाती है तो वो व्यक्ति ज्ञानी या बुद्धीजीवी नहीं, बल्कि स्वार्थी और पक्षपाती माना जाता है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 20, 2026, 11:59 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:04 AM IST
'द वॉयस ऑफ हिंद रजब': फिल्म, सोशल मीडिया बहस और छद्म एजेंडे पर बड़ा सवाल

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