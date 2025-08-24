सिर्फ पुतिन ही नहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
सिर्फ पुतिन ही नहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है

Volodymyr Zelenskiy India Tour:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में अपनी कीव यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण दिया था. जेलेंस्की के इस संभावित दौरे को पीएम मोदी के उसी निमंत्रण से जोड़ा जा रहा है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:51 AM IST
सिर्फ पुतिन ही नहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है

Volodymyr Zelenskiy India Tour: रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भारत दौरे पर आने वाले हैं. इसकी पुष्टि भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सेंडर पॉलिशचुक ने शनिवार (23 अगस्त) को देर रात की. उन्होंने बताया कि जेलेंस्की जल्द ही भारत आएंगे. उनके दौरे को लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है. इसे लेकर अभी दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है. जेलेंस्की के आने की खबर उस समय आई है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के आने की पुष्टि पहले ही हो चुकी है.

मोदी ने दिया था निमंत्रण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में अपनी कीव यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण दिया था. जेलेंस्की के इस संभावित दौरे को पीएम मोदी के उसी निमंत्रण से जोड़ा जा रहा है. 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा की थी. वहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थ. दोनों नेताओं की कई बार अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के दौरान मुलाकात हो चुकी है.

यूक्रेनी राजदूत ने क्या कहा?

पॉलिशचुक ने कहा, ''भारत और यूक्रेन के बीच भविष्य की रणनीतिक साझेदारी की घोषणा के संबंध में, मेरा विश्वास करें, हमारे पास इसकी क्षमता है. भारतीय प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को भारत आने के लिए आमंत्रित किया. दोनों पक्ष इस पर काम कर रहे हैं. हम निश्चित रूप से राष्ट्रपति जेलेंस्की के भारत में होने की उम्मीद करते हैं. यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी उपलब्धि होगी...हम एक सटीक तारीख पर सहमत होने की कोशिश कर रहे हैं.''

 

 

ये भी पढ़ें: NATO का चक्रव्यूह चुटकी बजाकर भेद सकती है चीन की सेना! हाइपरसोनिक वॉरफेयर डेटा लिंक उड़ा देगा पश्चिमी जगत का होश!

कब-कब मिले हैं पीएम मोदी और जेलेंस्की?

20 मई 2023: रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेता पहली बार जापान के हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे. इस मुलाकात में पीएम मोदी ने जोर दिया था कि युद्ध 'मानवता का मुद्दा' है. उन्होंने शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया था.

14 जून 2024: दोनों नेताओं ने इटली के अपुलिया में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी, जहां पीएम मोदी ने संघर्ष में शांति के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया था.

23 सितंबर 2024: इस मुलाकात में दोनों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र टभविष्य का शिखर सम्मेलन' (Summit of the Future) के दौरान मुलाकात की और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन पर चर्चा की.

ये भी पढ़ें: रूस ने बनाया था जेलेंस्की का दफ्तर उड़ाने का प्लान, क्यों पुतिन ने लगा दिया था वीटो

पुतिन और जेलेंस्की के भारत आने के मायने

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर पहले टैरिफ लगाने की धमकी और फिर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद पीएम मोदी एक्शन में हैं. रूस के साथ भारत के संबंध काफी पुराना है और दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय भी है. पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती भी जगजाहिर है. यह अमेरिका को पसंद नहीं आता है. उसने रूस से तेल खरीदने के कारण ही भारत पर टैरिफ बढ़ाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात की है, लेकिन वह युद्ध को समाप्त नहीं करा पाए. अब दुनिया की नजर भारत पर है. अगर पुतिन और जेलेंस्की के भारत आने से शांति स्थापित होती है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी. पीएम मोदी हमेशा से दोनों देशों के बीच शांति के पक्षधर रहे हैं.

