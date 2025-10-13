Advertisement
trendingNow12959718
Hindi Newsदेश

लोकसभा चुनाव में 'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया

Rahul Gandhi Vote Chori Supreme Court: राहुल गांधी ने काफी समय से वोट चोरी का मुद्दा उछाल रहे थे. सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचा और एसआईटी से उन आरोपों की जांच की मांग की लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लोकसभा चुनाव में 'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया

Supreme Court News: हाल के कुछ महीनों में कांग्रेस, खासतौर से राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं. बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची. मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में कथित तौर पर मतदाता सूची में हेरफेर का है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से लगाए इन आरोपों की जांच के लिए पूर्व जज की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग वाली जनहित याचिका दायर की गई. आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे. बागची की पीठ ने बड़ी बात कह दी. शुरू में ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कह दिया कि वह इस मामले को भारत के चुनाव आयोग के समक्ष ले जाएं. इसके बाद वकील ने जो कहा, कोर्ट ने उसे अनसुना कर दिया. 

आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर हेराफेरी के संबंध में राहुल गांधी के आरोपों के लिए एसआईटी से जांच कराने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि भारत के चुनाव आयोग के समक्ष पहले ही इसे प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

समय सीमा तय करने पर भी निर्देश नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

वकील की बात सुनने के बाद भी पीठ ने मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मामले का निपटारा कर दिया कि याचिकाकर्ता इस मामले को चुनाव आयोग के समक्ष ले जा सकते हैं. हालाकि वकील चुनाव आयोग के निर्णय के लिए एक समय सीमा तय करने की मांग कर रहे थे पर पीठ ने ऐसा कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया.

रोहित पांडे ने लगाई थी याचिका

पीठ ने आदेश में कहा, 'हमने याचिकाकर्ता के वकील को सुना है. हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं जो कथित तौर पर जनहित में दायर की गई है. अगर सलाह दी जाए तो याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं.' याचिका रोहित पांडे ने लगाई थी. उन्होंने यह निर्देश देने की मांग की थी कि न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन होने और मतदाता सूचियों का स्वतंत्र ऑडिट पूरा होने तक मतदाता सूचियों में कोई और संशोधन या अंतिम रूप देने का कार्य न किया जाए. 

पढ़ें: शाखा में लाठी दिखाने से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन!

याचिका में राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया गया था. राहुल ने तब बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित हेराफेरी का मुद्दा उठाया था. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने विपक्ष के नेता द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की है और प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाए हैं जो यह साबित करते हैं कि ये आरोप वैध मतों के मूल्य को कमजोर और विकृत करने के सोचे समझे प्रयास को उजागर करते हैं इसलिए व्यापक जनहित में माननीय न्यायालय की तरफ से तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है. 

पढ़ें: मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court News

Trending news

किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
Cold Cough Syrup Case
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
fish
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
Tejas Mk1A Specialty
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
Supreme Court News
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान
Supreme Court
करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
Sharm Al Shaikh
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
Bus Fare
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
BMC Election
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात