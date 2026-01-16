वोट चोरी, स्याही और गैस लाइटिंग... महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर भड़के राहुल गांधी, इसके मायने क्या हैं?

Rahul Gandhi: महाराष्ट्र के निकाय चुनाव नतीजों (Maharashtra Civic poll resluts 2026) पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निराशा जताई है. चुनाव नतीजों को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को एक बार फिर घेरते हुए बीजेपी को भी अपने लपेटे में लिया. वोट चोरी' का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने इसे देशविरोधी गतिविधि बताया. वोट डालने के बाद उनकी उंगली पर लगने वाली स्याही मिट जाने वाले वीडियोज पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने Gen Z के बीच बहुप्रचिलित एक शब्द 'गैस लाइटिंग' का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा कम करने का आरोप लगाया. क्या होती है गैसलाइटिंग? आइए बताते हैं.

चुनाव आयोग और गैस लाइटिंग

निकाय चुनाव के दौरान कुछ मतदाताओं और विपक्षी पार्टियों की शिकायत थी कि मतदान के बाद लगाई गई स्याही आराम से मिट जा रही थी. राहुल गांधी ने ऐसी घटनाओं को चुनाव आयोग द्वारा की गई 'गैसलाइटिंग' बताते हुए कहा मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जहां सबकी बात सुनी जाए. X पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, 'चुनाव आयोग का नागरिकों को गुमराह करना ही हमारी डेमोक्रेसी में भरोसे के खत्म होने की वजह है. वोट चोरी देश विरोधी काम है.'

गैसलाइटिंग क्या है?

'गैसलाइटिंग' Gen Z की बातचीत की कथित डिक्शनरी से जुड़ा है. 'गैसलाइटिंग' टर्म का इस्तेमाल धोखाधड़ी यानी हेरफेर के मामलों को बताने के लिए किया जाता है. तथ्यों को बार-बार नकारने, जानकारी को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और दूसरों के आरोपों और शिकायतों में दोष निकालने को भी इससे जोड़कर देखा जाता है. गैसलाइटिंग में ये एहसास दिलाया जाता हो कि आप जो सवाल उठा रहे हैं, वो इतना मामूली झूठ है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है. सवाल उठाने वाले को उल्टा दोषी ठहराए जाने पर भी Gen Z पीढ़ी इस शब्द का इस्तेमाल करती है. राहुल गांधी ने 'गैस लाइटिंग' का जिक्र करते हुए ये जताने कि कोशिश की है कि चुनाव आयोग उनके आरोपों की जांच करने के बजाए उन्हें गलत बता रहा है.