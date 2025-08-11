विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ बनाया था ऐसा मेगा प्लान, पूरे देश में मचता हाहाकार, बस कर दी एक गलती; फंस गया मामला?

आज इंडिया ब्लॉक के करीब 300 सांसद दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं. ये सांसद संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे. इस मार्च का मकसद बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाना है. विपक्ष का आरोप है कि SIR की आड़ में बिहार में लाखों मतदाताओं के वोटिंग अधिकार छीने जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है. कांग्रेस के नेतृत्व में इस मार्च में 25 विपक्षी दलों के 300 से अधिक सांसद भाग लेंगे.

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा प्रस्तावित मार्च के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं मांगी गई है. इसी बीच चुनाव आयोग ने 12 बजे 30 विपक्षी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है. आखिर क्या है ये पूरा मामला?क्यों हो रहा है विरोध? जानते हैं पूरा मामला.

इंडिया ब्लॉक का क्या है आरोप

इंडिया ब्लॉक का दावा है कि बिहार में SIR की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत गरीब, दलित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे "वोट चोरी" और "लोकतंत्र पर हमला" बताया है. उनका कहना है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर 2027 के बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. राहुल ने एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां लोग वोट चोरी की शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

विपक्ष ने क्या बनाया मेगा प्लान?

आज सुबह 11:30 बजे इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद भवन के मकर द्वार से मार्च शुरू करेंगे. ये मार्च परिवहन भवन होते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएगा. इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, आरजेडी, डीएमके और लेफ्ट पार्टियों के नेता शामिल होंगे. कुल 25 से ज्यादा पार्टियों के सांसद इस प्रदर्शन का हिस्सा होंगे. कांग्रेस सांसद दानिश अली ने कहा, "हमारा मार्च लोकतंत्र की रक्षा के लिए है. हम चाहते हैं कि मतदाता सूची में पारदर्शिता हो."

चुनाव आयोग ने दिया 12 बजे का टाइम

विपक्ष के मार्च से पहले ही चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने 12 बजे 30 विपक्षी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है. इस मुलाकात में SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. विपक्ष इसे अपनी रणनीति की जीत मान रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात मार्च को रोक पाएगी? या अनुमति के बिना भी यह मार्च निकलेगा. यह देखने की बात होगी.

क्या कर दी गलती?बीजेपी का पलटवार

दिल्ली पुलिस ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मिलने की बात कही है. चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं, बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को "सियासी ड्रामा" बताया है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि SIR एक रूटीन प्रक्रिया है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही.