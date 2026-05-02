बंगाल में आज फिर मतदान, इधर सुप्रीम कोर्ट में ममता... काउंटिंग से 48 घंटे 10 बड़े अपडेट्स

West Bengal Election 2026: बंगाल चुनावों के दूसरे चरण के दौरान गड़बड़ियों की रिपोर्ट मिलने के बाद, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया. इन 15 मतदान केंद्रों में से 11 मगराहाट पश्चिम में और चार डायमंड हार्बर में हैं. आयोग ने एक अधिसूचना में बताया कि दोबारा मतदान शनिवार (2 मई) को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा.

77 बूथों पर फिर से वोटिंग की उठी थी मांग

रिटर्निंग अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, इस अधिसूचना में इन बूथों पर 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द घोषित कर दिया गया है. दूसरे चरण में हुई गड़बड़ियों के आरोपों के चलते, चार विधानसभा सीटों के 77 बूथों पर दोबारा मतदान की मांग उठी थी. मतदान के पहले चरण में किसी भी बूथ पर दोबारा मतदान नहीं हुआ था.

पोलिंग स्टेशन पर क्या गड़बड़ियां मिलीं

सूत्रों के मुताबिक, विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने जांच के बाद मग्राहाट वेस्ट के 11, डायमंड हार्बर के 4 और फलता के 30 बूथों पर रीपोल की सिफारिश की थी. जांच के दौरान कुछ गंभीर बातें सामने आईं, जैसे कई मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे बंद पाए गए. नेटवर्क की दिक्कत की वजह से कंट्रोल रूम से लाइव निगरानी भी नहीं हो पा रही थी, जिससे गड़बड़ी की आशंका और बढ़ गई.

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सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती के लिए बंगाल सरकार के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल करने की अनुमति मांगी. यह याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के जरिए EC के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद दायर की गई है. बताया जा रहा है कि वोटिंग 4 मई को है, इसलिए TMC ने सुप्रीम कोर्ट से कल ही इस अर्जी को सुने जाने की मांग की है. कल सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है.

नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी बख्तरबंद गाड़ियां

पश्चिम बंगाल में 4 मई को नतीजे आ जाएंगे, हालांकि वहां मौजूद सख्त सिक्योरिटी को तुरंत खत्म नहीं किया जाएगा. चुनाव के बाद भी बंगाल के संवेदनशील इलाकों में 'मार्क्समैन' नाम की बख्तरबंद गाड़ियां 15 मई तक तैनात रहेंगी. बंगाल में हिंसा रोकने के लिए पहली बार इन्हें इतनी भारी संख्या में चुनाव ड्यूटी पर उतारा गया है.