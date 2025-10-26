Advertisement
trendingNow12976017
Hindi Newsदेश

1770 में जिन पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां जाकर उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? हो गया खुलासा

Seychelles News: सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीपसमूह है, जो अपने सफेद रेत के समुद्र तटों, नीले पानी और हरे-भरे जंगलों के लिए जाना जाता है. भारत के सेशेल्स के साथ अच्छे रिश्ते हैं. इस कड़ी में उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के इस विदेश दौरे को काफी अहम माना जा रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 26, 2025, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1770 में जिन पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां जाकर उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? हो गया खुलासा

Vice President CP Radhakrishnan Seychelles visit : भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन रविवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सेशेल्स रवाना हुए. भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन सेशेल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी को भारत की ओर से बधाई देंगे और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और समय-परीक्षित संबंधों की पुष्टि करेंगे.

विदेश मंत्रालय का बयान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्रालय ने कहा, 'भारत-सेशेल्स द्विपक्षीय संबंधों को और गति प्रदान करते हुए उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन सेशेल्स गणराज्य के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सेशेल्स के लिए रवाना हो गए हैं.'
इससे पहले विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा, 'सेशेल्स भारत के विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार है. यह यात्रा सेशेल्स के साथ साझेदारी को मजबूत और विस्तारित करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.'

Add Zee News as a Preferred Source

कम लोगों को मालूम होगा किस्सा

भारत-सेशेल्स के बीच का संबंध गहरी मित्रता, समझ और सहयोग का प्रतीक है. विदेश मंत्रालय ने कहा, '1770 में पांच भारतीयों का एक समूह सात अफ्रीकी दासों और 15 फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के साथ बागान श्रमिकों के रूप में सेशेल्स पहुंचा था और उन्हें द्वीप समूह का पहला निवासी माना गया था.'

ये भी पढ़ें- शहबाज शरीफ-आसिम मुनीर दोनों... ट्रंप के 'बोल वचन' सुन गदगद हो गई पाकिस्तान की 'शैतान' जोड़ी! 

भारत-सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंध 1976 में स्थापित हुए. 29 जून 1976 को जब सेशेल्स को स्वतंत्रता मिली, तब भारतीय नौसेना के जहाज, आईएनएस नीलगिरि की एक टुकड़ी ने स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया. पीएम मोदी ने मार्च 2015 में सेशेल्स की यात्रा की थी. उस समय पीएम मोदी का यह दौरा 34 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी. तब पीएम मोदी ने चार अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे. जिनमें तटीय निगरानी रडार प्रणाली (CRS) परियोजना का उद्घाटन, सेशेल्स को दूसरा डोर्नियर विमान उपहार में देने की घोषणा और सेशेल्स के नागरिकों को भारत यात्रा के लिए तीन महीने का निशुल्क वीजा शामिल था. (IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Seychelles

Trending news

1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
Seychelles
1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Satara Doctor Suicide
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
Mann Ki Baat
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
Guru Teg Bahadur Ji Shaheedi Diwas
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
debt
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
shadab zakati
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
maharastra doctor suicide
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'