1770 में जिन पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां जाकर उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? हो गया खुलासा

Seychelles News: सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीपसमूह है, जो अपने सफेद रेत के समुद्र तटों, नीले पानी और हरे-भरे जंगलों के लिए जाना जाता है. भारत के सेशेल्स के साथ अच्छे रिश्ते हैं. इस कड़ी में उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के इस विदेश दौरे को काफी अहम माना जा रहा है.
Vice President CP Radhakrishnan Seychelles visit : भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन रविवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सेशेल्स रवाना हुए. भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन सेशेल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी को भारत की ओर से बधाई देंगे और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और समय-परीक्षित संबंधों की पुष्टि करेंगे.
विदेश मंत्रालय का बयान
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्रालय ने कहा, 'भारत-सेशेल्स द्विपक्षीय संबंधों को और गति प्रदान करते हुए उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन सेशेल्स गणराज्य के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सेशेल्स के लिए रवाना हो गए हैं.'
इससे पहले विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा, 'सेशेल्स भारत के विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार है. यह यात्रा सेशेल्स के साथ साझेदारी को मजबूत और विस्तारित करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.'
कम लोगों को मालूम होगा किस्सा
भारत-सेशेल्स के बीच का संबंध गहरी मित्रता, समझ और सहयोग का प्रतीक है. विदेश मंत्रालय ने कहा, '1770 में पांच भारतीयों का एक समूह सात अफ्रीकी दासों और 15 फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के साथ बागान श्रमिकों के रूप में सेशेल्स पहुंचा था और उन्हें द्वीप समूह का पहला निवासी माना गया था.'
भारत-सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंध 1976 में स्थापित हुए. 29 जून 1976 को जब सेशेल्स को स्वतंत्रता मिली, तब भारतीय नौसेना के जहाज, आईएनएस नीलगिरि की एक टुकड़ी ने स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया. पीएम मोदी ने मार्च 2015 में सेशेल्स की यात्रा की थी. उस समय पीएम मोदी का यह दौरा 34 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी. तब पीएम मोदी ने चार अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे. जिनमें तटीय निगरानी रडार प्रणाली (CRS) परियोजना का उद्घाटन, सेशेल्स को दूसरा डोर्नियर विमान उपहार में देने की घोषणा और सेशेल्स के नागरिकों को भारत यात्रा के लिए तीन महीने का निशुल्क वीजा शामिल था. (IANS)
