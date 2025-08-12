VP Election: कौन होगा NDA का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, PM मोदी-नड्डा चुनेंगे आज; BJP इस जाट नेता पर खेलेगी दांव!

Vice President Election: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अंदर नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मंथन का दौर चल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार का चयन करेंगे. बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है, जबकि 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख है. इससे पहले आज (12 अगस्त) एनडीए के उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा मंगलवार को होने की उम्मीद है.

PM मोदी-नड्डा के चुने उम्मीदवार को NDA के सभी दल करेंगे समर्थन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया. बैठक में मौजूद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष द्वारा चुने गए अंतिम उम्मीदवार को एनडीए के सभी सहयोगियों की सहमति और समर्थन प्राप्त होगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, टीडीपी के लवू कृष्ण देवरायलु और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले भी बैठक में शामिल हुए. शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को ही भाजपा द्वारा चुने गए उम्मीदवार को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी थी.

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से खाली हुआ

बता दें कि जगदीप धनखड़ के मध्यावधि इस्तीफे के कारण उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आवश्यक हो गया है. उन्होंने मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह पद खाली हो गया था. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है जगदीप धनखड़ के जाने की वजह उनके और सरकार के बीच तनाव है, जिसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं.

तो क्या फिर से जाट नेता पर दांव खेलेगी बीजेपी?

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) जाट समुदाय से आने वाले जगदीप धनखड़ की जगह एक दूसरे जाट नेता को उम्मीदवार बना सकती है. अगर उम्मीदवार के चयन में जाट बिरादरी की भावनाओं को वरीयता दी गई तो बीजेपी गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत (Acharya Devvrat) को मौका दे सकती है. हालांकि, अब तक आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं आया है. जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) राजस्थान के जाट बिरादरी से आते हैं. जबकि, आचार्य देवव्रत भी जाट बिरादरी से हैं और हरियाणा से आते हैं.

9 सितंबर को मतदान, उसी दिन जारी हो जाएगा रिजल्ट

चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी. चुनाव आयोग के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान आगामी 9 सितंबर को कराया जाएगा और इसी दिन रिजल्ट की घोषणा भी कर दी जाएगी. चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, 7 अगस्त को चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जाएगी. इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी.

(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी एएनआई और आईएएनएस)