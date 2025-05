भारत पाकिस्तान सीजफायर पर NSA बोर्ड के पूर्व मेंबर का बड़ा बयान-12 मई का इंतजार कीजिए

India Pakistan News Updates: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर अब विराम लग गया है. भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का प्रस्ताव रखा गया. भारत ने अपनी शर्तों पर सीजफायर को सहमति दे दी. इसके बाद अचानक हुए सीजफायर पर कई लोग हैरान हो गए. किसी को समझ नहीं आया कि आखिर भारत सरकार ने किस आधार पर यह फैसला कर लिया. अब इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पूर्व सदस्य तिलक देवाशेर का बड़ा बयान आया है.

'शर्तें अभी तय होनी बाकी'

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा 'यह द्विपक्षीय समझौता था और शर्तें अभी तय होनी हैं, इसलिए 12 मई को DGMOs के बीच चर्चा होगी. राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि हम एक परिपक्व देश हैं और हम इसे सुलझा लेंगे, हमें दोस्तों की जरूरत नहीं है... हमने पाकिस्तान पर इतना जोरदार हमला किया कि पाकिस्तान के एयरफील्ड क्षतिग्रस्त हो गए और इसलिए वह युद्धविराम के लिए बेताब था..."

#WATCH | Gurugram | On the agreement reached between Pakistan and India, former member of the National Security Advisory Board Tilak Devasher says, "...It was a bilateral understanding, and the conditions are yet to be fixed, and hence, there will be a discussion between DGMOs on… pic.twitter.com/kvbLco37qG

— ANI (@ANI) May 11, 2025