DNA: कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे अमीर इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें हर एक बात

Influencers Qualification: सोशल मीडिया पर रील बनाने वालों को लेकर एक धारणा ये है कि इस काम के लिए पढ़ाई-लिखाई की जरूरत नहीं होती है. इसके लिए बस क्रिएटिव कॉन्टेंट बनाना आना चाहिए. लेकिन आज भारत के टॉप 10 इन्फ्लूएंसर्स की जो लिस्ट आई है. उसने इस धारणा को कैसे तोड़ा है. चलिए आपको बताते हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:35 PM IST
Influencers Networth: भारत के सबसे अमीर इन्फ्लूएंसर्स की लिस्ट सामने आई है. इसमें यूट्यूबर्स से लेकर कॉमेडियंस तक का नाम शामिल है. हो सकता है आपने भी सोशल मीडिया पर ये लिस्ट देखी होगी, लेकिन हम इस लिस्ट के दो ऐसे पहलू आपको दिखाने वाले हैं, जिनपर शायद आपने गौर नहीं किया होगा. पहला- इनकी कमाई कितनी है और दूसरा इनकी QUALIFICATION क्या है?

कौन हैं सबसे अमीर इन्फ्लूएंसर्स

इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं तन्मय भट्ट, जिनकी कुल संपत्ति 665 करोड़ रुपये की है. दूसरे नंबर पर 356 करोड़ के साथ हैं गौरव चौधरी, जिन्हें टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाना जाता है. कॉमेडियन समय रैना तीसरे नंबर हैं इनकी नेट वर्थ 140 करोड़ बताई गई है. नंबर चार पर हैं अजेय नागर यानी कैरिमिनाटी. इनकी कुल संपत्ति है 131 करोड़ है. और पांचवें नंबर हैं भुवन बाम, जिनकी संपत्ति 122 करोड़ रुपये आंकी गई है.

क्या है उनकी क्वॉलिफिकेशन?

यानी यूट्यूब और सोशल मीडिया से फेम पाए ये सभी लोग आज की तारीख में करोड़पति हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है.टॉप 10 इन्फ्लूएंसर्स की इस लिस्ट में 1 को छोड़कर सब के सब कम से कम ग्रेजुएट हैं. टॉप 10 में पांच इन्फ्लूएंसर्स ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. समय रैना तो IITian हैं.  इस लिस्ट से भारत में GEN-Z की बदलती CAREER CHOICE का पता चलता है. सोशल मीडिया बूम के बाद ये नया ट्रेंड आया है. जब अच्छे कॉलेज से डिग्री लेने के बाद युवा कनवेंशनल नौकरियों के साथ ही साथ CONTENT CREATION की तरफ भी झुक रहे हैं. 

एक स्टडी में ये पता चला है कि भारत में टॉप कॉनटेंट क्रिएटर्स में से 75-85% कम से कम ग्रेजुएट हैं. इनमें से 10-15% IIT या IIM पासआउट हैं.
कुल कॉन्टेंट क्रिएटर्स में से 15-25% ही ड्रॉपआउट हैं. कॉन्टेंट क्रिएटर वो लोग होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियो बनाकर शेयर करते हैं. कोई कॉमेडी करता है. कोई घूमता फिरता है. कोई खाना बनाता है तो कोई गाड़ियों और मोबाइल फोन्स का रिव्यू करता है. भारत का कॉन्टेंट क्रिएशन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. 

  • भारत में इस वक्त 30 लाख कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं.

  • भारत में इन्फ्लूएंसर का मार्केट आज की तारीख में 2500 करोड़ का है.

  • जो साल दर साल 25% की दर से बढ़ता जा रहा है.

  • यानी भारत में सोशल मीडिया के जरिये युवा पैसे कमा रहे हैं. लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मोटी कमाई करने वाले क्रिएटर्स की तादाद काफी कम है.

भारत में कुल कॉन्टेंट क्रिएटर्स में से सिर्फ 8-10% लोग ही ज्यादा पैसे कमा पाते हैं. ऐसे में जेन जी को ये भी समझना चाहिए कि कॉन्टेंट बनाने के साथ साथ डिग्री भी जरूरी है क्योंकि अगर करियर ऑप्शन होगा तो वो वापस मेनस्ट्रीम में लौट सकते हैं.

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

