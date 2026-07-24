वांगचुक ने तोड़ा अनशन, फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन; 34वें दिन कैसे बदल गया CJP प्रोटेस्ट का 'भूगोल'? PM मोदी ने बदला 'गेम'

AAP के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज गुरुवार देर रात जंतर-मंतर पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाया. AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, '...ये बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? वे मांग कर रहे हैं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था में भारी भ्रष्टाचार है. यह पेपर माफिया, पेपर लीक माफिया, न केवल नीट (NEET) के छात्रों का, बल्कि इस देश में लगभग हर परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है. ये बच्चे कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी देश के शिक्षा मंत्री की है. उन्हें तुरंत उनके पद से हटाया जाना चाहिए...'