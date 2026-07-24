वांगचुक ने तोड़ा अनशन, फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन; 34वें दिन कैसे बदल गया CJP प्रोटेस्ट का 'भूगोल'? PM मोदी ने बदला 'गेम'

CJP Protest Latest News: नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा प्रदर्शन गुरुवार को 34वें दिन भी जारी रहा. प्रदर्शन की आड़ में दंगाइयों के प्रवेश और 20 जुलाई को हुई हिंसा के बाद मोदी सरकार गुरुवार को सुपर एक्शन मोड में दिखी. सरकार ने न केवल जंतर-मंतर के डेढ़ किलोमीटर के एरिया में इंटरनेट बंद कर दिया, बल्कि 17 मेट्रो स्टेशनों को भी पब्लिक के लिए बंद रखा.
गुरुवार देर रात पीएम मोदी ने पहली बार सेल्फी मोड में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी किया. इस वीडियो मैसेज में उन्होंने पेपर लीक के गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इस मुद्दे पर संसद में विधेयक लाने का एलान किया. उन्होंने देशभर के करोड़ों छात्र-छात्राओं के प्रति एकजुटता दर्शाते हुए कहा कि उनके सपनों को कुचलने नहीं दिया जाएगा और दोषियों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए फ़ास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है.
अपने एक्स हैंडल पर जारी पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, 'देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.'
उनकी घोषणा के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर राउज एवेन्यू कोर्ट में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024'के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया. इस संबंध में नोटिफिकेशन भी देर रात जारी कर दिया गया.
इसके लिए जज अनु ग्रोवर बालिगा को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश (CBI/PC Act) के रूप में स्थानांतरित किया गया है. साथ ही, नीट-यूजी और परीक्षाओं में धांधली से जुड़े सभी लंबित मामलों को तुरंत इस नवनिर्मित अदालत में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे पेपर लीक से जुड़े आरोपियों पर मुकदमा चलाकर जल्द और सख्त सजा दी जा सके.
पीएम के वीडियो मैसेज के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से मिले और उन्हें सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए अनशन समाप्त करने का आग्रह किया. उनका अनुरोध स्वीकार कर सोनम ने सूप पीकर अपना अनशन तोड़ दिया. हालांकि, इसके बावजूद जंतर-मंतर पर चल रहा प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा.
CJP ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक विवाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 24 जुलाई यानी आज शुक्रवार को देशव्यापी स्तर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्टर जारी कर CJP ने छात्र यूनियनों और अन्य संगठनों से अपील की कि वे अपने-अपने शहरों में सड़कों पर उतरें और विरोध-प्रदर्शन आयोजित करें. संगठन ने यह भी कहा कि वे सभी आपस में सहयोग करते हुए छात्रों की मांगों को प्रमुखता से उठाएं.
जंतर-मंतर पर आज भी प्रोटेस्ट देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से 17 प्रमुख मेट्रो स्टेशन बंद करने की घोषणा की है. जो स्टेशन आज बंद रहेंगे. उनके नाम लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखम्बा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरियट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान शामिल हैं.
यात्रियों की सहूलियत के लिए राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर मेट्रो के इंटरचेंज सुविधा चालू रहेगी. हालांकि, इन स्टेशनों पर भी लोग न तो अंदर प्रवेश कर सकेंगे और न ही बाहर निकल सकेंगे. ऐसे में अगर आप आज इन स्टेशनों का इस्तेमाल करने वाले हैं तो वैकल्पिक प्लान सोचकर ही घर से निकलें.
उधर आंदोलन को शांत करने में जुटी केंद्र सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की कोशिश तेज कर दी है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अपने छात्रों के साथ बातचीत करना सरकार के लिए कोई अहम की बात नहीं है. इस बातचीत में वे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा दोनों मौजूद रहेंगे.
उन्होंने बताया, 'सरकार ने चर्चा के लिए चार औपचारिक प्रस्ताव भेजे हैं. यह हमारे सभी युवा मित्रों के लिए एक खुला निमंत्रण है कि सरकार आपकी सुविधा के अनुसार, किसी भी समय सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. चर्चा या तो जेपी नड्डा जी के कार्यालय में हो सकती है या उनके आवास पर. हम किसी प्रतिष्ठा पर नहीं अड़े हैं. धीरे-धीरे, बातचीत के माध्यम से हम समाधान की ओर बढ़ेंगे. मैं विनम्रतापूर्वक आप सभी से आने और चर्चा करने की अपील करता हूं.'
वहीं कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने कहा कि उसे अभी तक सरकार से बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है. अगर ऐसा कोई प्रपोजल मिलता है तो वह जंतर-मंतर या किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत के लिए तैयार है. CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से अभी तक कोई सीधा या आधिकारिक संदेश नहीं मिला है.
सौरव दास ने कहा कि CJP बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए स्थान जंतर-मंतर या 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया' जैसा कोई तटस्थ स्थान होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि चर्चा का स्थान, समय और अवधि तय करने के लिए सरकार को सीधे पार्टी से संपर्क करना चाहिए.
अब सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर चुके हैं और सरकार भी प्रदर्शनकारियों के सीधे बातचीत करने को तैयार है. तो क्या अब CJP का प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? इस सवाल का जवाब तो फिलहाल अभी नहीं दिया जा सकता. लेकिन सूत्रों की मानें तो विपक्षी दल अभी इन प्रदर्शनों को ठंडे नहीं होने देना चाहते. कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी (AAP) लगातार इन प्रदर्शनों को जारी रखवाने के मूड में हैं. उनकी योजना इस आंदोलन को एक बड़े राष्ट्रव्यापी राजनीतिक व सामाजिक स्वरूप में बदलने की है.
AAP के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज गुरुवार देर रात जंतर-मंतर पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाया. AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, '...ये बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? वे मांग कर रहे हैं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था में भारी भ्रष्टाचार है. यह पेपर माफिया, पेपर लीक माफिया, न केवल नीट (NEET) के छात्रों का, बल्कि इस देश में लगभग हर परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है. ये बच्चे कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी देश के शिक्षा मंत्री की है. उन्हें तुरंत उनके पद से हटाया जाना चाहिए...'
#WATCH | Delhi: AAP leader Manish Sisodia says, "... What are these children demanding? They're demanding that there's massive corruption in education in this country. The paper mafia, the paper leak mafia, is ruining the future not just of NEET students but of children appearing… pic.twitter.com/CQxf1Dt5uP
— ANI (@ANI) July 23, 2026
वहीं AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रदर्शनकारियों से साफ कहा, '...सरकार से बातचीत की कोई जरूरत नहीं है. इस प्रधान (शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) को हटाओ, उनसे इस्तीफा लो. बातचीत की कोई जरूरत नहीं है.'
साफ है कि विपक्षी दल नहीं चाहते कि यह प्रदर्शन रुके, जिससे मोदी सरकार को कोई राहत मिले. लंबे वक्त बाद मिले वे इस मौके को यूं ही हाथ से नहीं जाने देना चाहते. उन्हें लग रहा है कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में जेन-जी आंदोलन भड़काकर वे सरकार को आसानी उखाड़ सकते हैं.
इन हालातों के बीच सरकार सोच-समझकर कदम आगे बढ़ा रही है. वह नरम-गरम नीति के जरिए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश में है. प्रदर्शनकारियों की मांग मानते हुए पीएम मोदी ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन और संसद में पेपर लीक पर नया कानून लाने की घोषणा की. ऐसा करके उन्होंने सहानुभूति और बातचीत का हाथ बढ़ाकर छात्रों के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया.
वहीं जंतर-मंतर के डेढ़ किलोमीटर एरिया में इंटरनेट बंद करके, आसपास के 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करके और दिल्ली में पैरा-मिलिट्री फोर्स के जवानों की संख्या बढ़ाकर सख्ती का भी संदेश दिया. सरकार का इशारा साफ है कि वह देश के लाखों-करोड़ों छात्रों के हितों के साथ है. लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंसा और गुंडागर्दी करने वालों को भी नहीं बख्शेगी. ऐसे दंगाइयों के खिलाफ वह कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगी. फिलहाल आगे क्या होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा.