Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /वांगचुक ने तोड़ा अनशन, फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन; 34वें दिन कैसे बदल गया CJP प्रोटेस्ट का भूगोल? PM मोदी ने बदला गेम

वांगचुक ने तोड़ा अनशन, फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन; 34वें दिन कैसे बदल गया CJP प्रोटेस्ट का 'भूगोल'? PM मोदी ने बदला 'गेम'

CJP Protest Latest Updates: दिल्ली के जंतर-मंतर पर गुरुवार को सीजेपी के प्रोटेस्ट का 34वां दिन कई बड़े घटनाक्रमों से भरा रहा. प्रोटेस्ट के फेस बन चुके सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात अपना अनशन तोड़ दिया. वहीं पीएम मोदी ने वीडियो मैसेज जारी कर पेपर लीक के गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया. लेकिन सवाल है कि क्या अब आंदोलन थम जाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 24, 2026, 04:04 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:27 AM IST
वांगचुक ने तोड़ा अनशन, फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन; 34वें दिन कैसे बदल गया CJP प्रोटेस्ट का 'भूगोल'? PM मोदी ने बदला 'गेम'

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आशा दशमी व्रत आज, उम्‍मीदों को पूरा करने शुक्‍ल योग में करें पूजा, देखें पंचांग
Panchang18 min ago
2
CJP Protest News37 min ago
3
Sonam Wangchuk3 hrs ago
4
CJP Protest News6:48 PM IST
5
Jantar Mantar protest6:44 PM IST