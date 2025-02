Waqf Bill: हमें कोई आपत्ति नहीं... वक्फ बिल पर मचा हल्ला तो संसद में शाह ने खड़े होकर क्या ऐलान किया?

Amit Shah on Waqf Bill: लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल 2024 पर मचे हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि अगर विपक्ष की आपत्तियों को रिपोर्ट में शामिल करना हो तो उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है. शाह ने कहा कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने चिंता जताई है कि उनकी राय पूरी तरह से शामिल नहीं की गई है. मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि विपक्ष की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ भी जोड़ा जा सकता है.. हमें कोई आपत्ति नहीं.

संसद में वक्फ बिल पर भारी हंगामा

संसद में वक्फ (संशोधन) बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला. लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया. विपक्ष का आरोप था कि संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट से उनके असहमति नोट हटा दिए गए हैं. लोकसभा में इस रिपोर्ट को जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने पेश किया. लेकिन इस दौरान सदन में ‘जय श्री राम’ के नारे गूंजने लगे और विपक्ष ने इसे लेकर हंगामा किया.

शाह ने विपक्ष को मनाने की कोशिश की

हंगामे के बीच अमित शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार को असहमति नोट जोड़ने पर कोई ऐतराज नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि उनकी राय को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया. मैं अपनी पार्टी की ओर से अनुरोध करता हूं कि विपक्ष की असहमति को संसदीय प्रक्रिया में उचित रूप से शामिल किया जाए. हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं.

#WATCH | Delhi: In the Lok Sabha, Union Home Minister Amit Shah said, "Some members of the Opposition have raised concern that their views have not been included completely (in the Waqf JPC report). I want to say on behalf of my party that considering the concerns of the… pic.twitter.com/HKoQsmH0b6

— ANI (@ANI) February 13, 2025