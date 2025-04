वक्फ कानून का समर्थन कर रहे थे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता असकर अली, भीड़ ने घर फूंका

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे चुकी हैं. पिछले हफ्ते देर रात चली बहस में यह लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ था लेकिन मुस्लिम समुदाय के एक तबके में नाराजगी बरकरार है. हां, बीती रात भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का घर फूंक दिया गया. बताते हैं कि असकर अली ने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया था. वह इसकी विशेषताएं गिना रहे थे.

भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष असकर अली के घर को रविवार रात भीड़ ने आग लगा दी. अधिकारियों ने बताया है कि यह घटना थौबल जिले के लिलोंग में हुई. अली ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इस कानून के प्रति अपना समर्थन जताया था.

BJP Minority Morcha's Manipur president, Asker Ali resident was set on fire by a mob on Sunday night allegedly for supporting the Waqf Amendment Act. The incident happened at Lilong in Thoubal district. Ali had expressed his support for the Act on social media on Saturday. pic.twitter.com/vW2XR3ZdU1

