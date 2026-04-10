Advertisement
trendingNow13173804
Hindi Newsदेशनशे के सौदागरों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में महायुद्ध, सीधे जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस

नशे के सौदागरों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में महायुद्ध, सीधे जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस

Jammu Kashmir news: जम्मू-कश्मीर के युवाओं को नशे के जाल में घसीटकर अपना उल्लू सीधा करने वालों की खैर नहीं. जम्मू-कश्मीर प्रशासन अब नशे के सौदागरों के खिलाफ महाअभियान चलाने जा रहा है. इसके तहत समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए कई कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत एलजी मनोज सिन्हा की उपस्थिति में होगी.

Written By  Rajat Vohra|Edited By: Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 10, 2026, 06:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jammu Kashmir LG (AI Image)
Jammu Kashmir LG (AI Image)

LG Manoj Sinha news: जम्मू-कश्मीर में बढ़ते नशे के मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एक व्यापक पहल करते हुए 100 दिनों के 'नशा मुक्ति अभियान' की शुरुआत करने का फैसला किया है. यह विशेष अभियान 11 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसकी आधिकारिक शुरुआत उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम से पदयात्रा शुरू करने के साथ करेंगे. यह खास अभियान केंद्र सरकार की तर्ज पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसमें पंचायत, ब्लॉक, मोहल्ला, जिला, संभाग और यूटी स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रशासन का लक्ष्य नशे के खिलाफ जन-जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ इस अवैध नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है.

नहीं बचेंगे नशे के सौदागर

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत जम्मू-कश्मीर के युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आई है. साथ ही, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि स्थानीय स्तर पर कुछ नशा तस्कर इस नेटवर्क को बढ़ावा देने में शामिल हैं.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 100 दिनों के इस अभियान के दौरान छोटे-बड़े सभी नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत ड्रग्स की सप्लाई चेन, यानी नशा कहां से आता है, कैसे बंटता है और किन क्षेत्रों तक पहुंचता है. खरीददार कौन हैं? ऐसी तमाम चीजों की गहन पड़ताल की जाएगी. केंद्र शासित प्रदेश में नशे के हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर खास निगरानी रखी जाएगी और फंडिंग के स्रोतों को भी पहचानकर उन्हें सीज करने के प्रयास किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें- किताबें 4 गुना महंगी, ड्रेस के दाम में भारी इजाफा; स्कूलों की मनमानी के खिलाफ Zee News की मुहिम को जम्मू-कश्मीर के विधायकों का समर्थन)

पुनर्वास और इलाज पर जोर

इसके अलावा, जो लोग पहले से नशे की चपेट में आ चुके हैं, उनके पुनर्वास और उपचार के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे. प्रशासन का उद्देश्य न केवल नशे के कारोबार को खत्म करना है, बल्कि प्रभावित लोगों को मुख्यधारा में वापस लाना भी है.

fallback
(AI इमेज)

अभियान को बढ़ावा देने के लिए कई खेल प्रतियोगिताएं, पेंटिंग प्रतियोगिताएं, पद यात्राएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि समाज के हर वर्ग को नशे के खिलाफ युद्ध की मुहिम से जोड़ा जा सके.

(पढ़ें- 'प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करें, वरना...,' घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की सारी झीलें?)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rajat Vohra

TAGS

Jammu and Kashmir

Trending news

नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
Jammu and Kashmir
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
Sonam Wangchuk
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
weather update
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
amit shah
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
Terror Module
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court of India
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
iran
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
Supreme Court
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
West Bengal Election 2026
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
West Bengal Election 2026
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत