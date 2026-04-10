नशे के सौदागरों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में महायुद्ध, सीधे जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस

Jammu Kashmir news: जम्मू-कश्मीर के युवाओं को नशे के जाल में घसीटकर अपना उल्लू सीधा करने वालों की खैर नहीं. जम्मू-कश्मीर प्रशासन अब नशे के सौदागरों के खिलाफ महाअभियान चलाने जा रहा है. इसके तहत समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए कई कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत एलजी मनोज सिन्हा की उपस्थिति में होगी.
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LG Manoj Sinha news: जम्मू-कश्मीर में बढ़ते नशे के मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एक व्यापक पहल करते हुए 100 दिनों के 'नशा मुक्ति अभियान' की शुरुआत करने का फैसला किया है. यह विशेष अभियान 11 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसकी आधिकारिक शुरुआत उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम से पदयात्रा शुरू करने के साथ करेंगे. यह खास अभियान केंद्र सरकार की तर्ज पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसमें पंचायत, ब्लॉक, मोहल्ला, जिला, संभाग और यूटी स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रशासन का लक्ष्य नशे के खिलाफ जन-जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ इस अवैध नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है.
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत जम्मू-कश्मीर के युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आई है. साथ ही, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि स्थानीय स्तर पर कुछ नशा तस्कर इस नेटवर्क को बढ़ावा देने में शामिल हैं.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 100 दिनों के इस अभियान के दौरान छोटे-बड़े सभी नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत ड्रग्स की सप्लाई चेन, यानी नशा कहां से आता है, कैसे बंटता है और किन क्षेत्रों तक पहुंचता है. खरीददार कौन हैं? ऐसी तमाम चीजों की गहन पड़ताल की जाएगी. केंद्र शासित प्रदेश में नशे के हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर खास निगरानी रखी जाएगी और फंडिंग के स्रोतों को भी पहचानकर उन्हें सीज करने के प्रयास किए जाएंगे.
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इसके अलावा, जो लोग पहले से नशे की चपेट में आ चुके हैं, उनके पुनर्वास और उपचार के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे. प्रशासन का उद्देश्य न केवल नशे के कारोबार को खत्म करना है, बल्कि प्रभावित लोगों को मुख्यधारा में वापस लाना भी है.
अभियान को बढ़ावा देने के लिए कई खेल प्रतियोगिताएं, पेंटिंग प्रतियोगिताएं, पद यात्राएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि समाज के हर वर्ग को नशे के खिलाफ युद्ध की मुहिम से जोड़ा जा सके.
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