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पंजाब में तेज हुआ ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’, सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में शुरू होगी HIV, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी की जांच

Bhagwant Mann Latest News: पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है. प्रदेश के सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में जल्द ही HIV, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी की जांच शुरू करवा दी जाएगी. यह घोषणा भगवंत मान सरकार ने की है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Oct 04, 2026, 12:10 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 12:10 AM IST
पंजाब में तेज हुआ ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’, सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में शुरू होगी HIV, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी की जांच

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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