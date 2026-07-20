/समृद्धि एक्सप्रेसवे पर खौफनाक हादसा! ट्रक ने मारी ऐसी टक्कर गाड़ी हो गई कचूमर, 5 की गई जान

Wardha Road Accident: महाराष्ट्र के वर्धा जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. वर्धा के पुलगांव पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले समृद्धि एक्सप्रेसवे पर विरुल इंटरचेंज के पास एक तेज रफ्तार आयशर ट्रक और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. न्यूज एजेंसी ANI ने वर्धा पुलिस के हवाले से बताया कि इस भीषण हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं.
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्धा जिले के समृद्धि एक्सप्रेसवे पर सोमवार को यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक आयशर ट्रक ने कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में कार सवार चार लोगों और उनके ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं आयशर ट्रक के ड्राइवर ने भी गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया.
1 घायल की हालत गंभीर
इस भीषण सड़क हादसे में ट्रक का क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया है. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल क्लीनर को निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक घायल क्लीनर की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है.
#WATCH | Wardha, Maharashtra: Five people were killed, and one person sustained serious injuries in a horrific road accident on the Samruddhi Expressway near the Virul Interchange under the jurisdiction of Pulgaon Police Station, according to Wardha Police.
(Source: Police) pic.twitter.com/INXZweJHZs
— ANI (@ANI) July 20, 2026
घटना की खबर मिलते ही पुलगांव पुलिस और हाइवे पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटवाकर एक्सप्रेसवे पर बाधित हुए ट्रैफिक को दोबारा सामान्य कराया. पुलिस अधिकारियों ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलगांव ग्रामीण अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है.
मुंबई के अंधेरी में भी हुआ था बस हादसा
इससे पहले मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एसवी रोड पर 11 जुलाई को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था. वहां एक बेस्ट (BEST) बस का ब्रेक फेल हो जाने से बस बेकाबू हो गई थी. बेकाबू बस ने सड़क पर जा रही चार कारों, एक ऑटो-रिक्शा और एक टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी थी. इस हादसे में कई गाड़ियां आपस में टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं.