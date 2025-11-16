Advertisement
trendingNow13006301
Hindi Newsदेश

'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही, ऐसा पहली बार नहीं हुआ', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता

Lalu Family Kalah News: बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में कलह मची हुई है. लालू की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी पर मनमानी के आरोप लगाए हैं. जिसके बाद अब एक बड़े मुस्लिम नेता का बयान भी सामने आया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 16, 2025, 04:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही, ऐसा पहली बार नहीं हुआ', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता

Waris Pathan Reaction to Rohini Acharya Statement: बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन की राजनीति ही नहीं, लालू यादव के परिवार में भी उथल-पुथल लगातार बढ़ती जा रही है. आरजेडी सुप्रीमो की बेटी रोहिणी आचार्य के हालिया आरोपों ने सियासी सरगर्मी तेज कर दी है. अब इस पारिवारिक विवाद पर AIMIM नेता वारिस पठान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

'लालू परिवार में पहले भी कलह हुई सार्वजनिक'

मुंबई में मीडिया से बातचीत में वारिस पठान ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर इस तरह की कलह सार्वजनिक हुई हो. उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय ने भी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे. उस समय कहा गया कि उन्हें प्रताड़ित किया गया. फिर तेज प्रताप यादव खुद कई बार परिवार से नाराज होकर अलग होने की बातें करते रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही- वारिस पठान

वारिस पठान के मुताबिक रोहिणी की ओर से लगाए गए आरोप इस विवाद को एक नए मोड़ पर ले जाते हैं. वह सिर्फ पार्टी नेता ही नहीं, बल्कि पिता के लिए अपनी किडनी दान करने वाली बेटी भी हैं. उन्होंने कहा, 'जब वही बेटी इतने गंभीर आरोप लगा रही है, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. यह मामला सिर्फ परिवार का नहीं, बल्कि महागठबंधन की छवि से भी जुड़ा है.'

AIMIM नेता ने मांग की कि इन आरोपों की गंभीर और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके. उन्होंने यह भी कहा कि जनता भी इस पूरे प्रकरण को ध्यान से देख रही है कि महागठबंधन के भीतर कैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं.

लालू-तेजस्वी ने मामले पर साधी चुप्पी

बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी पहले ही राजनीतिक दबाव में है. रोहिणी का सार्वजनिक गुस्सा और अब विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस संकट को और गहरा कर रही हैं. आरजेडी बिहार का रण तो हार ही चुकी है. अब महागठबंधन के भीतर समन्वय की कमी, नेतृत्व विवाद और पारिवारिक तनाव उसके लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहे हैं.

फिलहाल आरजेडी की ओर से इस मुद्दे पर कोई विस्तृत जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन पार्टी के भीतर खदबदाहट साफ दिख रही है. चुनावी हार के बाद पार्टी पुनर्गठन में जुटी है, लेकिन पारिवारिक विवाद ने उसके लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. देखना होगा कि लालू यादव इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेते हैं. क्या वे चुप रहकर तेजस्वी को अपनी 'मनमानी' का फ्री हैंड देते हैं या परिवार में संतुलन के लिए कोई नया कदम उठाते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Bihar chunav results 2025Waris PathanRohini Acharya

Trending news

दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
Delhi
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
Today Latest Hindi News
'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
Jammu Kashmir
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
Bhavnagar Murder
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
India Sri Lanka Ties
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
Bihar Chunav Results
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
Delhi blast
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
Delhi blast
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
Bihar Election 2025 Analysis
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
bengaluru news
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...