'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही, ऐसा पहली बार नहीं हुआ', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता

Lalu Family Kalah News: बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में कलह मची हुई है. लालू की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी पर मनमानी के आरोप लगाए हैं. जिसके बाद अब एक बड़े मुस्लिम नेता का बयान भी सामने आया है.
Waris Pathan Reaction to Rohini Acharya Statement: बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन की राजनीति ही नहीं, लालू यादव के परिवार में भी उथल-पुथल लगातार बढ़ती जा रही है. आरजेडी सुप्रीमो की बेटी रोहिणी आचार्य के हालिया आरोपों ने सियासी सरगर्मी तेज कर दी है. अब इस पारिवारिक विवाद पर AIMIM नेता वारिस पठान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.
'लालू परिवार में पहले भी कलह हुई सार्वजनिक'
मुंबई में मीडिया से बातचीत में वारिस पठान ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर इस तरह की कलह सार्वजनिक हुई हो. उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय ने भी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे. उस समय कहा गया कि उन्हें प्रताड़ित किया गया. फिर तेज प्रताप यादव खुद कई बार परिवार से नाराज होकर अलग होने की बातें करते रहे.
किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही- वारिस पठान
वारिस पठान के मुताबिक रोहिणी की ओर से लगाए गए आरोप इस विवाद को एक नए मोड़ पर ले जाते हैं. वह सिर्फ पार्टी नेता ही नहीं, बल्कि पिता के लिए अपनी किडनी दान करने वाली बेटी भी हैं. उन्होंने कहा, 'जब वही बेटी इतने गंभीर आरोप लगा रही है, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. यह मामला सिर्फ परिवार का नहीं, बल्कि महागठबंधन की छवि से भी जुड़ा है.'
AIMIM नेता ने मांग की कि इन आरोपों की गंभीर और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके. उन्होंने यह भी कहा कि जनता भी इस पूरे प्रकरण को ध्यान से देख रही है कि महागठबंधन के भीतर कैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं.
लालू-तेजस्वी ने मामले पर साधी चुप्पी
बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी पहले ही राजनीतिक दबाव में है. रोहिणी का सार्वजनिक गुस्सा और अब विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस संकट को और गहरा कर रही हैं. आरजेडी बिहार का रण तो हार ही चुकी है. अब महागठबंधन के भीतर समन्वय की कमी, नेतृत्व विवाद और पारिवारिक तनाव उसके लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहे हैं.
फिलहाल आरजेडी की ओर से इस मुद्दे पर कोई विस्तृत जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन पार्टी के भीतर खदबदाहट साफ दिख रही है. चुनावी हार के बाद पार्टी पुनर्गठन में जुटी है, लेकिन पारिवारिक विवाद ने उसके लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. देखना होगा कि लालू यादव इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेते हैं. क्या वे चुप रहकर तेजस्वी को अपनी 'मनमानी' का फ्री हैंड देते हैं या परिवार में संतुलन के लिए कोई नया कदम उठाते हैं.
