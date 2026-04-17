क्या 'परिसीमन' के नाम पर उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति को जानबूझकर हवा दी गई? इस नैरेटिव से किसे हुआ फायदा

North-South India Divide Controversy News: परिसीमन बिल के बहाने पिछले कुछ दिनों से उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई खड़ी की जा रही है. दक्षिण के कुछ राजनीतिक दल बिल के नाम पर उत्तर भारत और हिंदी के खिलाफ़ नफ़रत को बढ़ावा दे रहे हैं. आपने देखा, कैसे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जश्न मना रहे हैं. वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया. उन्हें महिला अधिकार और संसद से जुड़े सुधार का विषय IPL मैच जैसा लग रहा है. उन्हें नॉर्थ वर्सेज साउथ करने में मजा आ रहा है.

क्षेत्रवाद के आधार पर भड़काने वाली आग सिर्फ स्टालिन जैसे लीडर के अंदर ही नहीं है. एक बड़ी लॉबी है, जिसमें कई बड़े एक्टर भी हैं. बड़ी बात ये है कि नॉर्थ-साउथ की इसी बहस में अब सनातन धर्म को भी टारगेट बनाया जा रहा है. टुकड़े-टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया है.

सनातन विरोधी कुंठा गैंग के नायक बने प्रकाश राज

सनातन विरोधी कुंठा क्लब के नायक प्रकाश राज का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है. इस वीडियो के ज़रिए सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के पूज्य, भगवान श्रीराम को अपमानित किया जा रहा है. दूसरी तरफ़ लंकापति रावण और उसकी बहन शूर्पणखा की प्रशंसा की जा रही है. आज उत्तर-दक्षिण को लेकर जारी राजनीति के बीच प्रकाश राज की सनातन विरोधी सोच की वैचारिक मरम्मत जरूरी है.

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एक्टर प्रकाश राज के एक-एक शब्द में भगवान श्रीराम के प्रति नफरत और रावण के प्रति स्नेह साफ तौर पर झलक रहा था. सनातन धर्म को नीचा दिखाने, भगवान श्रीराम का अपमान करने और वहां मौजूद लोगों को भ्रम में डालने के लिए प्रकाश राज ने झूठ का सहारा लिया. प्रकाश राज जिस प्रसंग का उल्लेख कर रहे थे, वैसा कुछ रामायण में है ही नहीं. रामायण की मूल कथा वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास कृत रामचरितमानस में ऐसा कोई प्रसंग कहीं नहीं है. लेकिन सनातनधर्मियों का अपमान करने के लिए, उत्तर-दक्षिण के मतभेद को बढ़ावा देने के लिए प्रकाश राज ने एक झूठी कहानी गढ़ ली.

रामचरितमानस में तुलसीदास जी झूठ फैलाने वालों को कपटी, कुटिल और हृदय से कठोर बताते हैं. वो लिखते हैं-

झूठइ लेना झूठइ देना.

झूठइ भोजन झूठ चबेना॥

बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा.

खाइ महा अहि हृदय कठोरा॥

यानी कपटी लोग लेने-देन में झूठ बोलते हैं, खाने-पीने में भी झूठ का सहारा लेते हैं. वो बाहर से मीठे-मीठे बोल बोलते हैं लेकिन अंदर से उनका हृदय बहुत कठोर और विषैला होता है.

भगवान श्रीराम के खिलाफ फैला रहे वैचारिक प्रदूषण

प्रकाश राज जब भगवान श्रीराम के खिलाफ वैचारिक प्रदूषण फैला रहे थे, तो वहां बैठे कुंठा क्लब के कुछ लोग ताली भी पीठ रहे थे. लेकिन अगर इसी तरह की बात किसी अन्य धर्म के आराध्य के खिलाफ कही जाती तो क्या वो इसी तरह ताली पीटते.

प्रकाश राज ने रामायण में फल के झूठे प्रसंग का सहारा लिया. लेकिन आपको रामायण में फल के सही प्रसंग की जानकारी भी होनी चाहिए. सही प्रसंग ये है कि भगवान राम की परम भक्त शबरी ने उन्हें जूठे बेर खाने के लिए दिए और उन्होंने बड़े प्रेम से वो बेर खाए क्योंकि शबरी में भक्ति थी. शबरी के बारे में सबसे प्रचलित मान्यता है कि वो दंडकारण्य क्षेत्र में पंपा सरोवर के पास ऋषि मतंग के आश्रम में रहती थीं. आधुनिक भारत में ये स्थान कर्नाटक के हम्पी में है. वही कर्नाटक जहां के रहने वाले प्रकाश राज हैं.

सोचिए, प्रकाश राज भगवान श्रीराम का अपमान करके उत्तर-दक्षिण के बीच नफरत का नैरेटिव फैलाना चाहते हैं. लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि उन्होंने दक्षिण भारत की रहने वाली माता शबरी के जूठे बेर खाने से भी परहेज़ नहीं किया.

हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का उड़ाया मजाक

ये पहली बार नहीं है जब प्रकाश राज ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया हो. सबरीमाला से लेकर गोमाता तक वो सनातन धर्म के प्रतीकों का उपहास उड़ाते आए हैं. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक प्रकाश राज के पिता हिंदू धर्म को मानने वाले थे. लेकिन उनकी माता ईसाई थीं, जो हिंदू देवी-देवताओं को नहीं मानती थीं. इसका असर प्रकाश राज के पूरे जीवन पर पड़ा. यही वजह है कि हिंदू पिता की संतान होने के बावजूद एक्टर प्रकाश राज खुद को नास्तिक बताते हैं.

मार्च के अंत में उनकी मां का निधन हुआ था. लेकिन खुद को नास्तिक बताने वाले प्रकाश राज मां के निधन के बाद बेंगलुरु के एक चर्च में दिखे थे. ये प्रकाश राज की मर्जी है कि वो ख़ुद को नास्तिक बताने के बाद भी चर्च जाएं या न जाएं. लेकिन नास्तिक होने का ये मतलब नहीं कि वो हिंदुओं की भावनाओं पर चोट पहुंचाएं. भारत में नास्तिक होने का मतलब क्या ये हो गया है कि सनातन का विरोध करो और बाकी धर्मों का तुष्टीकरण करो.

प्रकाश राज भगवान श्रीराम को दक्षिण भारत के लिए बाहरी बताते हैं. लेकिन वो उन बाहरी लोगों पर कभी क्यों नहीं बोलते जो पैसे के दम पर धर्मांतरण करते हैं और विदेशी संस्कृति का प्रचार करते हैं. उस समय हमारी भूमि, हमारी संस्कृति वाली उनकी सोच कहां चली जाती है.

उत्तर-दक्षिण में दरार डालने की कोशिश

दशकों से कुछ कुंठित लोग अपनी राजनीति के लिए उत्तर-दक्षिण का भेद करते रहे हैं. बार-बार वो इस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं कि दक्षिण की वजह से ही भारत विकास कर रहा है. अगर दक्षिण नहीं होता तो भारत की स्थिति ठीक नहीं होती. आज हमने इसका फैक्ट चेक भी किया.

ये सच है कि अपनी आबादी और क्षेत्रफल के मुक़ाबले दक्षिण के 5 राज्य देश की GDP में ज़्यादा योगदान करते हैं. दक्षिण भारत का क्षेत्रफल देश के कुल भू-भाग का लगभग 20% है. दक्षिण भारत की आबादी भी लगभग 20% है. लेकिन देश की GDP में दक्षिण के राज्यों का योगदान करीब 31% है. कई दूसरे सामाजिक-आर्थिक मानक में भी दक्षिण भारत का प्रदर्शन बेहतर है. लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां दक्षिण भारत के राज्य देश के बाक़ी हिस्सों पर निर्भर है.

श्रम की निर्भरता के मामले में दक्षिण भारत काफी हद तक दूसरे राज्यों पर निर्भर है. विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों पर. IT सेक्टर से लेकर सड़क निर्माण तक दक्षिण भारत दूसरे राज्यों के सहारे है. COVID लॉकडाउन में जब ये कामगार वापस गए तो दक्षिण की इकोनॉमी ठप हो गई.

एक-दूसरे पर निर्भर हैं सारे राज्य

दक्षिण भारत के राज्य गेहूं, दाल और तिलहन के लिए भी दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं. यानी अनाज के मामले में दूसरे राज्यों की मदद लेनी पड़ती है. दक्षिण भारत के कपड़ा और इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल भी दूसरे राज्यों से आता है.

साथ ही दक्षिण भारत की कंपनियों के लिए भी उत्तर भारत एक बड़ा बाज़ार है. अगर बाज़ार नहीं हो तो दक्षिण भारत के उद्योग अपना सामान कहां बेचेंगे.

ये तथ्य बताने का मकसद देश के किसी एक हिस्से को दूसरे हिस्से से बेहतर बताना नहीं है. इसका उद्देश्य केवल इतना है कि जब पूरा देश एक साथ हो, तभी प्रगति संभव है. जो लोग उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीति, भाषा और धर्म के आधार पर मतभेद बढ़ा रहे हैं, वो देश के हितैषी नहीं हो सकते.

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था- कलाकार की असली कला उसकी संवेदना है. लेकिन सनातन परंपराओं से नफ़रत की वजह से प्रकाश राज ये भूल गए हैं. प्रकाश राज दक्षिण की फ़िल्मों के साथ-साथ बॉलीवुड के भी अच्छे अभिनेताओं में गिने जाते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ वो एक फिल्म के लिए 2 से लेकर 3 करोड़ तक लेते हैं. लेकिन इसके बावजूद वो हिंदी, हिंदू और उत्तर भारत के खिलाफ वैचारिक प्रदूषण फैलाते रहते हैं.

कश्मीरी सांसद सैयद रुहुल्ला मेहदी की जहरीली चाहत

प्रकाश राज जैसे लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं. उनके वैचारिक साथी इसके सहारे दक्षिण भारत को उत्तर भारत के खिलाफ बताने में जुटे हैं. वहीं देश की संसद में एक सांसद परिसीमन बिल के नाम पर देश के अलग-अलग हिस्सों में अलगाववाद की कामना करने में जुटे हैं.

लोकसभा में परिसीमन बिल को लेकर कई पार्टियों के सांसद ने सवाल उठाए. सरकार की मंशा पर संदेह जताया. विपक्ष के सवालों का सम्मान किया जाना चाहिए. लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद ने तो परिसीमन के नाम पर सवाल उठाते हुए सारी सीमाएं लांघ दी.

श्रीनगर के NC के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि पूर्वोत्तर भारत और बंगाल समेत देश के अलग-अलग हिस्से दक्षिण कश्मीर की तरह बन जाएं. जब वो अपने दिल की ये चाहत संसद में बता रहे थे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें टोका भी. लेकिन इसके बावजूद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी नहीं रुके.

चाहते हैं कि पूरा देश बन जाए साउथ कश्मीर

आपको साउथ कश्मीर की तरह बनने का मतलब भी जानना चाहिए. साउथ कश्मीर वो इलाक़ा है जो किसी ज़माने में आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा के लिए जाना जाता था. अभी भी साउथ कश्मीर में बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं. साउथ कश्मीर में 4 ज़िले हैं- अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम.

पिछले साल जिस पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर हिंदुओं की हत्या की थी, वो इसी साउथ कश्मीर का हिस्सा है. पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला भी साउथ कश्मीर में ही हुआ था. साउथ कश्मीर विकसित भारत का मॉडल नहीं हो सकता. लेकिन संविधान की शपथ लेने वाला एक सांसद इस तरह की कामना कर रहा है.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तिरंगे जैसे रंग का रिबन काटने से मना कर दिया था. हमने उमर अब्दुल्ला के इस निर्णय की प्रशंसा भी की थी. लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक सांसद देश को अलगाववाद और आतंकवाद में झोंकने की बात कर रहे हैं.